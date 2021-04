FULGTE SIN EGEN TALE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sammen med partiledelsen på landsmøte-hotellet torsdag. Talen var spilt inn på forhånd. Foto: HELGE MIKALSEN

KrF-Ropstad: Frykter at klimamålene ryker med ny regjering

I sin tale til KrF-landsmøtet torsdag formiddag går partileder Kjell Ingolf Ropstad til klima-angrep på Ap og Sp. Han spår at innsatsen for klimaet vil gå ned, om det blir regjeringsskifte etter stortingsvalget.

Publisert: Nå nettopp

– Opposisjonen er rett og slett oppsiktsvekkende tafatt i klimapolitikken, sa Ropstad i landsmøtetalen.

Landsmøtet er digitalt, og talen var spilt inn på forhånd.

Kritikken fra KrF-lederen gikk rett på Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

– Senterpartiet brukte ukevis på å finne ut om de støttet klimamålet. Da de først fant ut at de gjorde det, ville de ikke støtte tiltakene som kan få oss i mål.

– Arbeiderpartiet vil uthule det grønne skatteskiftet, og fremmer politikk som kan gjøre det vanskelig å få til karbonfangst og lagring. Da vi satt i opposisjon, gjorde vi alltid klimameldingene bedre.

– Men denne klimameldingen er den første som ikke har blitt forsterket i Stortinget, sa Ropstad til KrF-landsmøtet, som varer fram til lørdag.

les også Tone Sofie Aglen kommenterer: Frykten for mørkemannen

Han tok også med Fremskrittspartiet i klima-kritikken:

– Fremskrittspartiet har stilt seg på sidelinja av hele omstillingen av norsk næringsliv. De vil heller at vi betaler EU, enn å gjennomføre endringer selv, sa KrF-lederen.

– Innsatsen for klimaet vil gå ned ved et regjeringsskifte, la han til.

les også Abortloven får fred for KrF

KrF-lederen pekte på flom, tørke og ekstremvær som grunnen til at mer enn 60 millioner flere mennesker lever i sult i dag sammenlignet med for bare fem år siden. Han la til at avlinger ødelegges og gjør det umulig å drive landbruk og tjene til livets opphold.

– Fordi klimakrisen er internasjonal, krever den internasjonale løsninger. Her må Norge ta på seg den gule ledertrøya i det internasjonale klimaarbeidet, sa han.

KLIMA-ADVARSEL: Innsatsen for klimaet vil gå ned ved et regjeringsskifte, advarte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i sin åpningstale på KrF-landsmøtet. Foto: Helge Mikalsen

Hovedsakene

KrF går til valg med to hovedsaker: Familiepolitikk og eldreomsorg. De fikk sentral plass i talen.

Ropstad tok opp flere av forslagene som landsmøtet skal ta stilling til: Ytterligere fire uker med utvidet foreldrepermisjon, og forslaget om kontantstøtte for pårørende:

– Vi foreslår en statlig, skattefri ordning der en mottar om lag 7.500 kroner per måned, sa Ropstad, men stilte to vilkår:

– For å kunne motta støtten må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov. De må også bo i tilknytning til sine pårørende, sånn at jevnlig oppfølging er mulig, sa han.

les også Mer lek og valgfag i KrF-skolen: Vil endre første og siste skoleår

Lite om abort

De som ventet et knallhardt oppgjør med de nye signalene fra flere partier om å utvide abortgrensen til 18 eller 22 uker, ventet imidlertid forgjeves.

Ropstad hadde bare ett eneste avsnitt i talen om abort, hvor han påpekte at KrF fremstår «som en enslig motstemme» i flere saker:

– Når vi advarer mot Arbeiderpartiets, ja en samlet venstresides, vedtak om å utvide grensa for selvbestemt abort. Når partier som Rødt og SV foreslår fri abort frem til 22. uke, når vi vet at moderne medisin kan redde et 23 uker gammelt barn, da er KrF en tydelig motstemme, sa KrF-lederen.