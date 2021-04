ÅPEN GATE: Kvinnen i 50-årene ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. Foto: Terje Bringedal

Politiet om Frogner-drapet: − Vi undersøker alt rundt historikken

Mannen i 30-årene som er siktet for å ha skutt og drept en kvinne i 50-årene på Frogner i Oslo er fremdeles ikke avhørt. Han blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

– Vi undersøker alt rundt historikken som vi er kjent med så langt. Det er stor oppmerksomhet rundt hva som skjedde i forkant, hva som skjedde i går og foranledningen til det, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, til VG torsdag formiddag.

Hun opplyser at mannen foreløpig ikke har latt seg avhøre, og det heller ikke er noe som tyder på at det kommer til å skje på dagen i dag.

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på E18 ved Strand onsdag, ti minutter etter at han skal ha skutt og drept kvinnen i 50-årene på åpen gate på Frogner i Oslo. Han skal selv ha vinket inn en tilfeldig politipatrulje langs veien.

– Vi jobber mye med avhør, som er helt sentralt. Det er gjort flere avhør av personer i området, og bekjente og familie rundt siktede. Det er ennå ikke gjort avhør av siktede. Det er viktig og noe politiet ønsker, sier Metlid.

Samtykker til fengsling torsdag

Mannen vil bli fremstilt for fengsling torsdag ettermiddag. Fengsling vil foregå som kontorforretning.

– Det er ikke avklart hvordan han stiller seg til siktelsen, men han har samtykket til fengsling og kontorforretning, sier hun.

Den drepte kvinnens pårørende har fått oppnevnt Ida Andenæs som bistandsadvokat. VG har vært i kontakt med Andenæs, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Det var flere personer i boligområdet tilstede i området på Frogner da skyteepisoden fant sted. Politiet forteller at de har avhørt flere vitner i området.

– All type info som familie, venner og andre kan si er interessant for oss. Bevegelsene til siktet er sentrale for oss. Ikke minst denne dagen i går, som er mest sentralt, forteller Metlid.

VG snakket onsdag med en mann og nabo som fortalte at han passerte den drepte kvinnen i diskusjon med drapssiktede kun kort tid før skuddene falt.

– Hun satt på førersiden i bilen med døren åpen. Han lente seg over den åpne døren, fortalte han.

Naboen gikk deretter inn i sitt hjem, før han sekunder etter hørte fire-fem skudd.

Metlid opplyser at den drepte kvinnen blir obdusert torsdag.

Kjennskap til siktede fra før

Hun opplyser også at politiet har noe kjennskap til den drapssiktede mannen fra tidligere, men ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt dette. Hun sier at de ser på all type historikk.

– Det sentrale er det som har skjedd i forkant her, sier hun.

VG har tidligere skrevet at den drapssiktede mannen og den drepte kvinnen har vært i en årelang økonomisk strid.

Drapssiktede ble før jul i fjor dømt til å betale den nå drepte kvinnen i 50-årene nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder, ifølge VGs opplysninger.

Metlid har bekreftet at de er kjent med konflikten, men kan foreløpig ikke si noe om hverken relasjonen mellom de to eller hva motivet for drapet er.

VG har tidligere skrevet at mannen i yngre alder hadde omgang med flere kriminelle.

I 2002 ble han dømt til fengsel i ett år og seks måneder for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelse.

Fra tidligere var mannen dømt til fengselsstraff for vinningsforbrytelser og for overtredelser av veitrafikkloven. Både i 2007 og 2014 ble han dømt for å ha kjørt for fort.