Havarikommisjonen: KNM «Helge Ingstad» forliste fordi dører og luker ikke ble stengt

Vraket av «Helge Ingstad» hugges opp i år. Havarikommisjonen mener at fregatten kunne vært reddet i de skjebnesvangre minuttene etter kollisjonen i Hjeltefjorden.

Av Sven Arne Buggeland

Undersøkelsen har vist at havaribekjempelse med prioritering av riktige tiltak kunne bidratt til å få kontroll på situasjonen om bord., heter det i rapporten fra havarikommisjonen.

Besetningen forlot fartøyet uten å stenge dører, luker og ventiler.

«Nedstengning kunne forhindret at fartøyet forliste. Stabilitetsberegninger viser i denne sammenheng at hverken grunnstøtingen eller vannfyllingen gjennom de hule propellakslingene hadde avgjørende betydning for at fartøyet forliste, da den manglende nedstengningen uansett ville medført forlis», heter det i rapporten.

Sjøforsvaret får kritikk

Kommisjonen fremmer 28 tilrådinger som kan bidra til å forbedre sjøsikkerheten.

Sjøforsvaret får kritikk for ikke å ha gitt besetningen gode nok forutsetninger til å håndtere denne typen komplekse hendelser.

– Dersom besetningen hadde hatt en annen kompetanse, riktigere beslutningsverktøy og mer trening, ville de hatt bedre forutsetninger for å berge fartøyet, sier avdelingsdirektør i havarikommisjonen Dag S. Liseth.

EVAKUERT: KNM Helge Ingstad før fregatten sank i Øygarden 8. november 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB

Milliardverdier gikk tapt

Statens havarikommisjon presenterte onsdag sin andre delrapport om «Helge Ingstad»-forliset fra kollisjonstidspunktet til fregatten ble ansett som tapt.

Fra sammenstøtet med tankskipet «Sola TS» til grunnstøtingen utenfor Stureterminalen nord for Bergen tok det bare ti dramatiske minutter.

Alle de 137 som befant seg på fregatten, overlevde natt til 8. november 2018. Men fartøyet til en verdi av 4,3 milliarder kroner gikk tapt.

Vraket hugges opp på Hanøytangen sør for ulykkesstedet i løpet av året.

Mulig å styre rorene

Etter kollisjonen opplevde brobesetningen at de hverken kunne kontrollere styring eller fremdrift. Fregatten krenget, strømmen forsvant, mange systemer sluttet å fungere.

– Situasjonen var mer uoversiktlig og uforutsigbar enn besetningen hadde trent på, heter det i rapporten.

Brobesetningen opplevde det som at sambandet mellom dem og resten av fartøyet sviktet.

Men havarikommisjonen har funnet at flere av sambandsløsningene fungerte og at det var mulig å styre rorene fra broen, maskinkontrollrommet og styremaskinrommet.

Besetningen forsøkte å få i gang lensing, men fikk aldri lensesystemet til å fungere effektivt.

Vannfyllingen var så omfattende at fartøyet ble ansett som tapt, og det ble besluttet å forlate skipet, som lå med sterk slagside oppunder land.

Evakuering forståelig

Ved evakuering ble ikke dører, luker og andre åpninger som var forutsatt lukket for å ivareta fartøyets stabilitet og flyteevne, stengt av besetningen.

Senere forliste fartøyet – ikke som følge av grunnstøtingen eller vannfyllingen, men som følge av den manglende nedstengningen, heter det i rapporten.

For at besetningen skulle vært i stand til å vurdere andre handlinger enn de som ble foretatt, ville det krevd bedre forståelse av fartøyets stabilitetsegenskaper.

Videre ville det vært nødvendig med ytterligere kompetanse, trening og øvelse, samt bedre beslutningsstøtteverktøy enn det de hadde tilgjengelig.

Basert på den kunnskapen besetningen hadde i den aktuelle situasjonen og under de gitte forhold, er det likevel forståelig at det ble besluttet å evakuere fartøyet og ikke risikere liv og helse, heter det i rapporten.

Trekker lærdom av ulykken

Sjøforsvaret mener at de grundige og detaljerte rapportene fra Havarikommisjonen gir et godt grunnlag for videre utvikling og forbedring.

– Vi er allerede godt i gang med å iverksette tiltak som vil bidra til økt sikkerhet, sier sjef Sjøforsvaret, Rune Andersen i en pressemelding.

Han sier at Sjøforsvaret skal lære av erfaringene etter ulykken.

– Vi jobber målrettet med sikkerhetstilrådingene. Innenfor rammene av sikker drift, skal vi bygge troverdig sjømilitær beredskap samt trygghet og tillit hos egen befolkning og hos våre allierte, sier Rune Andersen.

Natten da alt gikk galt

Havarikommisjonen oppsummerte i sin første rapport alt som gikk galt:

Trafikksentralen på Fedje overvåket ikke fregattens seilas.

Fedje videreformidlet ikke informasjon fra «Sola TS» til fregatten.

«Helge Ingstad» overvåket ikke skipstrafikken i fjorden på radar.

Opplæring på broen reduserte fregattens kapasitet til å følge med.

Fregattens vaktsjefer så et lysende objekt, men trodde det lå i ro nær land.

At tankerens dekk var flombelyst, gjorde avstandsbedømming vanskelig.

Det var lite kommunikasjon mellom los og brobesetningen på «Sola TS».

«Helge Ingstad» sendte ikke ut AIS-signaler som kunne identifisere dem.

Fregatten oppfattet ikke at tankskipet prøvde å varsle dem.

Rormannen så at noe komme mot dem flere minutter før kollisjonen, men sa ikke fra.

Hendelsesforløpet 8. november 2018 Været var klart og sikten god da «Helge Ingstad» gikk sørover i Hjeltefjorden med 17–18 knops fart.

Kl. 03.45 forlater «Sola TS» Stureterminalen, fullastet med råolje. Tankeren har los om bord og assisteres av to taubåter.

Kl. 03.57 ser losen ekkoet fra et sørgående fartøy på radaren. Han spør sjøtrafikksentralen på Fedje hvem som kommer imot.

Fedje VTS svarer at de ikke har opplysninger om fartøyet, selv om «Helge Ingstad» kl. 02.40 hadde meddelt dem seilingsruten.

Kl. 03.59:47 kaller Fedje opp «Sola TS» og opplyser at det muligens er «Helge Ingstad» som kommer på babord (venstre) side. Da er det omtrent 875 meter mellom fartøyene.

Losen på oljetankeren kaller umiddelbart opp «Helge Ingstad» og ber dem svinge styrbord (høyre) «med en gang».

Brobesetningen på fregatten melder at de ikke kan svinge, før de har passert et stasjonært objekt på den aktuelle siden.

«Helge Ingstad» tror de har radiokontakt med et annet fartøy i nærheten og forstår ikke at en tanker kommer rett mot dem.

Etter at Fedje VTS kaller opp «Helge Ingstad» kl. 04:00:44 og sier at de er nødt til å gjøre noe fordi de nærmer seg veldig, skjønner plutselig vaktsjefen på fregatten at Sola TS er i bevegelse, og at de er på kollisjonskurs.

Like etter kolliderer skipene, klokken 04:01:15. «Helge Ingstad» fortsetter ukontrollert mot land og grunnstøter kl. 04.11. Vis mer

Flere faktorer bak ulykken

Først 30 sekunder før sammenstøtet oppdaget brobesetningen på «Helge Ingstad» at det lysende objektet var et annet fartøy – en 250 meter lang, fullastet oljetanker.

De rakk aldri å avverge kollisjonen.

Havarikommisjonen trakk frem flere faktorer som bidro til ulykken: Manglende erfaring, lite bruk av relevant utstyr, dårlig kommunikasjon og en fastlåst oppfatning av situasjonen.

Ingen er holdt juridisk ansvarlig etter kollisjonen. Skyld er ikke fordelt mellom fartøyene og sjøtrafikksentralen på Fedje. Flere rettssaker vil følge i kjølvannet av ulykken.