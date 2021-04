TALKSHOWDRONNING: Guri Melby inviterte nesten til et eget talkshow etter landsmøtetalen fredag ettermiddag. Hun møtte pressen i en behagelig rød stol, pleksiglass, rådgivere og smittevernfaglig sikker avstand til journalistene. Foto: Terje Bringedal, VG

Venstre-Guri frykter Vedum mer enn Listhaug

THON HOTEL OPERA (VG) Guri Melby utpeker Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum som erkemotstander i valgkampen. Hun gir ingen garantier om at hun holder Sylvi Listhaugs Frp ute av regjering.

Venstre-leder Guri Melby møtte VG sittende i en komfortabel rød stol på Thon Hotel Opera etter landsmøtetalen fredag ettermiddag.

På smittevernfaglig trygg avstand gjentok hun tydelig hvem hovedmotstanderen er denne valgkampen: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

I dette VG-intervjuet gir hun heller ingen garantier mot å ta Frps Sylvi Listhaug inn igjen i regjering etter valget.

– Dere fikk torsdag 2,9 prosents oppslutning i NRKs såkalte supermåling og er det minste av partiene som kjemper mot sperregrensen. Er det krise?

– Nei, vi har hatt en vinter og en vår der det har gått ganske opp og ned. Jeg oppfatter som det er like god sjanse for at vi kommer over sperregrensen som at vi kommer under, sier Melby til VG.

Hjemme på gården på Ilseng i Stange sliter ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med sperregrensen. Han er fortsatt oppmuntret av resultatet på 17 prosent på NRKs store partimåling med over 11.000 spurte. Det er 14 prosentpoeng mer enn Venstre.

– Hun må få lov til å utpeke Senterpartiet som hovedmotstander hvis hun vil. Vi har nok vært det tydeligste opposisjonspartiet i de sakene der Venstre, Høyre og Frp har funnet sammen, sier Vedum til VG.

SKREMME-TRYGVE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lever godt med å være den store stygge ulven i Venstres fortelling om norsk politikk. Melby peker på ham som hovedmotstander i valget. Foto: Tore Kristiansen

Ikke overrasket

Melby sier at de har en stor jobb foran seg, men tror de dårlige målingene kan motivere Venstre-folk til å drive valgkamp.

– Er dette bunnivået?

– Jeg blir ikke overrasket om vi får målinger på ett-tallet før valget og målinger over fire. Jeg tror det kommer til å svinge mye. Jeg tror også at det er mange velgere som er i bevegelse, sier Melby.

Hun sier at mange av velgerne deres har satt seg på gjerdet, og mener hovedjobben er å sørge for at de stemmer på Venstre igjen.

– Er det urbanistene og de etablerte idealistene?

– Vi er åpen for alle. Venstre er et moderne, fremtidsrettet parti, som mener det er behov for å gjøre endringer i samfunnet for at vi hele tiden skal bli bedre. Derfor mener jeg at Venstre er et parti som både passer for folk som er moderne, men også rause og sosiale. Det mener jeg er fanget opp i disse kategoriene vi har definert, sier Melby.

HELLER LISTHAUG ENN VEDUM: Guri Melby mener Frp har vist at de er på lag med fremtiden, mens hun mener Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er fortidens voktere i norsk politikk. Foto: Terje Bringedal

Peker på Trygve

Senterpartiet har hatt en voldsom vekst det siste halvannet året, mens Venstre har ligget under sperregrensen på fire prosent på pollofpolls.no.

I landsmøtetalen fredag ettermiddag sa Guri Melby at Senterpartiet er mot alt som fungerer.

– Du trakk fram Senterpartiet som hovedmotstander. Hva skiller dem og Frp?

– Hovedforskjellen i perioden vi har lagt bak oss er at Frp er et parti som gjennomfører reformer som moderniserer Norge. Det har vi gjort på alt fra kommunereform, politireform og universitets- og høgskolesektoren, sier Melby og legger til:

– I en verden som forandrer seg må du være villig til å fornye og forandre. Sp har vært mot det meste av det.

Større avstand enn til Listhaug

– Hvem ville skapt det verste Norge, dersom de hadde fått gjennomført sin politikk?

– Det er en ganske stor avstand mellom det Norge jeg ønsker meg og det Norge Trygve Slagsvold Vedum snakker om. Det er nok der avstanden er størst.

Sp-lederen selv skammer seg ikke over at han og Senterpartiet har gått mot noen av regjeringens reformer. Snarere tvert imot.

– Vi er mot både opprettelsen av Viken og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Vi har også vært tydelige motstandere av Politireformen. Og vi er veldig uenige med Venstre i rovdyrpolitikken, ramser Vedum opp.

Han har selv et nært forhold til Venstre, der hans far Trond Vidar Vedum var medlem i mange år. Men nå er også pappa Vedum blitt Sp-mann – akkurat som sønnen Trygve.

HJEMMEHELG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lever godt med at han er utpekt som Venstres hovedmotstander. Fredag kveld slappet han av hjemme på gården på Ilseng i Innlandet. Bildet er fra en tidligere kaffeprat med VG hjemme på kjøkkenet. Foto: Odin Jæger, VG

– Jeg savner det Venstre som var opptatt av folkestyret fremfor embetsmannsstaten. Nå har Venstre også skiftet syn i EU-saken og blitt et ja-parti, samt at de ønsker at Norge blir en republikk, sier Vedum og bekrefter at avstanden til Guri Melby og Venstre er stor.

Vedum vil ikke selv peke ut noen hovedmotstander.

– Hva med Sylvi Listhaugs Norge, hvis hun hadde fått flertall, Melby?

– Nå er det ikke helt klart for meg hva Listhaugs visjon for Norge er. Jeg tenker at vi skal vente til hun blir valgt til partileder før vi går løs på det. Hun har også behov for å forme sitt prosjekt, sier Melby til VG.

VG har forsøkt å kontakte Sylvi Listhaug, men hun kommenterer ikke saken, ifølge Frps kommunikasjonsavdeling fredag ettermiddag.

LANDSMØTETALE: Guri Melby talte fredag til Venstres landsmøte. Her gikk hun hardt ut mot de tre mannlige lederne av norsk venstreside: Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken. Foto: Lise Åserud

Utelukker ikke Frp

– Til DN sa du torsdag at du ikke hadde noen plan om å gå i regjering med Frp. Men planer kan jo endre seg. Kan du gå i regjering med Frp?

– Det jeg sa til DN var at vi har én plan. Det er regjering med Høyre, Venstre og KrF. Det er det vi går til valg på og det vi ønsker å få til, sier Melby.

– Men hvis det ikke går, kan du da gå i regjering med Frp?

– Vi går ikke til valg med mange forskjellige alternativ. Vi har ett alternativ. Det er den regjeringen vi sitter i. Vi ønsker at den blir gjenvalgt.

PÅTROPPENDE PARTILEDER: Sylvi Listhaug er innstilt som ny partileder i Frp og alt tyder på at hun blir valgt på partiets landsmøte. Ingen har varslet kampvotering og valgkomiteens innstilling var enstemmig. Foto: Terje Bendiksby

– Kan du garantere at du ikke går i regjering med Frp?

– Jeg kan garantere at Venstre ikke går i regjering med Trygve Slagsvold Vedum, sier Melby.

– Så du kan ikke garantere at dere utelukker regjering med Frp?

– Vi har én plan. Det er en regjering med Høyre og KrF. Vi ser ingen grunn til å åpne opp for alskens alternativer. Vi sitter i en regjering vi er veldig fornøyd med, sier Melby.

– Dere har ikke lyst å utvide den?

– Det har vi ikke behov for, nei.