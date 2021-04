HELSETOPPER: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Pedersen

Rollekluss mellom FHI og Helsedirektoratet: − Skurrer fortsatt

Det var stor uenighet om hvem som skulle gjøre hva da pandemien først brøt ut. Men forståelsen av hva rollene til FHI og Helsedirektoratet skal være er fortsatt ulik.

Det viser intervjuene Koronakommisjonen har gjort.

– Slik det er formulert i smittevernloven, at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal gi råd, det skaper problemer og det har det gjort hele tiden. Det gjør det både i denne epidemien og ellers. Det er fordi en delt rolle i forbindelse med rådene er vanskelig å få til å fungere effektivt, sa Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI da han ble intervjuet.

VG har tidligere skrevet om hvordan uenighet om hvem som skulle gjøre hva førte til bråk i begynnelsen av pandemien.

Mens FHI har ment at de har fått for lite gehør, antyder både Helsedirektoratet og departementet at FHI har ment at de skal ha mer ansvar enn de egentlig har.

– Skurrer fortsatt

Både FHI og Helsedirektoratet skal altså gi råd. Men Koronakommisjonen påpeker at FHI skal levere kunnskap, mens Helsedirektoratet er myndighetsorgan, og skal legge det til grunn for sine vurderinger.

– Innledningsvis var FHI i nærheten av myndighetsrollen da de var ute og gjorde strategiske vurderinger ute i offentligheten. Da overtråkker man den rollen som myndighetsorgan, versus å komme med kunnskapsgrunnlag, sier kommisjonens leder Stener Kvinnsland til VG.

– Bør de gå igjennom dette på nytt?

– Vi antyder vel langt på vei det, ettersom det fortsatt er noe med den relative rolleforståelsen som kan bli bedre. Det er veldig flotte institusjoner begge deler, men det skurrer fortsatt.

Det er ulike oppfatninger av hvordan denne rollefordelingen skal fungere i praksis:

– Et uromoment

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til kommisjonen at der FHI først gjør en smittevernfaglig besvarelse som de sender til Helsedirektoratet «så legger de på litt foran og litt bak, og sender det videre til HOD (departementet, journ.anm.)».

– Da synes jeg at mye av det de legger til bare er en alternativ smittevernfaglig vurdering, at det ikke kommer inn så mye nye momenter. Det er litt problematisk.

På spørsmål om det er departementet som ikke tar sitt ansvar, svarer han:

– Departementet og Stortinget ga opp å finne en annen løsning, og bare erkjente at her må begge drive med rådgivning. Så må vi prøve å finne ut av det. Høringsuttalelsene til de to etatene foran denne lovendringen var diametralt motsatte, så det ble et uromoment. Jeg synes det burde vært avklart bedre før epidemien kom.

Mener FHI har ønsket å levere mer

Intervjuene kommisjonen har gjort med Helsedirektoratet går i den andre retningen. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det «har nok vært et sterkt ønske» fra FHI om at de skal levere helhetlig inn til departementet, parallelt med Helsedirektoratet.

– Fra vår side har det kunnet bidra til at det har vært vanskeligere å ivareta vår koordinerende rolle. Vi har mottatt en ganske omfattende dokumentasjon fra FHI som da griper ganske bredt, og ofte veldig kort tid før den samlede leveransen skal gå til departementet. Da opplever kanskje vi at bredden i det som FHI uttaler seg om også omfatter en del av våre ansvarsområder.

FHI mener på sin side at de flere ganger har fått svært korte frister fra Helsedirektoratet for å svare på oppdrag.

På spørsmål om de vurderte at FHI gikk for lang i myndighetsrollen i sin rådgivning, svarer Guldvog:

– Jeg skal være forsiktig med å si hva de har gjort. Jeg oppfatter at de har tenkt at de har en bredere myndighetsposisjon enn det som departementet har lagt til grunn, sier Guldvog.

– I et skriv som departementet kom med en gang i høst, oppfattet jeg at det var i tråd med slik jeg har oppfattet rollefordelingen mellom oss. Jeg tror det har vært nyttig å få den avklaringen underveis. Vi brukte noe energi på å forstå hverandres posisjoner i starten av pandemien.

– Camilla er ikke en myndighetsaktør

I sitt intervju med kommisjonen fikk departementsråd Bjørn Inge Larsen i Helsedepartementet spørsmål om rollefordelingen. På spørsmål om hvordan det fungerer for direktoratet å ha den tunge rollen i en slik situasjon, svarer Larsen:

– Ulempen ved det må veies mot ulempen ved å gi myndighetsansvar til et organ som ikke er trent på å utøve myndighet (...) Det er store ulemper ved å la et rent fagmiljø ta lederbeslutninger og iverksette ting i sektoren, fordi det er de ikke trent på. Det er derfor vi overlater det til Helsedirektoratet.

Han blir også spurt om hvorfor FHI-direktør Camilla Stoltenberg ikke var til stede på et møte om en bredere tiltakspakke ettermiddagen 11. mars, med helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Høie.

– Camilla Stoltenberg er ikke en myndighetsaktør i dette bildet. Hun er leverandør av kunnskap til dette. Temaet for dette møtet var egentlig i Bjørns verden. (...) Det hadde ikke vært feil for oss å ha med Camilla Stoltenberg. Det hadde vært helt all right. (...), svarer han.

– Må si ifra

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier til kommisjonen at hun mener FHIs forhold til Helsedirektoratet har blitt bra – fordi det er noe man har jobbet hardt for. Men hun sier uklarhet i rollene har vært krevende.

– Jeg valgte lenge å ta det muntlig, for jeg fikk ganske klar beskjed fra departementet om at jeg ikke skulle drive en omkamp når det gjaldt rollefordelingen. Jeg har sagt at jeg skulle gjøre det beste ut av situasjonen, men at jeg må si ifra når ting ikke fungerer

Hun sier det har vært viktig at Helsedirektoratet legger ved hele FHIs svar når de leverer oppdrag til departementet, så det blir synlig hva som er FHIs råd.

– Vi mente også at det måtte være uttrykkelig at de skulle være koordinatorer og ikke ledere. Det er ikke slik at deres syn vektes annerledes enn vårt, men at de sørger for god koordinering mellom de aktørene som skal være involvert i sakene også når det er andre enn FHI.

I en pressemelding om rapporten fra kommisjonen sier hun ikke kjenner seg igjen i en beskrivelse av at FHI skal ha gått utover sin rolle.

– Smittevernloven sier blant annet eksplisitt at FHI skal gi råd, og ikke bare produsere kunnskap. Men vi skal se nærmere på omtalen av dette i rapporten før jeg kan utdype dette nærmere.