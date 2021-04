TILTAK: Norske studenter melder at de sliter psykisk. Nå settes en rekke tiltak i gang for å bedre situasjonen. Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Gir gratis psykolog-hjelp til studenter

Flere steder i landet settes det i verk tiltak for å bedre studentenes mentale helse.

Av Maren Olava Ask Hütt

Nesten halvparten av studentene i Norge har opplevd alvorlige psykiske symptomplager, viser resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Det er nå satt i gang ulike tiltak for og av studenter, rundt om i landet.

LEDER: Stine Stolpestad (22) er leder i Norsk Handelshøyskoles studentforening. Foto: Privat

Ved Norges Handelshøyskole i Bergen ønsker studentforeningen å rekke ut en hjelpende hånd til medstudenter som sliter.

– Resultatene i undersøkelsen er vond lesing, sier Stine Stolpestad (22), leder i NHHs studentforening (NHHS).

Studentforeningen tilbyr nå gratis psykolog til alle studenter ved skolen.

– Ved å tilby dette ønsker vi å senke terskelen for å be om hjelp. Studentene har hatt det tungt over lengre tid, og det er lang ventetid for psykologtilbud for unge mennesker hos studentsamskipnadene. Dette er ikke godt nok, og vi valgte derfor å ta saken i egne hender, forklarer Stolpestad.

Tilbudet finansieres fullt og helt av studentforeningen.

– Vi er allerede i gang. Studenter kunne booke timer fra mandag av, og timene kan benytter fra 1. mai.

Stolpestad forteller at studentforeningen har lagt en avtale med psykologtjenesten KRY, som har utformet tilbudet, stilt opp med psykologer og gitt faglig informasjon til studentene.

Kan søke om midler

Tilbudet om gratis time hos psykolog er bare et av flere tiltak studentforeningen har iverksatt. Det arrangeres også digitale quizer, digitale spillkvelder og turer og treninger utendørs med et mål om å sikre at alle studenter har arenaer å treffes på når alt annet er stengt.

Regjeringen presenterte tidligere i år hvordan millionene som skal hjelpe studentene fordeles. Midlene skal sørge for at flere skal få studentjobber og ikke minst styrke studentsamskipnadene, slik at de kan sørge for sosiale og psykososiale tilbud til studenter.

PROSJEKTLEDER: Kjersti Aabrekk er prosjektleder for tiltakspakken for studenter, hos SiO. Foto: Privat

Nå er det mulig for studenter, ansatte, foreninger og læresteder å søke om midler fra tiltakspakken for studenter. Det forteller Nico Wahl, Vilde Christine Sollien og Kjersti Aabrekk. Sollien og Aabrekk er selv studenter, og jobber med tiltakspakken for Studentsamskipnaden SiO (SiO).

– Det har vært viktig for SiO at tiltakspakken fra Kunnskapsdepartementet blir forvaltet av studenter. Derfor har SiO ansatt studenter som jobber med tildelingen av midlene, forklarer Nico Wahl, markedssjef i SiO.

– Foreløpig har det vært sterke begrensninger i Oslo for hva som er lov av sosiale møter, derfor har de første tiltakene vært digitale. Vi har ansatt to studenter som driver med digitale eventer.

– Vi er selv i målgruppen

Wahl forteller at støtten fra regjeringens tiltakspakke gir SiO mulighet til å ansette flere studenter.

– Mange har mistet deltidsjobben gjennom coronapandemien, så det er flott å kunne sette studenter i arbeid med å hjelpe andre studenter til å få det litt bedre.

Prosjektleder Kjersti Aabrekk (25) mener styrken med at det er studentene selv som jobber med tiltakspakken, er at de har egne erfaringer og er tett på andre studenter.

– Vi er selv i målgruppen for tiltakene, og har dermed en innsikt i hvordan det går med studentene og hva som ønskes av tiltak, sier hun.

Også disse har fått penger fra tiltakspakken: «Flere i aktivitet» hos SiO Athletica.

«Studentverter» hos SiO Bolig.

«Studentverter», «Coffee & Meet» og «Vinn lunsj til deg og venner» hos SiO Mat og Drikke. Vis mer

Vilde Christine Sollien (24) jobber i SiO som delprosjektleder for kommunikasjon for tiltakspakken. Foto: Privat

– Hvordan jobber dere for at prosjektene som får tildelt penger faktisk kan hjelpe studentene?

– Vi forholder oss til tydelige kriterier fra Kunnskapsdepartementet, som spesifiserer at pengene skal gå til sosiale lavterskeltilbud, og til å lønne studenter for å iverksette tiltak, forteller Aabrekk.

Prosjektgruppa er i dialog med læresteder og studentrepresentanter for å sikre at at tiltakene treffer godt.

Kollega Vilde Sollien (24) legger til at de håper at sosiale tiltak som er arrangert av studenter, vil møte studentenes egne behov.

HJEMME: Mange studenter har blitt vant til å ha hjemmeundervisning. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Keilen

– Men hvordan sørger dere for at disse prosjektene får en nytteverdi for studentene?

– Nytteverdi er relativt, og vanskelig å måle. En innvilget søknad om kaffe og vaffelsteking kan være viktig for enkelte, mens et digitalt arrangement kan være like viktig andre. Vi vil sikre mangfold, sier Sollien.

Håper det sender signaler til andre

Prosjektleder Aabrekk forteller at de håper resultatet av prosjektet blir gode tilbud så raskt som mulig for studentene.

– Ensomhet blant studenter var også et problem før samfunnet stengte ned. Det er viktig at vi med denne tiltakspakken kan inspirere til å tenke nytt og skape varige endringer i tilbudet av aktiviteter for studenter.

Også Stolpestad ved NHHs studentforening håper tiltakene de innfører kan hjelpe studentene som sliter.

– Jeg håper at alle studenter vet de har noen de kan snakke med, og vet at de ikke står i denne vanskelige tiden alene, sier hun.

– I tillegg håper vi ordningen med gratis psykologtimer sender signaler til andre organisasjoner og institusjoner om at studenter og unge mennesker trenger hjelp nå.