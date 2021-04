HAR FLERTALL: Disse tre partilederne ligger an til å danne regjering, viser meningsmålingene: Ap-leder Jonas Gahr Støre (f.v.), SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

Frp splitter dem: Derfor blir det ingen felles rødgrønn front mot Erna

De skal trolig danne regjering sammen, men Ap, Sp og SV synliggjør ikke det rødgrønne regjeringsalternativet. Det er en viktig årsak til det.

Publisert: Nå nettopp

Og det er at Sp ikke vil bli koblet til de rødgrønne før valget, fordi det kan svekke dem i kampen om å kapre Frp- og Høyre-stemmer.

Både i SV og Ap er det et ønske om å fronte et tydeligere rødgrønt alternativ enn partiene gjør i dag.

Det var en viktig del før valgseieren i 2005: Den gang var det i forkant et målrettet og langvarig arbeid for å bygge et regjeringsalternativ både politisk og på det personlige planet mellom partilederne.

Nå er det annerledes – selv om meningsmålingene peker mot at nettopp en rødgrønn regjering med de tre partiene er sannsynlig.

les også Disse kan bli Støres statsråder

Mangel på nær Sp-kontakt med SV er naturlig, da Vedum ikke ønsker å ha med SV i en regjering.

Han vil ha en mindretallsregjering med Ap.

En viktig årsak til at Vedum ikke vil fronte en rødgrønn regjering, er at det kan gjøre det vanskeligere for Sp å kapre velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre, får VG opplyst.

– Det ønsker ikke Frp

SV-leder Audun Lysbakken sier han forstår det, men at det er en utfordring at Sp skal konkurrere om velgere med Frp og Høyre.

– Jeg forutsetter at det er en politisk begrunnelse for deres strategivalg og ikke en del av et spill. Vi hadde foretrukket at vi kunne vise frem et solid rødgrønt alternativ, men det ønsker ikke Sp, sier Lysbakken til VG.

les også Vedum om rusreformen: – Høl i huet

De tre partiene har tidligere grundig planlagt en mulig felles regjeringsdannelse, spesielt da de la grunnlaget for den første rødgrønne regjeringen i 2005, som varte i åtte år.

Har snakket seg sammen før

Støre hadde foretrukket å kunne planlegge noe mer enn det ligger an til nå, men sier at behovet ikke er så stort som i 2005.

– Situasjonen er forskjellig fra 2005 da Arbeiderpartiet for første gang skulle gå i regjering med andre, SV skulle første gang gå i regjering og Senterpartiet skulle for første gang samarbeide på vår side av streken, sier Støre.

Han legger til:

– Det stilte andre krav til avklaringer. Det viste vi at vi kunne gjøre. Alle partiene holdt det ansvaret i åtte år. Det har ikke de borgerlige klart, sier Støre, med henvisning til de ulike partiene som har gått inn og ut av Solberg-regjeringen.

AVSLAPPET: Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at det er noe stort problem at de aktuelle regjeringspartiene ikke setter seg ned og planlegger mulig regjering. Foto: Terje Bringedal

– Så har jeg respekt for at partiene nå ulike opplegg for å presentere seg for velgerne frem mot valget. Jeg har ikke noen problemer med å stille opp med SV-leder Audun Lysbakken om felles saker vi er enige om – eller med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum – eller alle tre. Men nå bruker jeg tiden på Arbeiderpartiet, sier Støre.

Lysbakken redd for høyresamarbeid

– Ideelt sett hadde det vært ønskelig at dere kunne satt dere ned og planlagt mer enn dere gjør nå?

– På veldig mange områder, hvis du går til Stortinget, og ser på innstillinger og merknader, så ser du veldig mye felles i vår politikk. Hovedretningen i politikken, krafttak for arbeid, ta hele landet i bruk, mer aktiv næringspolitikk, redusere forskjellene og sosial rettferdighet, der er vi enige. Da kan vi håndtere dette.

Vedum kommenterer slik påstandene om at de ikke vil synliggjøre samarbeidet med Ap og SV fordi det kan svekke deres muligheter til å krige med Frp og Høyre om velgere:

– Vi driver ikke med spill på den måten. Vi vil ha en Senterparti/Ap-basert regjering fordi vi mener det er best for å utvikle hele Norge.

les også Ny statsministermåling: – På vei tilbake som kongen på rødgrønn side

– Kampen med Frp om fossilbil-velgerne er viktig for ditt partis oppslutning?

– Vi mener ikke at de som kjører diesel- og bensinbiler skal få slippe økte bensinpriser av taktiske grunner; for å fiske stemmer. Vi står på det fordi vi virkelig mener det. Det vil være en dødsvei for den grønne satsingen å straffe de med lave inntekter og de som er avhengige av å kjøre bil.

– DET ØNSKER IKKE SP: SV-leder Audun Lysbakken sier de hadde foretrukket at de kunne vise frem et solid rødgrønt alternativ.- Men det ønsker ikke Sp, sier Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen

Knapt flertall

Vedum har gjort det klart at de vil ha en Ap-Sp-regjering, uten SV.

Støre vil på sin side ha med SV for å skape grunnlag for en flertallsregjering.

På Aps partibarometer denne uken, fikk de tre partiene 85 mandater, som akkurat gir flertall.

Det er 169 plasser på Stortinget.

Hvis det flertallet ryker og de er avhengige av støtte fra Rødt eller MDG, vil det øke sannsynligheten for at det blir en Ap-Sp-regjering, fordi Støre da uansett ikke får oppfylt sitt førstevalg; en rødgrønn flertallsregjering.