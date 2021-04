Oslo viderefører strenge tiltak

Oslo viderefører de strenge tiltakene i to uker til. Men elevene får snart komme tilbake på skolen.

Det kom frem på en pressekonferanse med byrådsleder Raymond Johansen (Ap), helsebyråd Robert Steen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) onsdag.

Dette er tiltakene:

Holde to meters avstand

Forbudt med mer enn to gjester i private hjem

Forbud mot innendørs aktiviteter for barn og unge

Stengte serveringssteder og skjenkeforbud

Stengte butikker med noen unntak

Stengte treningssentre, teatre, kinoer

Forbud mot arrangementer.

Det eneste det lempes på er tiltakene for skole. Elevene får komme tilbake på skolen mandag 19. april.

Dette gjelder frem til mandag: Heldigital undervisning for 5.-7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Heldigital undervisning for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.

Justering

Det blir også noen justeringer for utendørs idrett og utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Vi unntar barn til og med ungdomsskolealder fra kravet om å holde minst én meter avstand når det er nødvendig for å drive med én utendørs aktivitet.

Alle over ungdomsskolealder som deltar i fritidsaktiviteter, må fortsatt holde minst én meter avstand til andre.

Johansen gjorde det også klart at forbudet mot to gjester i eget hjem er blant tiltakene som skal vurderes fjernet først - allerede i neste uke.

Den tredje smittebølgen

Det var en forsiktig optimistisk byrådsleder som holdt pressekonferanse.

– Det ser også ut til at Oslo har klart å slå ned også den tredje smittebølgen, sier Johansen.

Men:

– Det er ingen tvil om at smittesituasjonen er alvorlig, sier Johansen.

Det ble onsdag registrert 244 nye smittetilfeller i Oslo, en økning på 26 fra dagen før. Smittetrenden i Oslo er nå synkende, ifølge VGs oversikt.

– Strengere lokale tiltak

Regjeringen varslet tirsdag en rekke lettelser nasjonalt, men byrådslederen presiserte at disse ikke gjelder i hovedstaden.

– I går lanserte regjeringen mange nasjonale lettelser. Dette gjelder ikke i Oslo, sier Johansen.

– Her må vi ha strengere lokale tiltak, som vi stort sett har hatt i hele pandemien, fortsatte han.

Johansen kunngjorde et samarbeid med Apotekerforeningen som gjør at Oslo nå kan sette enda flere vaksinedoser.

– Vi kan nå sette 120.000 doser i uken, sier Johansen.

Men han påpeker at det forutsetter at vaksinedosene kommer. At Johnson & Johnson kan bli utsatt, vil være uheldig.

– Det kan ha betydelige konsekvenser for vaksinetempoet i Oslo, fortsetter han.