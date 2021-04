Oppsummert: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

Uklar ansvarsfordeling: Koronakommisjonen mener at ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har fremstått som noe uklar. De skriver at FHI og Helsedirektoratet i noen grad tråkket i hverandres bed, at FHI gikk ut over rollen som kunnskapsleverandør og at Helsedirektoratet ikke var i stand til å fylle rollen på smittevernsområdet. Men likevel: At det fremstår som å ha samarbeidet godt.