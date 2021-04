Få oversikt: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

De mener at regjeringen manglet en plan for å håndtere økende smitte over grensene da det kom en ny smittebølge til Europa i fjor høst. Les mer om det her

Koronakommisjonen er særlig bekymret for ferske studenter. Les hva de skriver om de unge her.

Koronakommisjonen skriver at FHI og Helsedirektoratet i noen grad tråkket i hverandres bed. Les mer om dommen over ansvarsfordelingen her

Om hytteforbud og lovbruk: Kommisjonen kritiserer at myndighetene i starten ikke forsikret seg om at tiltakene ikke var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. Kommisjonen viser til at hytteforbudet utfordret eiendomsretten, som er beskyttet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og sier at enhver har rett til å «nye sin eiendom i fred». De skriver også at «hytteforbudet kan gripe inn i flere grunnlovfestete rettigheter.