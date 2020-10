UTEN MUNNBIND: Ap-leder Jonas Gahr Støre fulgte ikke reglene Frognerseter-banen mellom Vinderen og Majorstua. Foto: Tipser

Støre tok T-banen uten munnbind: − Jeg overholdt én meter

Ap-leder Jonas Gahr Støre trosset i dag partifelle Raymond Johansens oppfordring da han reiste på T-banen uten munnbind.

Nå nettopp

På T-baneturen til Oslo sentrum kommer det gjentatte påminnelser fra Aps byrådsleder Raymond Johansen over høyttaleranlegget om munnbindpåbudet.

– Jeg tok kvart over syv-banen og hadde ikke munnbind, så da var jeg opptatt av å sitte med avstand. Det gjorde jeg. Ingen ved siden av, og én meter, sier Støre når VG møter ham i trappen på Stortinget.

– Det var tydeligvis en som satt overfor og som tok bilde, da?

– Skrått overfor, og det er godt over en meter. Jeg tar T-banen og bruker alltid munnbind, men i dag hadde jeg ikke og skulle rekke en konferanse. Jeg tenkte at hvis det var plass og ikke trengsel så kunne det gå, men jeg burde hatt munnbind.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

MUNNBIND PÅ: Det er byrådsleder Raymond Johansens stemme som gir klar beskjed over høyttaleranlegget på Oslo T-baner. Her på coronateststasjonen på Aker legevakt i august. Foto: Gorm Kallestad

Vil gå hjem neste gang

Ifølge tipseren brukte de andre passasjerene i samme vogn munnbind.

– Kan du forstå det hvis folk oppfatter dette som et eksempel på at politikere tenker at andre regler gjelder for dem enn for vanlige folk?

– Jeg er opptatt av å bruke munnbind, det var ikke trengsel på banen og jeg overholdt én meter. Men vi bør bruke munnbind.

– Hvis du glemmer munnbind igjen, hva kommer du til å gjøre da?

– Det ene er å spørre om noen av medpassasjerene har ekstra, eller så er det å gå hjem og hente.

I stortingstrappen viser Støre frem en nyanskaffet munnbindpakke.

– Denne frakken hadde jeg ikke munnbind i, men det har jeg nå, sier han til VG.

MED MUNNBIND: Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde skaffet seg munnbind før han kom til Stortinget tirsdag. Foto: Runa Fjellanger / VG

VG fikk først en kommentar fra Støre via rådgiver Siri Hytten:

«Det var en glipp, og jeg beklager. Jeg bruker normalt munnbind på alle mine kollektivreiser og har alltid en pakke munnbind på innerlommen. I dag byttet jeg til regntøy før jeg dro hjemmefra, og merket ikke at jeg ikke hadde med munnbindet før jeg skulle gå på T-banen. Jeg fant derfor en plass der jeg kunne holde tilstrekkelig avstand til andre.»

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke besvart VGs henvendelser.

En studie viser at 23 prosent bruker munnbind når de reiser med kollektivtransport i Oslo. Sykehusarbeidere VG har snakket med mener det er for få.

les også Støre tatt for sniking på T-banen: – Ble en dyr tur

Kjerkol: – Alle skal følge

I Oslo er det påbud om munnbind i kollektivtransporten, særlig ved trengsel og når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Jeg har også hørt Raymond Johansens oppfordring på T-banen og den synes jeg alle skal følge, uansett hvem man er, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til VG.

– Også Støre?

– Selvfølgelig, sier hun.

– Hva synes du om det eksempelet han setter?

– Jeg har ikke noen kommentar utover det.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere denne saken, sier hennes statssekretær Peder Egseth til VG.

Publisert: 20.10.20 kl. 12:51

Les også