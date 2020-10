RYDDER OPP: Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) redegjorde om NAV-skandalen i Stortinget i dag. Foto: Terje Pedersen

NAV-skandalen i Stortinget: – Rammet enkeltmennesker hardt

Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) vedgikk i Stortinget at det sviktet i alle ledd under NAV-skandalen.

– Granskingen viser at mye gikk galt. Svikten rammet enkeltmennesker og deres familier hardt, uttalte statsråden da Stortinget tirsdag behandlet NAV-skandalen.

For å unngå tilsvarende feilpraksis i fremtiden, mener Asheim det er viktig å styrke EØS-kompetansen i forvaltningen og løfte frem dem de kritiske røstene.

– Det er et overordnet må å gjenreise tilliten til at regelverket blir praktisert rett i fremtiden og rydde opp overfor dem som er blitt rammet, sa statsråden.

Kjernen i trygdeskandalen er at NAV siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Feiltolkningen fikk store konsekvenser:

I årene 2014–2019 antas 78 mennesker å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse, ifølge tall fra Riksadvokaten i desember.

En rekke personer fikk fengselsstraffer, enda flere fikk uriktige krav om tilbakebetaling.

– Domstolene avgjør

Regjeringens granskingsutvalg kom i mars enstemmig frem til at NAV har praktisert reglene for strengt. De mener at praksis må gjennomgås tilbake til 1994.

– Det er ikke granskingsutvalget som avgjør hva som er gjeldende rett. Den oppgaven ligger i domstolene, understreket Asheim i Stortinget.

I forbindelse med gjenopptagelse av en konkret straffesak sendte Høyesterett 30. juni en forespørsel om rådgivende tolkningsuttalelse til Efta-domstolen.

– Det er viktig å få Efta-domstolens vurdering. Setteriksadvokaten har stilt alle andre saker i bero, inntil rettstilstanden er avklart, sa den fungerende arbeidsministeren.

– Får fritt rettsråd

Det innebærer mer venting for dem som er rammet av NAV-skandalen.

– Det er beklagelig for dem det gjelder. De vil kunne ha krav på erstatning, om de frifinnes. Dem vil vi gi fritt rettsråd uten behovsprøving, opplyste statsråden.

BEKLAGER: Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) på vei mot Stortingets talerstol. Foto: Terje Pedersen

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde 1. september et møte med syv av dem som er rammet av feilpraktisering og tar sikte på et nytt møte med brukere over nyttår.

– Deres fortellinger om møtet med NAV og rettsapparatet gjør sterkt inntrykk. Vår oppgave er å rydde opp, sørge for at de berørte får en avklaring og at forbedringsarbeidet skjer så raskt som mulig, sa hans stedfortreder Henrik Asheim i Stortinget tirsdag.

– EØS-kompetanse må styrkes

Et sentral læringspunkt er at kompetansen om EØS-retten systematisk må styrkes i alle ledd innenfor forvaltningen og domstolene.

Om lag 30 høringsinstanser støtter bedre synliggjøring av EØS-retten, blant annet i lovutredninger og dokumenter til Stortinget.

– Denne saken har vist at det er et klart forbedringsbehov hva angår gjennomføring av EØS-regelverket i norsk rett. Målet er at Norge skal gjennomføre EØS-retten på riktig måte.

Asheim understreket også at kommunikasjonen internt i NAV og mellom NAV, departementet, trygderetten og påtalemyndigheten må bli bedre.

– Mange aktører er i gang med oppfølgingsarbeidet, forsikret statsråden.

– Dette skulle ikke skjedd. Vi i NAV har ikke gjort jobben vår godt nok, og det tar vi på alvor. Vår oppmerksomhet er å rydde opp i uretten, uttalte daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng da NAVs interne revisjonsrapport ble lagt frem i desember i fjor.

69 millioner utbetalt

NTB oppsummerte den gang at minst 2400 trygdemottagere urettmessig hadde fått krav om tilbakebetaling.

Asheim opplyste i Stortinget at 69 millioner kroner er utbetalt til folk som har fått urettmessige krav og gjeld på 55 millioner kroner er slettet.

Ifølge ham viser tall fra Nav at 895 personer som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav siden 1. juni 2012, nå har fått vedtakene omgjort.

Blant dem som har vært rammet av avslag, stans eller avkorting, har 1495 fått vedtakene omgjort.

Håndtering av dagpengesaker i forbindelse med coronapandemien førte til at NAVs opprydding etter trygdeskandalen ble forsinket i fem måneder.

Utelukker ikke feil før 2012

Alarmen gikk i Sosial- og arbeidsdepartementet 30. august 2019.

Da fikk departementet beskjed av NAV om at feilen som statsråd Anniken Hauglie (H) ble kjent med julen 2018, kunne ha ført til at folk var blitt feilaktig domfelt.

Trygdeforordningen ble innført i 2012, men granskingsutvalget vil gjennomgå praksis tilbake til 1994, da Norge ble med i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

Det er fordi kravet Norge stilte om at man må oppholde seg her i landet for å ha rett til trygdeytelser, begrenser den grunnleggende retten til fri bevegelse innenfor EU.

– Vi kan ikke utelukke at det er skjedd feil i enkelttilfeller før 2012, sa Asheim i Stortinget.

Publisert: 13.10.20 kl. 12:56