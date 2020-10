GIR KLAR BESKJED: Statsminister Erna Solberg møtte i Stortingets spørretime onsdag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Solberg om Russland-beskjed: − Vi har sett dere

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen har helt tydelig informasjon om at russerne står bak hackingen av Stortinget. Hun advarer om at hendelsen skader Norges forhold til Russland.

Oppdatert nå nettopp

Den norske regjeringen la i går skylden på Russland for hackerangrepet på Stortinget.

Angrepet ble kjent 24. august i år. Hackerne brøt seg inn i e-postsystemet og kan ha stjålet personlig informasjon fra flere i den norske nasjonalforsamlingen.

Erna Solberg (H) retter nå også pekefingeren mot russerne.

– Vi kan ikke som naboland akseptere et angrep på det norske storting knyttet til at man bryter seg inn i e-postkontoer, sier Solberg til VG.

Russlands ambassade i Oslo har reagert kraftig på anklagene som i går ble offentliggjort av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

– Det er en alvorlig, bevisst provokasjon og destruktivt for bilaterale relasjoner, skrev ambassaden på Facebook tirsdag.

– Kan det skade vårt forhold til Russland?

– Det som skader forholdet mellom Norge og Russland er at russerne har stått bak et angrep på Stortinget gjennom å hacke inn i datasystemet, sier Solberg.

Høylytt beskjed

– Norge er ikke alene av å være rammet av dette fra Russland og Michael Tetzschner kalte dem en pøbelstat. Hva kaller du dem?

– Vi vet fra alle etterretnings- og sikkerhetskildene våre at Russland driver med operasjoner i cyberspace. Det har stått i alle de åpne scenarioene våre. Vi mener at det aller viktigste er at vi påtaler det. Vi skal vise at Norge har ryggrad til å påtale når russerne gjør noe sånt og vi er overbevist om det, sier Solberg.

– Hvilke konsekvenser bør det få? Kan du vurdere å utvise diplomater eller gjøre mer?

– Det å gi en politisk attribusjon, som vi har gjort, det er et reaksjonsmønster. Det er en konsekvens at vi høylytt sier fra: vi har sett dere, vi vet at det er dere som har gjort det, slutt med det, sier hun.

På det diplomatiske fagspråket betyr politisk attribusjon at du plasserer skyld hos noen – i dette tilfellet Russland.

På spørsmål om hvordan Russland kan stoppes, svarer hun:

– Først og fremst så må russerne se at dette har større nedside enn oppside. Nedsiden er at det faktisk blir påpekt.

MARKERING: Erna Solberg sier Norge nå gir en tydelig politisk erklæring. Her er hun på Stortinget i forbindelse med spørretimen onsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

– Helt tydelige

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ikke konkludert med at Russland står bak. De etterforsker fremdeles saken.

– Hvorfor går dere ut før de er ferdig med sin etterforskning?

– Fordi dette er en politisk tydelig erklæring. Etterretningen og kildene vi har er helt tydelige og det gir oss grunnlag for å gjøre dette. Så er det et påtalemessig spor som politiet driver med som har et annet type beviskrav og det får de holde på med, sier Solberg og legger til:

– Det er viktig å se at i dag så skjer påvirkning og angrep mot andre land på andre måter enn tidligere. Cyberspace er et helt nytt domene for dette. Det vi må gjøre er å påtale dette, sier hun.

– Frykter du at Russland vil påvirke neste stortingsvalg?

– Vi har gjort mye arbeid tidligere for å se på valgsystemet og annet. Vi føler at vi har et robust system, men vi er oppmerksom på at noen kan gjøre det. Den største utfordringen vi ser i dag er jo det vi ser på konspirasjonsteorier, det å skape polarisering, det å bidra til å hausse opp ytterkantene, det å skape mat for det. Det er et evig utfordring som skjer mot alle land, mer kanskje i EU enn mot Norge, sier Solberg.

– Men det pågår hele tiden. Vi må lære at vi lever i en verden, at hvis det er for galt, hvis det ser ut som norske myndigheter gjør helt sprø ting, så er det sannsynligvis fordi det er feil, ikke fordi vi har gjort sprø ting.

Støtte fra Støre

Erna Solberg får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Hva mener du om at regjeringen i går gikk ut og anklaget Russland for å stå bak hackingen av Stortinget?

– Jeg legger til grunn at de har hatt godt belegg for å gjøre det. Da er det å legge frem det og peke i den klare retningen deres informasjon tilsier noe jeg har forståelse for. Det gjør at vi på Stortinget vil være veldig tydelig og si at det er uakseptabelt at slike angrep skjer. Det står vi samlet om, sier Støre til VG.

INGEN KRITIKK: Jonas Gahr Støre støtter Solbergs håndtering. Han møter VG på Stortinget onsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

– Russland kalte dette en «alvorlig provokasjon». Kan episoden skade vårt forhold til Russland?

– Da må Russland begynne med seg selv. Det er en virksomhet som ikke bare har rammet Norge, fra miljøer som har tilknytning til Russland. Det er jo et negativt utviklingstrekk at vi må håndtere slike saker i forhold til andre store land, også naboland. Det må jo da våre myndigheter gjøre det de kan for å håndtere på en konsekvent, men likevel konstruktiv måte, sier han.

På spørsmål om hvilke konsekvenser saken bør på fremover, viser han til at regjeringen allerede har gitt en tydelig reaksjon.

– Det er jo ikke en stimulans til det gode samarbeidet. Men så må vi videre. Vi er jo naboer. Vi må finne en vei hvor vi også kan håndtere det som må løses gjennom samarbeid.

– Kan vi stole på Russland?

– Man må alltid ettergå hva tillit er i praksis.

Publisert: 14.10.20 kl. 12:36 Oppdatert: 14.10.20 kl. 13:05