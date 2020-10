Foto: Tore Kristiansen

Keshvari får strengere straff – dømt til elleve måneders fengsel

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) er dømt til fengsel i elleve måneder for bedrageri overfor Stortinget.

Oppdatert nå nettopp

Keshvari ble 23. oktober 2019 dømt i Nedre Romerike tingrett til syv måneders fengsel etter å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner til Stortinget, men påtalemyndigheten anket saken.

Nå er straffen skjerpet, og stortingsrepresentanten får nå ytterligere fire måneder i fengselsstraff – totalt elleve.

Eidsivating lagmannsrett var enig med tingretten da saken gikk for retten i mai, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett. Nå har Høyesterett altså skjerpet straffen mot stortingsrepresentantene.

Da saken var oppe i Nedre Romerike tingrett i fjor, tilsto Keshvari, og ba om unnskyldning.

– Jeg ønsker å starte med å gi en uforbeholden unnskylding for mine handlinger. Jeg vil be mine venner, kolleger, familie, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en vanskelig periode i livet har begått feil og har handlet galt. Det smerter meg stort, sa Keshvari.

Totalt leverte han 73 reiseregninger for reiser han ikke hadde vært på.

I forbindelse med rettsaken, meldte Keshvari seg ut at Fremskrittspartiet i oktober i fjor. Han ble sykmeldt tidligere samme måned.

Publisert: 14.10.20 kl. 09:46 Oppdatert: 14.10.20 kl. 10:04