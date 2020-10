GIKK AV: En kvinne i 40-årene døde etter at haglen til samboeren gikk av på Oppsal i september 2018. Her bæres den avdøde kvinnen ut. Foto: Hallgeir Vågenes

Oppsal-drapet: Tiltalt for å ha skutt ekskjæresten med hagle

En mann i 50-årene er tiltalt for drap etter å ha skutt og drept sin ekskjæreste med hagle. Selv mener han det var et uhell.

26. september 2018 døde en kvinne i 40-årene etter å ha blitt truffet av to skudd fra ekskjærestens hagle. Ekskjæresten i 50-årene ble pågrepet og siktet for drap.

Nå har statsadvokaten i Oslo tatt ut drapstiltale mot mannen.

De mener han ladet en hagle med to patroner, før han deretter skjøt samboeren i 40-årene. Skuddene traff henne i overarmen og gikk videre inn i brystet.

Kvinnen døde umiddelbart av skadene hun ble påført.

– Ville ha fred og ro

Den tiltalte mannen har helt fra starten av etterforskningen hevdet at skuddene gikk av med et uhell da han jagde samboeren ut av leiligheten. Han har sagt at han tok frem haglen og patronene, ladet haglen og når han da skulle klappe sammen haglen, gikk den av.

Han har forklart at han tok frem våpenet kun for å skremme den drepte kvinnen.

Til VG fortalte mannen i fjor at han og ekskjæresten hadde en uenighet i hans leilighet den aktuelle kvelden, og at hun skal ha fremsatt trusler om at en gjeng skulle komme og ta ham.

– Jeg ville bare ha fred og ro, jeg skulle på jobb dagen etter. Jeg følte meg truet og ble sint og provosert, fortalte mannen.

Statsadvokat i Oslo, Anne Christine Stoltz Wennersten, ønsker ikke å kommentere saken før den skal opp i retten.

Hevder det var et uhell

I avhør har mannen hele tiden forklart at skuddene gikk av ved et uhell da han jagde samboeren ut av leiligheten. I sin forklaring sier mannen at han i den forbindelse ladet haglen med to patroner, og at de gikk av ved et uhell da han klappet sammen våpenet.

I januar i fjor fikk påtalemyndigheten svar på den tekniske undersøkelsen av halgen, og den konkluderte med at våpenet var defekt. Den konkluderte med at halgen konsekvent gikk av ved normal sammenklapping uten at avtrekkeren ble rørt.

KRIMTEKNIKERE: Krimteknikere arbeidet i leiligheten der kvinnen ble skutt og drept. Foto: Hallgeir Vågenes

Den nå drapstiltalte mannen var varetekstfengslet frem til januar i fjor, men ble løslatt etter de våpentekniske undersøkelse var klare. Retten mente at disse undersøkelsene støttet opp under mannens forklaring om at det var et uhell.

– Han forsto ikke hvordan dette kunne ha skjedd-, det bare skjedde. Siktede fastholder at dette var en ulykke og at «han knakk hagla sammen ved å ta løpet opp og det sa bang.», står det i et utdrag fra den aktuelle kjennelsen fra Oslo tingrett.

Det har så langt ikke lyktes VG å få en kommentar fra mannens forsvarer, Bjørn Aksel Henriksen.

Fant armbrøst og rifle

Mannen i 50-årene er også tiltalt for flere brudd på våpenloven, deriblant ulovlig oppbevaring av våpen.

Hjemme oppbevarte mannen også en salongrifle og flere hundre ulike patroner. På ei ubebodd hytte oppbevarte han også en salongrifle og et armbrøst samt flere patroner.

Publisert: 13.10.20 kl. 14:38

