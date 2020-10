ÅSTEDET: Her bæres den avdøde aktivisten i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) ut av leiligheten sin i Suldalen i Kristiansand lørdag kveld. Foto: JACOB J. BUCHARD/FÆDRELANDSVENNEN

SIAN-aktivist funnet død: Etterforskes som drap

Politiet i Agder har startet drapsetterforskning etter at en sentral skikkelse i SIAN i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Kristiansand, får VG opplyst.

Politiet ble varslet om et mistenkelig dødsfall i en leilighet i Suldalen i Kristiansand klokken 13.17 lørdag.

Funn på stedet og observasjoner fra en nabo som fant avdøde gjorde at politiet iverksatte teknisk og taktisk etterforskning – samt at de ba om bistand fra Kripos til dette arbeidet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til VG at også de orientert om saken.

Den aktuelle naboen er avhørt av politiet, og avdødes pårørende er varslet. I løpet av helgen vil politiet avhøre vitner og naboer.

– Observasjoner på stedet og omstendigheter på stedet gjorde at det ble iverksatt etterforskning av et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt under en pressekonferanse søndag.

Politiadvokaten forteller videre at politiet jobber bredt med flere hypoteser.

– En av hypotesene er at denne personen er utsatt for en alvorlig straffbar handling og at vedkommende har avgått med døden ut fra det. Vi dimensjonerer også innsatsen ut fra det og setter inn betydelige ressurser de neste dagene, sier politiadvokat.

Det er foreløpig ingen siktelser eller pågripelser i saken.

LEDER: Her er politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt under en pressekonferanse søndag formiddag. Foto: SKJERMDUMP/NRK

Politiet: Avdøde observert fredag

Den siste kjente observasjonen av avdøde var nå på fredag, altså dagen før vedkommende ble funnet død i leiligheten sin i Kristiansand.

– Politiet har sikret seg flere spor og informasjon som vi opplever og vurderer som interessante. Vi kan ikke være mer konkret på nåværende tidspunkt, sier Hegdahl.

ÅSTEDET: Politiet har sperret av et stort område ved en gresslette utenfor boligblokken hvor avdøde ble funnet lørdag. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

Politiet har avhørt en rekke mennesker siden lørdag ettermiddag, men det er fortsatt personer de ønsker å snakke med og som kan ha sentrale opplysninger om saken.

– Vi har en klar formening om hvem avdøde er, men det er ikke aktuelt å offentliggjøre hvem det er. Avdøde vil bli obdusert snarest mulig, og vi vil ikke gå ut med identifikasjon før obduksjonen er gjennomført, sier politiadvokaten.

Politiet har også innhentet bistand fra andre deler av politidistriktet.

– Vi er i en helt innledende fase av etterforskningen, og vi vil analysere data som er innhentet og drive etterforskningen fremover, sier politiadvokaten.

DEMONSTRASJON: Her står SIAN-leder Lars Thorsen foran Stortinget i slutten av august i år. Foto: TERJE BRINGEDAL

SIAN-leder: – Et tap for Norge

SIAN-leder Lars Thorsen har blitt orientert om at en av organisasjonens medlemmer ble funnet død lørdag ettermiddag. Thorsen ble kjent med mannen i 40-årene gjennom et felles engasjement i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

– Han har drevet med politisk aktivisme i mange år, lenger enn meg. Og han har markert seg tydelig som en forkjemper for Norge og norske verdier, sier Thorsen til VG.

SIAN-lederen ønsker ikke å spekulere i om dødsfallet har en relasjon til avdødes politiske virksomhet.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men det er under alle omstendigheter et tap for Norge, sier Thorsen.

SIAN-lederen beskriver avdøde som vennlig og hyggelig.

– Det var ikke noe aggresjon eller ufinheter, sier han.

Publisert: 04.10.20 kl. 10:44 Oppdatert: 04.10.20 kl. 12:35

