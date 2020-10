KVOTEFRITT: Ida Lindtveit Røse er tidligere statsrådsvikar og gruppeleder i Viken KrF. Foto: Stian Lysberg Solum

KrF-topp vil skrote fedrekvoten

Krfs Ida Lindtveit Røse vil skrote egne kvoter til far og mor når de tar ut fødselspermisjon. SV kaller forslaget et angrep på likestillingen.

Tidligere i år ble Ida Lindtveit Røse (27) tidenes yngste statsråd i Norge som vikar til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Nå vil Røse, som leder KrFs oppvekstutvalg, skrote dagens ordning med tredeling av fødselspermisjon.

– Mange familier opplever at permisjonen er forhåndsbestemt og gir for lite frihet, sier Røse til VG.

Foreldre kan i dag fordele 16 uker permisjon mellom seg, mens mor og far har en kvote på 15 uker hver. Dagens ordning ble innført i 2018.

Foreldrepermisjon Fedrekvoten ble i sin tid innført av Gro Harlem Brundtland (Ap) og utvidet under Kjell Magne Bondeviks (KrF) regjering. Under Jens Stoltenbergs andre regjering ble det også innført en egen mødrekvote. Dagens tredeling ble innført i 2018 etter at Venstre gikk inn i regjering, men før KrF gikk inn. I dag har mødre og fedre en kvote på 15 uker hver, mens de kan fordele 16 uker mellom seg. Vis mer

– Det går ut over dem som ammer og ikke har mulighet for ammefri, siden man kanskje må ut i jobb allerede etter syv måneder hvis man følger tredelingen. Flere ønsker å være hjemme lenger enn det. Det må være opp til familien selv å bestemme, sier hun.

Peker på arbeidsgivere

Halvparten av KrFs oppvekstutvalg vil ha fri fordeling av fødselspermisjon. Resten tok dissens og vil beholde en kvote på ti uker hver til mor og far.

– Kan dette føre til at færre fedre tar ut fødselspermisjon?

– Jeg er redd for en slik konsekvens. Det ønsker jeg ikke. Men vi må bøte på det med andre virkemidler. Her har arbeidslivet et stort ansvar. Grunnen til at vi innførte kvoter var blant annet for å gi fedrene et ekstra argument overfor sin arbeidsgiver. Der må en del arbeidsgivere ta seg sammen. Det er ønsket at fedre tar ut permisjon, sier hun.

Røse er selv småbarnsmor til en datter på to og et halvt og en på ni måneder.

Hun mener at likestillingsarbeidet skjer best i det ordinære arbeidslivet, ikke gjennom permisjonsordningen alene.

STATSRÅDSVIKAR: To småbarnsforeldre byttet jobb da Kjell Ingolf Ropstad pekte på Ida Lindtveit Røse som sin vikar da han tok pappaperm i år. Foto: Helge Mikalsen

– Er det naivt å tro at alle arbeidsgivere vil gjøre dette?

– Jeg mener at det ikke er naivt. Men vi må hele veien sikre at partene tar et stort ansvar for å sikre likestilling i arbeidslivet, uavhengig av hva slags permisjonsordning man har. Jeg synes det er feil at enkelte politikere bruker permisjonsordningen som middel til å oppnå mer likestilling. Det skal være en ordning for barnet, som er viktig for familien, sier hun.

KrF legger frem sitt nye programforslag senere i år og oppvekstutvalgets arbeid er et innspill i den prosessen.

KRITISK: SVs Freddy Øvstegård mener at forslaget er et angrep på likestillingen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Angrep på likestillingen

SVs Freddy Øvstegård går hardt ut mot forslaget fra KrF-toppen. Han sier at fars tid hjemme med barna i stor grad avhenger av kvoten han får av foreldrepermisjonen.

– Dette mener jeg er et stort angrep på likestillingen i Norge og ikke minst på fars rett og mulighet til å være sammen med ungene sine den først, viktige tiden i et barns liv, sier Øvstegård til VG.

Han sier samtidig at fordelingen av omsorg hjemme er en av de aller viktigste årsakene til manglende likestilling.

– Vi har ingen erfaringer hittil som tilsier dersom at arbeidsgiver vil gi far den tiden som har vært en del av kvoten tidligere dersom man fjerner kvoten. Tvert imot. Så resultatet vil være at fedre mister mulighet og rettighet til å være sammen med ungen sin, sier han.

Publisert: 18.10.20 kl. 09:00

