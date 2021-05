SLIPPER SMITTEKARANTENE: Fra og med midnatt natt til tirsdag slipper fullvaksinerte smittekarantene. Foto: Javad Parsa

Gladnyhet: Fullvaksinerte slipper smittekarantene

Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått den første dosen kan også unntas.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet.

I tillegg slipper altså fullvaksinerte smittekarantene fullstendig.

Gjelder fra midnatt

Disse endringen trer i kraft fra midnatt 4. mai. Dermed sidestilles fullvaksinerte med de som har fått påvist covid-19 de siste seks månedene.

Det er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets anbefalinger.

– Over 1,3 millioner nordmenn har nå fått minst én dose coronavaksine. Et unntak for smittekarantene for vaksinerte er en svært god nyhet, og vil lette hverdagen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ikke endringer for innreisekarantene

Det blir heller ingen krav om test etter nærkontakt med en som er smittet.

Fra før av slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått coronainfeksjon de siste seks månedene også ventekarantene.

Fullvaksinerte trenger ikke teste seg når de går ut av karantene.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert. Dette er noe som er til vurdering.