TO STYKKER: USAs smittevernsjef Anthony Fauci ble allerede i november avbildet med to munnbind. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Amerikansk smittevernbyrå: To munnbind kan beskytte mer

Det amerikanske smittevernbyrået CDC går onsdag ut med at to munnbind, en tøyvariant og et medisinsk munnbind, kan gi kraftig økt beskyttelse mot å bli smittet av corona.

Publisert: Nå nettopp

Det viser nemlig en laboratorie-studie som både New York Times og Reuters omtaler.

Det hjelper også å slå en knute på strikkene man setter bak øret slik at munnbindet sitter tettere inntil ansiktet.

Det var i januar at Centers for Disease Control and Prevention (CDC) begynte å eksperimentere for å se om et munnbind laget av tøy kombinert med et trelags medisinsk munnbind ga mer beskyttelse mot coronaviruset.

les også Disse munnbindene beskytter best – og dårligst

De testet også hvordan det fungerte å slå en knute på strikken som festes bak øret slik at masken sitter tettere for så å presse det overflødige materialet tett inntil ansiktet.

Begge metodene viste seg å redusere risikoen for smitte med mer enn 90 prosent, skriver Reuters. Men dette var altså i et laboratorium, ikke i den virkelige verden hvor folk tar på seg munnbindet mens de haster til bussen.

les også Trondheim trosser kommunedirektøren – stemte imot full skjenkestopp

Laboratorieforsøkene viste også at munnbind faktisk reduserer antallet aerosole partikler på størrelse med små dråper som sprer covid-19 sammenlignet med å ikke bruke munnbind i det hele tatt.

– Munnbind virker, og de virker best når de har god passform og brukes riktig, sier CDC-sjef Rochelle Walensky. Byrået er underlagt det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet.

Eksperimentet viste at medisinske munnbind hvor man ikke slo en knute på strikkene, stengte ute 42 prosent av partiklene som følger med et host, mens tøymunnbindet blokkerte 44,3 prosent. Men kombinerte man et tøymunnbind med et engangsmunnbind, stengte man ute hele 92,5 prosent av hostepartiklene.

I Oslo er det påbud om munnbind når du ikke kan holde en meters avstand til andre for eksempel på bussen, i taxi eller på butikker og serveringssteder.

Her kan du lese hva Folkehelseinstituttet skriver om munnbind. Instituttet viser til at det er den enkelte kommune som gir råd eller påbud om å bruke munnbind.

Nasjonalt er det i forskrift gitt påbud om munnbind for personer i karantene som må bruke offentlig transport og anbefalinger i forbindelse med karantene og isolering.