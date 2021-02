POPULÆRT: Liertoppen kjøpesenter tiltrekker seg flere kunder enn vanlig når andre kjøpesentre er delvis stengt på grunn av coronarestriksjoner. Foto: Lise Åserud / NTB

Mange kjøpesentre stengt – kunder strømmer til Liertoppen

Kjøpesentrene i Oslo, Asker og Bærum er enten helt stengt eller pålagt strenge restriksjoner. Dermed drar folk til Liertoppen hvor alt er åpent.

Av Stella Bugge

Også i andre kommuner i Oslo-regionen, som Lillestrøm, må mange butikker på kjøpesentrene holde stengt på grunn av smitteverntiltak. De som kan holde åpent er blant annet matbutikker, Vinmonopolet, optikere, dyrebutikker og apotek.

Virke Handel mener at nedstengingen av kjøpesentrene ikke henger på greip og at tiltaket snarere virker mot sin hensikt siden det fører til at folk flokker til de kjøpesentrene som er åpne.

Opp 20 prosent

Liertoppen kjøpesenter er ikke langt unna Drammen eller Oslo. Her er det ingen handelsrestriksjoner, og på lørdag var det rundt 2000 – eller 20 prosent – flere personer innom kjøpesenteret enn det som er normalt på en vanlig lørdag. 10.200 mennesker var innom dørene, dagen før morsdagen og Valentinsdagen.

– Men det var fordelt ut over hele dagen, sier senterleder Mette Kiilerich til VG.

– Hva er årsaken til det?

– At det er stengt i både Asker, Bærum og Oslo. Vi får henvendelser fra kunder som lurer på om vi har åpent. Det er mange forvirrede kunder og noen kommer hit, sier hun.

– Er det greit?

– Både og. Vi skal hele tiden passe på smittevern og opprettholde de gode tiltakene vi har. Selvfølgelig er vi glade for å ha kunder, men mest glad er vi for at de benytter hele åpningstiden. Liertoppen er langt og kundene benytter de forskjellige inngangene, sier Kiilerich.

– Har det vært trengsel?

– Nei, det har gått veldig greit. Det er flere her inne den 22. og 23. desember og Black Friday.

– Vinmonopoleffekten

Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel, er ikke overrasket over at folk drar over kommunegrensene for å handle.

– Dette er som forventet, og dessverre som fryktet. Det viser jo at dette smitteverntiltaket virker mot sin hensikt – slik vi har advart mot hele tiden, sier han til VG.

– Hvorfor skjer dette?

– Prøv å demme opp en elv, så tyter vannet rundt på sidene. Når det lokale kjøpesenteret stenger, hvor drar du da? Jo, til første og beste åpne senter. Er det på den andre siden av kommunegrensen, så drar man dit. Det er så åpenbart.

Andersen forteller at butikker som ligger i områder hvor kjøpesentrene er stengt, men som selv ikke holder hus i et kjøpesenter, har hatt en enorm vekst. Det har også kjøpesentre som ligger utenfor de nedstengte områdene.

– Det er helt logisk. Dette er Vinmonopol-effekten, rett og slett.

Da regjeringen stengte ned polene i en del kommuner reiste nordmenn mann av huse for å handle i de kommunene hvor det var åpent. Dermed tok det ikke lang tid før myndighetene snudde og gjenåpnet Vinmonopolet i byer som blant Oslo.

– Hva er ditt råd til myndighetene?

– Lær av Vinmonopol-effekten og åpne opp.

– Har enorme konsekvenser

Andersen peker på at dagens ordning også er veldig konkurransevridende.

– Nedstengningen vi nå lever under har enormt store konsekvenser. Femti tusen arbeidsplasser i Oslo og Bergensregionen er nedstengt, sier han og peker på at dette har meget store kostnader for virksomhetene og kan betyr kroken på døren.

– Dette tiltaket har ikke riktig smitteverneffekt, snarere tvert imot. Det virker mot sin hensikt og henger ikke på greip.