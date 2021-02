UTBRUDD: Siden 8. februar har 32 ansatte ved byggeplassen på Solli i Oslo fått påvist coronasmitte. Foto: Fredrik Solstad

Smitterammet byggeplass holder fortsatt åpent: − Frykter hele næringen til slutt blir stengt ned

Smitteutbruddet på Solli plass i Oslo er det siste i en rekke større smitteutbrudd på byggeplasser i landet etter nyttår. Men i motsetning til andre tilfeller, holdes virksomheten på Solli i gang til tross for økende smittetall.

– Om man ikke tar ansvar selv og stenger ned prosjekter hvor det er mye smitte, men venter på at myndighetene skal stenge, så frykter jeg at hele næringen til slutt blir stengt ned, skriver Leder for fagforeningen Tømrer og Byggfagforeningen i Fellesforbundet, Alexander U. Hopland-Wøien i en e-post til VG.

Han reagerer på at den smitterammede byggeplassen til et Stordalen-hotell på Solli plass i Oslo holder åpent til tross for økende smitte.

– I dette tilfellet har det vært avdekket smitte siden 8. februar. Og med 25 smittede på under en uke viser det klart at smitten ikke er under kontroll, fortsetter han.

33 personer tilknyttet byggeplassen er så langt bekreftet smittet av coronaviruset. Det er totalt åtte underleverandører som nå har fått bekreftet smitte blant sine ansatte. Daglig jobber rundt 250 arbeidere på byggeplassen.

Det pågår nå massetesting av alle underleverandørene som har ansatte med påvist smitte. Men til tross for økende smitte siden 8. februar, stenges ikke byggeplassen.

– Nei, prosjektet er ikke stengt. Vi jobber med redusert bemanning som følge av at det er smittede og karantene, men det er opp til helsemyndighetene å avgjøre om byggeplassen skal stenges. Vi har ikke fått pålegg om å stenge ned, og da følger vi rådene fra helsemyndighetene, sier prosjektsjef i hovedentreprenøren Hent AS, Erik Tveit til VG.

Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd ved byggeplasser i Drammen, Oslo og Bergen.

I disse tilfellene har prosjektene stengt ned.

– Der har de vært føre var og stengt plassen, slik at smitten ikke har utviklet seg, sier Hopland-Wøien.

Det mener han at byggeplassen på Solli nå også bør gjøre.

– Ikke behov for stenging per nå

Aspelin Ramm og Stordalen-eide Strawberry Brothers er eiere av bygget på Solli plass. Hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels & Resorts.

I januar førte et smitteutbrudd på en byggeplass til bråstans i byggingen av Pressens hus i Oslo. Også i dette prosjektet var Hent hovedleverandør og Aspelin Ramm byggherre for prosjektet.

– Hopland-Wøien mener det ikke er godt nok å vente med å stenge til myndighetene pålegger en å gjøre det. Hva tenker du om det?

– Jeg opplever at vi har hatt en veldig tett og god dialog med smittevernmyndighetene og har lagt en plan med dem for veien videre. Vi må nesten la dem gjøre sine vurderinger, for det er de som har kompetansen, sier Tveit.

Han opplyser at det siste møtet de har hatt med smittevernmyndighetene i kommunen var på tirsdag. Siden har de hatt løpende dialog, ifølge Tveit.

– Hvor mange må bli smittet før dere velger å stenge ned?

– Det vet jeg ikke. Men jeg kommer til å ha videre løpende dialog med dem.

Tveit mener de har gjort de har kunnet for å sikre smittevernet under byggeprosjektet på Solli – blant annet ved hjelp av tilrettelagt lunsjordning, avstand, Antibac og en securitasvakt som har påsett at alle har brukt munnbind.

Helseetaten i Oslo bekrefter at de jobber med det pågående utbruddet på byggeplassen.

– Det jobbes kontinuerlig med smittesporing og vi opplever et godt samarbeid med hovedentreprenøren, sier Kjartan Sverdrup i Helseetaten til VG torsdag kveld.

– Behov for stenging vurderes fortløpende, men det er ikke funnet behov for det per nå.

UTFORDRENDE: – Noen av arbeidsoppgavene på en byggeplass kan og kreve at man er nært på hverandre, og at det derfor er vanskelig å holde avstand, slik at man får mange nærkontakter, sier FHIs Line Vold om de større smitteutbruddene ved byggeplasser. Foto: Frode Hansen

I forbindelse med smitteutbruddene ved to byggeplasser i Bergen 7. februar stilte VG spørsmål til Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun bekreftet at de hadde merket seg at det var flere slike utbrudd den siste tiden. Vold mente da at det kunne komme av at mange bruker arbeidstagere som kommer reisende til Norge fra andre land, og at det flere steder har vært utfordringer knyttet til etterlevelse av karantenereglene.

12. februar skrev VG at Arbeidstilsynet hadde funnet brudd på smittevernbestemmelsene hos nesten hvert tredje byggefirma de besøkte.

– For byggebransjen har vi eksempler på at de som er i karantene bor sammen i hus eller leiligheter hvor det er utfordrende å etterleve karantenereglene. God etterlevelse av karantenereglene er viktig for å redusere risiko for smitte uavhengig av hvem det gjelder, skrev Vold i en e-post til VG.

Vold forklarte at den generelle anbefalingen fra dem er å holde antallet nærkontakter lavt. På byggeplasser kan imidlertid antallet nærkontakter være langt høyere enn normalt.

– For noen vil arbeidet man utfører gjøre at man har flere nærkontakter enn gjennomsnittet. Noen av arbeidsoppgavene på en byggeplass kan og kreve at man er nært på hverandre, og at det derfor er vanskelig å holde avstand, slik at man får mange nærkontakter, skrev Vold i e-posten.

Hun understreket viktigheten av forsterket TISK-arbeid (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) i møte med de mer smittsomme variantene av viruset.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en ny kommentar fra FHI torsdag kveld.