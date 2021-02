Foto: Fredrik Solstad

Smitten skyter fart i Oslo: − Det går definitivt ikke riktig vei

Oslo kommune tror det er tre grunner til at smitten nå stiger i hovedstaden.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

FHI ser en tydelig forverring i smitten i Norge og forventer at de nye variantene kan bli dominerende om kort tid. Som en driver for pandemien i Norge, er situasjonen igjen verst i Oslo.

I går var antallet nye registrerte tilfeller rekordhøyt.

Vi går derfor gjennom: Hvor er vi på vei? Kommer det en innstramning? Hvorfor øker det nå? Og hva skjer videre?

Først: Her ser du hvordan smitten har skutt i været i Oslo - og i flere bydeler:

Hvor er vi på vei?

– Dette går jo ikke rett vei?

– Nei, det gjør ikke det. 231 i er det nest høyeste dagstallet vi har sett. Det er et veldig høyt tall, og det er på vei oppover, så det går definitivt ikke riktig vei, sier helsebyråd Robert Steen til VG.

– Smeller det nå?

– Det har ikke gjort det tidligere: Vi har sett at smitten har økt i forbindelse med ferieavviklinger tidligere, og så har Oslos befolkning vært flinke til å skjerpe atferden igjen når de har kommet tilbake fra ferie. Jeg tror vi klarer å få til dette igjen, svarer Steen.

– På tross av mutert virus?

– Ja. Det som jo er ukjent er kraften i det muterte viruset og det ansvaret som de 700.000 Oslo-borgerne må ta på grunn av det, sier helsebyråden.

KAN BLI DRAMATISK: Helsebyråd Robert Steen (t.v.) påpeker at mye ansvar nå hviler på dem som bor i Oslo, som må være flinkere på blant annet hygiene og avstand. «Hvis det ansvaret ikke tas godt vare på, kan vi fort havne i en mye mer dramatisk situasjon», sier Steen. Foto: Heiko Junge

Kommer det en ny innstramning?

Det er ikke klart ennå. Steen bekrefter:

Det er ikke gitt at det må strammes inn nå.

Det er ingen konkrete planer om å stramme inn.

Det er ikke avklart når man eventuelt skal avgjøre om det skal strammes inn på nytt.

– Vi har en del områder som det kan strammes inn på og det kan iverksettes fort, hvis vi må. Det er smittetallene som er avgjørende, sier Steen.

– Hvilke områder?

– Det handler om å regelfeste mindre mobilitet, få lenger avstand mellom folk og mindre sosialt samvær, påpeker han, og trekker frem innstramming for butikker, kafeer og serveringssteder. Og at færre kan samles hjemme.

– Men dere starter i så fall der, ikke på VGS?

– Nei, vi ønsker i veldig stor utstrekning å skjerme barn og unge så lenge vi har muligheten, svarer helsebyråden.

Oslos helsebyråd tror at folk som vil ta seg en pils ute, må smøre seg med noen måneders tålmodighet.

– Jeg tror nok det, svarer helsebyråden i Oslo.

– Jeg tror at når vi nå har fått mutert virus som smitter fortere og mer effektivt, kan det ta en stund før vi får vesentlige lettelser i restriksjonene. Målet vil være å holde samfunnet så åpent som mulig, spesielt for barn og unge, og så må vi andre smøre oss med tålmodighet, sier Steen.

Tre grunner til økning:

Helsebyråden lister opp tre grunner til at det har økt sånn nå:

1. De mer smittsomme variantene

– Det gir sterkere smittespredning og det ser. Jeg er ikke enig med dem som sier at vi ikke vet hvor smitten kommer neste gang. Vi vet at den kommer til å være tung i Oslo under hele pandemien. At Oslo blir rammet tidlig av mutert virus fra utlandet, bør heller ikke være en overraskelse, sier Steen.

2. Rekord-testing

Oslo satte testrekord i forrige uke.

– Det er en av forklaringsvariablene. Men det forklarer ikke alt. De muterte variantene er en like sterk forklaring, sier helsebyråden.

3. Hva folk gjør

Helsebyråden tror at tre ting har gjort noe med etterlevelsen av smittevernreglene:

At vi nå har fått vaksinert de eldste, folk på sykehjem og at mer vaksiner er på vei.

At det signaliseres åpningsstrategier og at bedre tider er på vei.

At det er ferie.

– I klartekst betyr nok det at en del mennesker, og det skal ikke så mange til, får en følelse av at det ikke er så farlig lenger, sier Steen.

Det er ikke noe han kan dokumentere, men sier:

– Vi har vært gjennom et år med ganske sterk tiltaksbyrde, særlig i Oslo. Folk begynner å bli lei og så er det ferie. Da slapper man litt av i noen grupper, og så spretter det opp igjen, sier helsebyråden.

Hva skjer med smitten fremover?

I en rapport fra onsdag skriver FHI at de ser en tydelig forverring av smittesituasjonen i Norge. De estimerer R for Oslo etter 1. februar til 1,4 – og det er jo ikke bra.

Hva er R? Reproduksjonstallet – eller R – sier noe om hvor mange en smittet person smitter videre. Hvis en person smitter færre enn én ny person, så vil smitten i samfunnet falle. Hvis én person smitter mer enn én annen, så vil den stige. Enkelt forklart er det altså: Hvis R er over 1 –> Smitten stiger. Hvis R er under 1 –> Smitten går ned. Vis mer

– Smitten er på vei opp og Oslo har et veldig høyt reproduksjonstall, påpeker UiO-professor og statistiker Arnoldo Frigessi.

Han sitter i FHIs modelleringsgruppe, som altså spår hvordan viruset vil utvikle seg. Han påpeker at et R i Oslo på 1,4 er noe vi «ikke kan ha veldig lenge», fordi det er to farer:

At smittesporing tar for mye tid, fordi det blir så mange positive. «Da mister vi muligheten til å avbryte smittekjeden», påpeker han. Mange vil etter hvert trenge sykehusinnleggelse. Sykehusene fylles opp.

Så da er spørsmålet: Hva gjør Oslo? Det er bare uker siden byrådsleder Raymond Johansen sa at hovedstaden nærmer seg et bristepunkt, på grunn av lang tid med tunge tiltak.

Helsebyråden sier bydelene fortsatt rapporterer å ha god kapasitet på smittesporingen.

– Jeg skjønner og deler frykten for sykehusinnleggelser og at det skal komme ute av kontroll, men jeg forestår også behovet for at de som skal underlegges ganske restriktive tiltak, må forstå dem, sier helsebyråden.