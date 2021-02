HÅP: Mild sykdom før eller etter vaksinering kan gi bedre ammunisjon mot varianter som den sør-afrikanske, viser ny forskning. Foto: DADO RUVIC / X02714

Mild sykdom etter vaksinering kan beskytte mot sør-afrikansk virus

Ni beboere ved et sykehjem i Kristiansand fikk corona etter to vaksinedoser. Det kan gjøre dem immune mot Sør-Afrika-varianten, mener immunolog.

– At noen blir smittet og får milde symptomer er ikke alarmerende. Det kan til og med være at de som får et slikt forløp er heldige fordi de kommer ut med sterkere immunitet enn det vaksinen alene kan gi, sier immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo Universitetssykehus til VG.

Ni beboere ved Grimtunet omsorgssenter ble smittet med covid-19 tett oppunder dose to, meldte NRK tirsdag ettermiddag. De har et mildt sykdomsforløp.

IMMUNOLOG: Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Privat

Lund-Johansen viser til en forskningsartikkel som ble publisert på den vitenskapelige «preprint-serveren» MedRxiv mandag. Preprint betyr forskning som ikke er fagfellevurdert ennå.

Studie viste at de som har infeksjon mot «ikke-mutert» virus, blir immune mot Sør Afrika varianten når de vaksineres.

Forskerne har undersøkt pasienter som allerede hadde hatt covid før de fikk Pfizer- eller Modernavaksine. De finner at disse personene får sterkere immunitet - også mot den sør-afrikanske varianten.

– Å få mild covid etter vaksineringen kan ha samme effekt. Det gir en ekstra boost til immunforsvaret, sier han.

Studien bygger på et kjent konsept - når man smittes av et virus, utvikler kroppen antistoffer mot varianten man er smittet med. Det er det samme som skjer når man får en vaksine.

Det er immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO) enig i:

– Kommer infeksjon på toppen av vaksine, eller motsatt, er det bra for immunforsvaret.

Slik funger immuniteten i kroppen: Det er tre lag i viruset som danner beskyttelse: Øverste laget: nøytraliserende antistoffene, som hindrer binding (spikeproteinet). Det er her antistoffene skal binde til menneskeceller og her det ofte skjer mutasjoner. Det er derfor vaksineeffekten kan reduseres.

Andre laget under: gir antistoffresponser mot andre deler av viruset. Disse responsene kan merke viruset, som da kan gjenkjenne og vekker andre immunceller, såkalte drepeceller.

Tredje laget: T-celler kan gjenkjenne bredt stor variasjon av virus Alle tre reduseres etter over tid, men alle danner hukommelse. Neste gang du blir eksponert for lignende, kan de re-aktiveres alle sammen. Kilde: Gunnveig Grødeland Vis mer

– Flere pistoler å skyte med

Den sør-afrikanske corona-mutasjonen har flere endringer enn den britiske, og er fryktet fordi vaksinene kan ha mindre effekt mot dem.

Pfizer-vaksinen viser en litt redusert, men god, beskyttelse mot varianten. En studie fra AstraZeneca viste at deres vaksine hadde en beskyttelse på 22 prosent, noe som førte til at Sør-Afrika stanset utrullingen av AstraZeneca-doser i landet.

Men får du vaksine eller mild infeksjon - eller begge deler, vil det bidra til at bredden du har av beskyttelse mot viruset blir spisset. Jo flere varianter, jo bedre, ifølge Grødeland.

– Du får «boostet» et bredt repertoar av det du har fra før og det vil kunne beskytte mot flere varianter. Det gir flere pistoler å skyte med og flere kalibre å bruke på dem, sier han.

VAKSINEFORSKER: Immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning

Dermed kan mild sykdom før eller etter vaksinering gi bedre ammunisjon mot varianter som den sør-afrikanske.

Fra før har den britiske mutasjonen, som ble påvist i et utbrudd i Nordre Follo like over nyttår, lagt store begrensninger på deler av Østlandet. Nå har den sørafrikanske mutasjonen begynt å få et lite fotfeste i andre deler av landet.

Grødeland sier til VG at konsekvensene kan bli store hvis den gjør det:

– Den begynner å spre seg i en større deler av befolkningen, er det en variant som er såpass forskjellig fra vaksineviruset at det da øker sannsynligheten for at du får dannet ytterligere varianter som er veldig mye mer annerledes.

Men får man coronasmitte før eller etter vaksinasjonen, kan man altså likevel være beskyttet i noen grad - og etterpå kan du være enda bedre beskyttet.

