UTBRUDD: 27 er hittil smittet av den britiske virusvarianten i Trondheim. Omkring ti av dem er utenlandske arbeidere. Foto: Ole Martin Wold

Eks-politi satt inn mot importsmitte: − Lite fruktbart å lete etter syndebukker

Fem pensjonerte politimenn i Trondheim oppsøker utenlandske arbeidere for å sjekke hvordan de bor etter ankomst: – Brudd på karantenebestemmelsene er mer regel enn unntak, sier kommunens miljøsjef.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Gruppen har vært i virksomhet et par uker for miljøenheten i Trondheim kommune. I byen har 27 hittil testet positivt for den svært smittsomme britiske virusvarianten.

– Den første som fikk påvist smitte, er en utenlandsk arbeider. Etter ham kjenner vi smitteveiene for samtlige, sier kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad til VG.

Hun opplyser at cirka ti av de smittede er utenlandsk arbeidskraft.

Adresseavisen skriver at to smittede er politianmeldt, etter at de i helgen brøt isolasjonen og forlot et hus der flere utenlandske arbeidstagere skal være bosatt.

BEKYMRET: Kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad. Foto: Håvard Haugseth Jensen / Adresseavisen

Miljøsjef i Trondheim kommune Hans Fredrik Kvitvang forteller at gruppen som oppsøker arbeidsinnvandrere og studenter, ofte starter med analyse av data i innreiseregisteret.

– De ser etter adresser der mange bor, boliger som det er stor fare for at ikke egnet for innreisekarantene, sier Kvitvang til VG.

Besøkt flere titalls

Gruppen har allerede besøkt flere titalls bofellesskap som samlet huser 100–200 personer. De aller fleste er utenlandske bygg- og anleggsarbeidere.

Kvitvang sier det er utbredt at hver av dem ikke har eget kjøkken, bad og oppholdsrom.

– Vi finner også boliger med 10–20 beboere der halvparten er friskmeldt, mens andre nettopp er kommet og skulle vært i karantene. Da kan smitten lett spre seg til nye arbeidsplasser, sier Kvitvang.

Mens industrien trolig sysselsetter under 5000 utlendinger, er hele 70.000 utenlandske arbeidstagere ansatte eller oppdragstagere i byggenæringen.

Mange utlendinger jobber fast i Norge og går i rotasjonsordninger. De skal coronatestes og gå i ti dagers innreisekarantene etter en friperiode i hjemlandet.

– De aller fleste har ikke bolig som arbeidsgiver stiller til disposisjon, men leier privat. Gjerne et hus hvor de kan dele boutgifter og omgås med landsmenn, sier Røsstad.

– Boforholdene en risikofaktor

Hun sier at flere som er involvert i det pågående virusutbruddet i Trondheim, bor sammen i hus der de deler fasiliteter.

– Det er ikke tilfredsstillende i forhold til karantenebestemmelsene. Rotasjonsordningen og boforholdene er blitt en risikofaktor for spredning, sier kommuneoverlegen.

CORONA-ÅR: Et hjerte på en hotellfasade på Lerkendal markerte det nye året i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad

Den oppsøkende gruppen samarbeider tett med smittesporerne. De reiser gjerne ut sammen med et ambulerende testteam og veileder om karantenebestemmelsene.

– Vi driver ikke klassisk tilsyn, men fremskaffer informasjon slik at smittesporerne får testet og skaffet riktige karanteneboliger til dem som trenger det, sier Kvitvang.

Han mener gruppen bidrar til å stanse smittespredning. På en av adressene der gruppen avdekket boforhold i strid med karantenebestemmelsene, ble det oppdaget mutantsmitte.

– Ikke grensesprengende

– Arbeiderne er her for å tjene til livets opphold. De ønsker å bo billigst mulig. Hva vi avdekker, er ikke uventet, sier Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim kommune.

Kommuneoverlege Tove Røsstad vil tilbake til obligatorisk karantenehotell.

– Ordningen hadde sine slagsider. Men da utlendinger kunne reise til bofellesskap og hybler etter ankomst, fikk vi utfordringen med karantene i boliger som ikke er godt egnet.

Røsstad har ikke grunnlag for å rette kritikk mot arbeidsgiver etter smittetilfellene i Trondheim. Arbeidsgiver har bare ansvar for boliger som bedriften selv stiller til rådighet.

– Min store bekymring

Kommuneoverlegen i Trondheim mener problemet er det samme over hele landet.

– Det er lite fruktbart å lete etter syndebukker under et utbrudd. Dette er en strukturell utfordring – og akkurat nå min store bekymring, sier Tove Røsstad.

STENGT: Denne byggeplassen på Fantoft i Bergen er stengt etter utbruddet av den sørafrikanske virusvarianten. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Utbruddet av den sørafrikanske coronavarianten i Bergen er knyttet til to byggeplasser. Det kom ikke uventet på Leder i Unionen Fagforening Fellesforbundet Jorge Dahl.

Han mener at alle importarbeidere bør være på karantenehotell i 14 dager.

– Slik det fungerer i dag, er det ingen krav om å bo på karantenehotell så lenge importarbeiderne har en adresse i Norge. På den adressen bor det ofte syv-åtte personer i samme leilighet som jobber på ulike arbeidsplasser, sier fagforeningslederen i Bergen.