INTENSIVT: Minst 113 pasienter har blitt smittet etter corona-utbrudd på sykehus i Norge. Dette bildet er tatt på Gregorio Maranon hospital i Madrid. Foto: NACHO HERNANDEZ, VG

273 døde etter å ha blitt coronasmittet på helseinstitusjoner

Tusen nordmenn har trolig blitt smittet av covid-19 mens de fikk behandling eller pleie av helsevesenet, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 273 av de smittede er døde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige helg skrev VG om 15 pasienter som ble smittet av coronavirus mens de var innlagt på Sykehuset Telemark. Sykehuset har varslet Helsetilsynet om seks dødsfall etter smitteutbrudd.

VG har undersøkt hvor mange dødsfall som kan knyttes til smitte som har oppstått ved sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner i Norge.

Elleve av landets 20 største helseforetak opplyser at de har hatt ett eller flere smitteutbrudd inne på sine sykehus fra 1. mars 2020 til i dag.

Disse utbruddene har sannsynligvis ført til smitte for minst 113 pasienter, viser VGs kartlegging.

Sykehusene opplyser at 15 pasienter er døde.

Seks sykehus bekrefter dødsfall

I tillegg til dødsfallene ved Sykehuset Telemark, bekrefter fem helseforetak at de er kjent med ett eller flere dødsfall tilknyttet smitteutbrudd på sine sykehus.

Vestre Viken HF opplyser at to pasienter som ble smittet ved Drammen sykehus døde etter at de ble skrevet ut fra sykehuset.

– Begge dødsfallene er knyttet opp mot smitteutbruddet ved ortopedisk sengepost på Drammen sykehus i januar, skriver fagdirektør Ulrich Spreng. 31 pasienter ble smittet av covid-19 under utbruddet.

Helse Bergen opplyser at to pasienter døde i desember, etter å ha blitt smittet i forbindelse med et utbrudd i sykehuset i november. BT skrev først om dødsfallene i januar.

Akershus universitetssykehus bekrefter at de kjenner til to dødsfall hos pasienter som også har hatt annen alvorlig sykdom.

– De to testet positivt etter utskrivelse, og ble sannsynligvis smittet i forbindelse med et utbrudd ved sykehuset i januar, skriver smittevernoverlege Silje Bakke Jørgensen.

VARSLET: Sykehuset Telemark har varslet Statens helsetilsyn om at smitteutbrudd ved sykehuset trolig har ført til 15 smittetilfeller og seks dødsfall. Foto: Gisle Oddstad

607 corona-dødsfall i Norge

VG har fått innsyn i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) fra Folkehelseinstituttet (FHI). Her har FHI registrert rundt tusen smittetilfeller med antatt eksponeringssted «Helseinstitusjon – pasient».

Det vil si at man mener det er sannsynlig at pasient eller beboer har blitt smittet av covid-19 inne på sykehjem, sykehus eller andre typer helseinstitusjoner.

Blant disse smittetilfellene har FHI registrert at 273 personer er død av sykdom.

De fleste tilfellene er registret i april i fjor, med 101 døde. I sommer og høst var det svært få dødsfall, før det kom en ny smittebølge på senhøsten. I november, desember og januar er det registrert henholdsvis 36, 35 og 60 døde.

FHI får fortløpende meldinger om smittetilfeller i MSIS, tallene i denne saken er per 15. februar. Informasjon om dødsfall kommer ofte i etterkant, gjennom direkte varsling til FHI eller ukentlig kvalitetssikring opp mot dødsårsaksregisteret.

Til sammen har Folkehelseinstituttet registrert 607 corona-dødsfall siden pandemien start (per. 18. februar 2021)

FHI: Smitte på helseinstitusjoner er alvorlig

Oversikten over eksponeringssted i MSIS er ikke komplett. Blant de 592 som er registrert som «død av sykdom», mangler antatt eksponeringssted for 210 dødsfall.

Folkehelseinstituttet opplyser at de registrerer det som til enhver tid meldes til MSIS, men at de ikke gjør noe ytterligere for å innhente informasjon om smittested.

– Er det noen informasjonsflyt fra FHIs registre tilbake til helseinstitusjoner ved covid-19-dødsfall?

– Nei, skriver stedfortredende avdelingsdirektør Astrid Louise Løvlie i FHI.

FHI påpeker at håndtering av utbrudd og oppfølging av de smittede ved et utbrudd ligger til den enkelte institusjonen.

– Smitte på sykehus og helseinstitusjoner er alvorlig uansett hvilket utfall det har for pasienten, skriver Løvlie.