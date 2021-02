MANGE STENGTE VEIER: Det er dårlige værforhold i området og Alta er nær isolert. Foto: Skjerdump, Veitrafikksentralen

Snøskred i Alta – flere beboere innestengt

Et snøskred er gått i Fjordbukta-området nord for Alta sentrum i Finnmark.

Flere beboere, både fastboende og hyttefolk, er innestengt i Alta, som følge av et eller flere skred som sperrer veier. Ingen personer skal være tatt av skredet i Skillefjordbotn.

– Vi har fått melding om at det har gått et betydelig skred i området rundt Skillefjordbotn utenfor Alta. Utfordringen er at det er mange folk som har hytte der, og som skal være sperret inne av skredet, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen til VG.

Det er meldt om betydelig snøskredfare i området.

Vil ha kontakt

Politiet ber personer som befinner seg innenfor skredet om å melde seg til politiet på telefonnummer 02800.

– Vi har varslet kriseledelsen i Alta kommune og de andre nødetatene er varslet. Vår jobb blir å komme i kontakt med dem som er innenfor skredet og finne en måte å få dem ut på, sier Jørgensen.

Dårlig vær i området

– Veien er steng og det er ingen andre veier å komme seg inn fra området. Eneste måten er da å komme seg ut med båt, opplyser ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap). Hun leder også arbeidet med kommunens kriseledelse.

Det skal ifølge ordføreren være dårlige værforhold i området.

– Det er mye vind i området og det er meldt dårlig vær. Dette gjør at vi må avvente situasjonen. Dersom dette blir langvarig må vi se på muligheter for å sette opp båttransport. Dette er på grunn av været ikke aktuelt akkurat nå.