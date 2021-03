TRIVES I MØTER: Henrik Asheim (H) er selv ikke forelder, men understreker betydningen av at foreldre møter opp på foreldremøter og utviklingssamtaler for barna deres. Bildet er fra et møte i Kunnskapsdepartementet om vold i skolen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Høyres programkomité: Oppsøk foreldre som dropper foreldremøter

Høyres programkomité vil ha skolene til å oppsøke foreldre hjemme. For mange dropper utviklingssamtaler og foreldremøter, mener Henrik Asheim.

Av Frank Ertesvåg

«Høyre vil innføre hjemmebesøk hos foreldre som ikke møter opp på foreldremøter eller utviklingssamtaler.» Det er formuleringen i programforslaget som skal behandles på landsmøtet i Høyre i valgåret 2021.

Henrik Asheim, som er utdanningsstatsråd og medlem i programkomiteen, mener en del foreldre må engasjere seg mer i elevenes utvikling.

– Vi vet at det er et stort problem for mange skoler og lærere at noen foreldre sjelden eller aldri møter opp til samtaler og foreldremøter. Dette båndet mellom skole og hjem er veldig viktig, særlig for de yngre elevene. Hvis skolen da opplever at de aldri får tak i foreldre til denne involveringen, så går det ut over elevene, sier Asheim til VG.

LÆRELYST: Det er store forskjeller i hvordan foreldre engasjerer seg i hvordan barna har det- og utvikler seg på skolen. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

En samlet programkomité i det selverklærte skolepartiet Høyre mener at hvis man ikke får tak i foreldrene på annen måte, så gjennomføres hjemmebesøk for å undersøke foreldre-fraværet.

Asheim og program-makerne i Høyre vil overlate til skolene og kommunene å finne ut hvordan de skal innrette hjemmebesøkene.

– Kan det være for inngripende å oppsøke folk privat?

– Jeg kan forstå at man mener det. Men tiltaket kan rettferdiggjøres fordi det går utover foreldrenes barn hvis de ikke har denne kontakten mellom skole og hjem. Mye henger sammen med at foreldrene vet hva barna skal lære på skolen, hva som skjer fremover på skolen, svarer Asheim som også understreker betydningen av samtaler om elevens utvikling.

FORELDRE-LEDER: Marius Chramer fra Tromsø er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Foto: Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG)

Leder Marius Chramer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) spør seg om forslaget fra Høyres programkomité er godt nok utredet samt om behov og tiltak står i forhold til hverandre.

Stigmatiserende?

– Det er et spenstig forslag. Hensikten er sikkert god. Det vil generelt være svært positivt for barns læring og trivsel på skolen at foreldrene er interessert og engasjert i deres skolegang, sier Chramer til VG.

Men han stiller samtidig spørsmål ved om det er andre måter å komme i dialog på.

– Det er også relevant å spørre om det kan ha negative følger, om hvem som skal foreta besøket og om det kan virke stigmatiserende for barna at foresatte blir oppsøkt hjemme, legger han til.

Foreldreutvalget, som naturlig nok ikke har diskutert forslaget, er imidlertid de første til å skrive under på at både foreldre og skoler har mye å hente på bedre kommunikasjon seg imellom.

Hjem-skole-kontakten

Av de 480 telefonsamtalene og e-postene FUG fikk i 2020, dreier 132 (28 prosent) seg om kommunikasjonsproblemer.

– Det er dessverre ingen overraskelse at kommunikasjonsproblemer er øverst på listen vår, sier Chramer. I FUGs coronarelaterte spørreundersøkelse i april 2020, meldte 30 prosent av de spurte foreldrene at de ikke hadde hatt noen form for kontakt med skolene de første ukene med hjemmeundervisning.

Et annet forslag som kan bli omstridt i Høyres program, er større nivådeling i undervisningen.

Nivådelt undervisning

– Det er veldig lett å snakke om man er flink eller dårlig i fagene på skolen. Nå ønsker vi en tidsavgrenset nivådeling for slik at elevene ikke blir permanent limt til ett nivå, men kan bevege seg mellom nivåene, sier Henrik Asheim som selv fremhever at det blir en utfordring hvordan elevene skal plasseres på de ulike nivåene.

– Hva med risikoen for å skape A, B og C-lag blant elevene?

– Grunnen til at vi vil ha en tidsavgrenset nivåinndeling, er nettopp for å unngå A- og B-lag i skolene. Samtidig er det viktig at de som sliter med et fag eller egen motivasjon, får litt ekstra hjelp på sitt nivå i en tidsavgrenset periode, svarer Asheim.

Han minner om at gjennom læreplanene så har skolene allerede en plikt til å gi elevene tilpasset opplæring. Mens noen opplever at læreren går for fort frem, så går det for sakte for andre elever. Asheim og Høyres programkomité mener mer nivådeling vil treffe elevene bedre. I første omgang tenkes det gjennomført som pilotprosjekter på noen skoler.