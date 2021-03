CORONA-KRITISK: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skal snart lede an i vårens lønnsoppgjør, men den tidligere statssekretæren for Ap, er også opptatt av coronatiltakene som rammer næringslivet. Foto: Frode Hansen, VG

NHO-topp og Ap-Raymond i feide om stengte restauranter: − En stor tabbe

Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen sier byrådsleder Raymond Johansen endelig har forstått at byggeplassene i Oslo må kontrolleres. Men han slakter Ap-Raymonds utelivspolitikk. Og får svar på tiltale.

Av Bjørn Haugan

– Jeg har vært kritisk og er kritisk til deler av Raymond Johansens coronatiltak, men søndag tok han et etterlengtet grep, når han signaliserte mye sterkere sjekk av byggeplassene i hovedstaden, sier Lier-Hansen, som leder den største foreningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Han sier at byggeplassene har vært et stort smittespredningsproblem i Oslo.

– I industrien har det også vært utbrudd, men de fleste industribedriftene har holdt de ansatte innenfor gjerdene. Det skjer ikke på samme måte på en byggeplass i Oslo, hvor ansatte går ute i gatene, handler på Narvesen og i mye større grad kommer i kontakt med lokalbefolkningen, sier Lier-Hansen.

– Ufattelig ironi

Strengere regler på byggeplassene, kombinert med mer testing, var noen av de nye innstrammingstiltakene Johansen presenterte søndag kveld.

Byrådsleder Raymond Johansen mener Lier-Hansen sitter i glasshus.

– Det virker ikke som Stein Lier-Hansen forstår den ufattelige ironien i at han selv har sikret romslige fripass for dem som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, samtidig som han altså klager på konsekvensene importsmitte, sier Johansen og legger til:

– Lier-Hansens lobbyisme for åpne grenser og motstand mot tiltak mot importsmitte har bidratt til at Norge flere ganger har importert smittebølger og nye virusvarianter.

Her er de nye tiltakene i Oslo:

Oslo-tiltakene Disse reglene innføres i Oslo fra og med tirsdag 2. mars: Alle serveringssteder må stenge, med unntak for takeaway.

Det innføres rødt nivå i voksenopplæringen og i videregående skole fra mandag 1. mars. Ingen elever skal møte opp på skolen i morgen eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. Byrådet vurderer å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, og økt testing av alle lærere.

Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.

Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer, det vil si bisettelser og begravelser, vielser, dåp og lignende ritualer, kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltagere uten tilskuere og digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Gallerier og kunstutsalg må stenge.

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser. I tillegg innføres følgende anbefalinger: Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.

Byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort. Tiltakene som allerede gjelder i hovedstaden videreføres. Se hvilke tiltak som gjelder i VGs oversikt. Tiltakene vil gjelde i to uker, til og med mandag 15. mars. Lørdag fikk rektorer i Oslo beskjed om at videregående skoler skal på rødt nivå fra og med onsdag. For å gi skolene tid til å områ seg med å innføre rødt lys skal ingen elever møte på skolen mandag eller tirsdag kommende uke. Det blir da enten undervisningsfri, eller digital skole. Samtidig opprettholder byrådet fritidstilbudet til barn og ungdom, men det innføres noen ytterligere begrensninger for innendørs aktivitet for gruppen 16 til 19 år, der økningen i smitte har vært stor. Fremover må man kun samles i grupper ti personer og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid. Vis mer

– Stor tabbe

Lier-Hansen er også kritisk til at seriøse restauranter ikke får ha åpent.

– Siden 10. november har Oslos bedrifter og befolkning levd med svært strenge restriksjoner. I lange perioder restriksjoner utover det nasjonale helse eksperter har anbefalt. Resultatene har vært nedslående, blant annet fordi byrådet velger å opprettholde kontraproduktive tiltak, og dermed bidrar til å befeste Oslo som det nasjonale episenter for pandemien.

– Hva mener du med kontraproduktive tiltak?

– Jeg mener det er en stor tabbe å holde seriøse utesteder stengt. Hadde du tillatt kontrollert servering av mat og drikke, så hadde folk fått et alternativ til hjemmefester, som er mye vanskeligere å kontrollere.

– Du sier at Johansen gjennom den strategien har bidratt til smitte?

STENGT NED: Det er coronastille gater i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg sier at du ikke kan forvente at folk ikke skal ta seg en fest i løpet av fire måneder og at det ville vært bedre å tilby folk et uteliv i kontrollerte former, fremfor at folk samles privat, hvor kontrollmulighetene er mye dårligere.

Johansen svarer at det ikke finnes grunnlag for å si at Oslo-folk har flyttet festen til private hjem.

IKKE STORT PROBLEM: Raymond Johansen sier det ikke er noe stort problem med hjemmefesting i Oslo. Foto: Heiko Junge

– Snarere tvert imot: Alt vi vet tyder på at Oslofolk følger reglene som gjelder i veldig stor grad. Vi har tett kontakt med politiet i Oslo, som i veldig liten grad melder om økt hjemmefesting, sier han.

– Legg frem dokumentasjon

Han sier de lytter til de faglige rådene de får fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og deres egne fagmiljøer.

Siden søndagens intervju i VG har Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) skapt heftig debatt, etter sitt utfall mot Raymond Johansen.

les også Støre ut mot Molde-ordfører: – Har sluppet billig fra det

Lier-Hansen gir liten støtte til Dahl, men på ett område mener han at Dahl har rett.

– Jeg synes Molde-ordføreren overdriver og jeg forstår dem som kritiserer ham. Men det han prøver å si, er jo at så lenge situasjonen ikke er under kontroll i Oslo, så vil hovedstaden bidra med smitte til resten av landet. Det er en bekymring jeg forstår, fordi Oslo er storeksportør av smitte til resten av Norge, sier Lier-Hansen.

– Bergen mer fleksible

Han sier Johansens sammenligning av Oslo med storbyer i Europa er søkt.

– Jeg synes det er mer nærliggende å sammenligne Oslo med Bergen, som har vært mer fleksible i sine tiltak, blant annet knyttet til åpning og lukking av utelivet, sier Lier-Hansen.

les også Molde-ordfører med nytt Oslo-angrep: – Skjevfordel egen vaksine først

Han mener dette er signaler som Johansen og byrådet burde lytte til, fordi de ikke kan forvente at Oslos innbyggere klarer å holde seg isolert.

– Folk går lei og finner sine egne løsninger for et noe mer normalt liv. Det betyr en atferd som er utenfor myndighetenes kontroll, i den skjulte og private sfæren. Dette har ingenting med illojalitet å gjøre, men en naturlig reaksjon på at sunn fornuft ser at pålagte restriksjoner ikke fører frem. Derfor bør seriøse spisesteder få holde åpent. Så får de kontrollere hyppig og lukke de som ikke holder seg til smittevernreglene, sier Lier-Hansen.

– Åpen restauranter fører til økt mobilitet

Johansen sier at det viktigste de gjør for å forhindre spredning av smitte, er å unngå sosial kontakt.

– Selv om restauranter, barer, teater eller treningssenter gjør alt riktig, vil det å åpne slike tilbud føre til økt mobilitet, mer sosial kontakt og dermed økt smittespredning i samfunnet, sier han.