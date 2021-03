På ett år har arbeidsledigheten doblet seg. Det rammer noen hardere enn andre. De har opplevd konkurser, permitteringer - og frykt i kroppen. Men for Frøya og Kristine er pandemien blitt til et millioneventyr.

Jobbene som forsvant

Det er ikke bare smittetallene som går rett til værs. Ledighetstallene er dramatiske. Bedrifter må permittere, går konkurs - eller må permittere. Mange mister jobben og hele familier rammes.

For mange blir påsken alt annet enn et lyspunkt i år. «Tiltaksnivå A» i 52 kommuner, betyr store inntektstap - og nye titusener lever i frykt for å miste både livsgrunnlaget og fremtidshåpet.

VG har snakket med seks som har fått tilværelsen snudd på hodet det siste året.

Her er deres historier:

OSLO: Solvei Uglum Krogstad (25) hadde nettopp begynt å jobbe som dansepedagog i Oslo da Erna Solberg kunngjorde full nedstenging av landet 12. mars i fjor. 2020 ble et tøft år for 25-åringen fra Sogndal.

– Det siste året har rammet meg veldig hardt. Det har vært krevende, sier hun.

Etter avsluttet utdannelse i 2019 startet hun som dansepedagog og ble tilknyttet flere private danseskoler i Oslo. I tillegg tok hun danseoppdrag.

Solvei var uten oppdrag fra midten av mars til april. I fjor høst kom danseskolene i gang igjen, med mindre grupper, men før jul ble det vedtatt en ny nedstenging. Den planlagte oppstarten etter jul ble utsatt, og i forrige uke kom nye strenge tiltak.

– Nå er jeg uten jobb igjen. Det siste året har jeg egentlig opplevd å miste jobben fire ganger. Man blir jo preget av det. Det er veldig slitsomt å stå i når ting endres fra uke til uke.

Foto: Mattis Sandblad

Solvei legger ikke skjul på at hun er bekymret for hvordan de strenge smitteverntiltakene påvirker livene til barn og unge.

– Jeg tenker mye på alle de unge som mister tilhørighet i hverdagen sin. Danseskolene, og andre fritidsaktiviteter, er på en måte en forlengelse av skolen. Der har de en arena der de får drive med det de liker. Det setter spor når sosialisering og det å høre til i et felleskap forsvinner.

Solvei sier danseskolene har forsøkt å skape alternative tilbud til barn og unge ved å tilby danseopplæring digitalt.

– Det er et alternativ, men man får ikke den samme kontakten og relasjonen med elevene som når man møtes fysisk. Formidling er vanskelig via skjerm. Vi får gjort noe, men det kan ikke erstatte timene i dansesalen.

Foto: Mikael B. Örtenheim/KGB dans & ballett.

25-åringen er frilanser og selvstendig næringsdrivende. Eneste faste arbeidsgiver er en kulturskole i Oslo der hun har en åtte prosents stilling.

Hun sier hun oppdaget raskt at hun ikke hadde krav på dagpenger fra Nav, eller andre offentlige kompensasjonsordninger, da hun ble arbeidsledig.

– Nav sine støtteordninger er ikke tilpasset måten jeg jobber på. Jeg søkte ikke om dagpenger fordi den nyetablerte bedriften min ikke kunne vise til et stort overskudd året før, og jeg derfor ikke kunne dokumentere inntektstap.

Solvei sier hun er sikker på at pandemien vil endre kulturbransjen for alltid.

– Bransjen gjør en kjempejobb for å finne løsninger. Men jeg tror de som i fremtiden hadde tenkt å utdanne seg innenfor kulturfeltet, vil tenke seg om og kanskje ikke tørre å gå den veien de hadde planlagt.

BERGEN: For studenten Martine Aase Vaage (26) var jobben på studentpuben i Bergen en viktig del av livet, både økonomisk og sosialt. I november i fjor ble hun permittert, etter å ha jobbet der i tre år.

– Med ett forsvant over halve inntekten min. Jeg tjente mer på puben enn det jeg fikk i stipend, så det var en brå overgang.

Hun savner også kollegaene.

– Det var et veldig fint sted å jobbe. Vi var få, og ble nært knyttet til hverandre. Sosialt har det vært et tap, sier hun.

Foto: Josef Kosler/Studvest.

Som andre studenter som har blitt permittert eller oppsagt, har ikke Martine hatt krav på én krone i støtte fra Nav. Det mener hun er feil.

– Jeg meldte meg arbeidsledig, men fant fort ut at jeg ikke hadde noen rettigheter. Man føler seg litt ekskludert. Studenter blir liksom ikke sett på som legitime arbeidssøkere på lik linje med andre som jobber deltid.

– Jeg mener det er urettferdig at det settes en grense for hva studenter skal leve av. Det er heller ikke begrunnet godt nok fra myndighetenes side.

Martine er blant mange studenter som i fjor takket ja til tilbudet fra Lånekassen om et ekstra «corona-lån” for de som kunne dokumentere tapt inntekt. En del av lånet kan gjøres om til stipend.

– Noen studenter jobber fordi de må jobbe for å få det til å gå rundt. Det bør vi snakke mer om.

– Det er litt komisk at vi får hjelp i form av mer lån når den støtten vi får i utgangspunktet, og som er årsaken til at vi ikke har rett på dagpenger, er 60 prosent lån. Så støtten studenter får er mer en ekstra byrde som bare forskyver problemet.

Foto: Hallgeir Vågenes

26-åringen fra Karmøy i Rogaland sier det er rart å tenke tilbake på det siste året.

– I fjor vår tenkte jeg at pandemien ville vare noen måneder. Slik ble det jo ikke.

I august skal Martine levere masteroppgaven, som markerer slutten på fem års sosiologistudier.

– Jeg har vært mye hjemme, men det er tøft å jobbe med studier i et lite kollektiv. Det kan være vanskelig å motivere seg til å få noe gjort. Av og til må man tvinge seg selv til å gå ut, og ikke bare gå de få skrittene fra sengen til kjøkkenbordet.

TROMSØ: Etter syv år som skipper på hvalsafaribåten MS “Capella”, sto Kenneth Nyborg (57) plutselig uten jobb.

– Det er fortvilende, sier 57-åringen fra Tromsø, som fortsatt er permittert.

– Det merkes på lommeboka, det er sikkert. Det er ikke rom for å gjøre store krumspring, bare til brød og pålegg egentlig.

Foto: Ingun A. Mæhlum

De siste årene har hvalsafari blitt en viktig del av reiselivsnæringen i Nord-Norge. I høysesongen fra 1. november til midten av januar hadde Polar Adventures to båter på sjøen hver dag .

Foto: Privat.

– Etter at Norge og store deler av Europa åpnet opp i midten av juni var det bra med jobb til midten av august. Da ble det bråstopp.

Nyborg er frustrert over at Oslo og andre byer i Norge ikke har fått ned smittetallene.

– Det rammer oss her oppe i nord hardt. Vi får ikke utenlandske turister lenger, og det er de vi lever av.

I 2017 ble Polar Adventures tildelt førsteplass i Luxury Travel Awards i Europa. Luxury Travel Awards har av Financial Times blitt omtalt som reiselivets svar på Oscarstatuetten.

Skipperen lengter etter den gode kontakten med turistene, og innrømmer at det kan bli lange dager uten å ha en jobb å gå til.

Foto: Privat

– Det finnes vel ingen andre yrker der man får en klem eller et håndtrykk fra noen sier tusen hjertelig takk for en fantastisk dag. Man blir satt pris på hver eneste dag. Jeg savner det virkelig.

– Hva tenker du om utsiktene fremover?

– Jeg tror vel ikke det skjer noe før til sommeren. Da håper jeg mange vil velge å feriere i eget land, slik som i fjor. Den største bekymringen min er at selskapet som vi har bygget opp over flere år, skal bli radert ut.

HAREID: Laila Bratli (46) har jobbet i kafeen på ferga mellom Hareid og Sula på Sunnmøre siden 1994. Nå er hun bekymret.

Da Norge stengte ned i mars i fjor, ble hun og de fem andre som jobber i kafeen på sambandet over Sulafjorden permittert.

– Det har vært en stabil og god jobb i alle år. Jeg har likt miljøet og fritidsordningene. Nå føler jeg på utryggheten, sier Bratli til VG.

Bratli var hundre prosent permittert til mai, da hun fikk komme tilbake i jobb. Først femti prosent, så hundre prosent gjennom sommeren og høsten. I begynnelsen av februar i år kom det nytt permitteringsvarsel, og nå er 46-åringen tilbake i halv stilling, foreløpig ut april.

– Folk sitter i bilene sine under overfarten i langt større grad enn før. Mange går ikke inn i salongene, selv om det er helt trygt. Det har vi merket godt på svelesalget, sier hun.

Foto: Privat.

– Jeg var glad jeg hadde penger på bok da jeg ble permittert. Det er mange som ikke har det. Jeg kjenner flere som sitter med store lån. Det er klart det er en stor påkjenning.

Bratli er eneforsørger for en tenåring. Hun legger ikke skjul på at hun frykter for å miste jobben.

– Jeg kjenner det på kroppen. Man tenker på hva som vil skje. I det siste har jeg tenkt på om jeg skal se meg om etter noe annet, men det er ikke så lett å finne noe nå, slik situasjonen er.

Foto: Morten Hjertø

– Hvordan har du opplevd å bli permittert to ganger i løpet ett år?

– Man føler seg jo litt som en kasteball. Folk føler også på usikkerhet. Det er mer snakk om penger og nedbemanning nå enn det var tidligere.

Bratli er tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund. Hun er bekymret for at endringene det siste året skal få permanente konsekvenser.

– Vi som jobber på catering er på en måte en utdøende rase. Jeg tror selvbetjente kiosker kommer mer og mer. Da blir det ikke behov for oss som står bak disken.

OSLO: Frøya Hetzel (31) og Kristine Bakk (31) tok et drastisk valg da pandemien rammet Norge. De sa opp faste og trygge jobber for å starte sin egen bedrift. Nå har bestevenninnene rundet en million i omsetning og ansatt seks personer i bedriften.

– Jeg tror noen tenkte at vi hadde fått en murstein i hodet da vi fortalte at vi ville slutte i jobbene våre. Mange ble litt sjokkert. Men vi ville satse hundre prosent på gründerdrømmen, sier Frøya og Kristine til VG.

Frøya hadde jobbet som forretningsutvikler i Vipps i tre år da pandemien brøt ut i mars i fjor. Bestevenninnen Kristine Bakk (31) var daglig leder i en nettbutikk som selger eksklusivt dameundertøy.

Foto: Privat.

I april – mens ledighetstallene eksploderte – sa de opp og gikk i gang.

Hetzel og Blakk mener de gode støtteordningene for gründere i Norge reduserer risikoen for at de som ikke lykkes skal havne i store problemer.

Selv har de fått oppstartlån fra Innovasjon Norge. De har også fått innvilget “dagpenger under etablering” fra Nav, en ordning som de ikke kjente til før de fikk tips om at det eksisterte et slikt tilbud.

– Det betyr at vi får dagpenger i en periode mens vi etablerer egen bedrift, på grunnlag av at vi skaper arbeidsplasser. Det er en veldig god ordning, som stimulerer til etablering av nye arbeidsplasser, sier de.

Det var de mange tomme industrikjøkkene og bedriftskantinene i Oslo som satte venninne på ideen om å etablere en “digital mathall”, eller et såkalt “ghost kitchen”.

Foto: Mattis Sandblad

– Vi gikk til en av Norges største operatører av bedriftskantiner, og ble tatt imot med åpne armer der, sier de.

Kort fortalt går ideen ut på at det ikke er nødvendig å ha egen restaurant for å selge mat. Man kan som Frøya og Kristine leie en kantine eller et kjøkken, der maten lages, og selge den gjennom matleveringsplattformer som Foodora eller Wolt.

– Det var som om universet forsøkte å fortelle oss noe. Ghost kitchen er blitt en trend, særlig i USA og i Asia, men vi har ikke sett noen som har tatt i bruk tomme kantiner, sier Kristine.

I starten sto de selv på kjøkkenet i en tom kantine på Skøyen. Nå har de ansatt fire kokker, i tillegg til en CTO (teknisk sjef, red.anm.) og en designer og “altmuligperson”, i selskapet.

Foto: Privat.

– Verken jeg eller Kristine hadde erfaring fra matbransjen. Men vår styrke er at vi så på dette med nye og friske øyne, og vi så hvor skoen trykket. Jeg må si at vi har fått ny respekt for kokkeyrket, sier Frøya.

Før jul passerte de en million kroner i omsetning etter et halvt års prøvedrift, og tirsdag denne uken var det lansering.

– Det er nå det virkelig gjelder. Vi er veldig spente, men veldig optimistiske, og har troen på at dette blir en suksess.

Frøya og Kristine driver i dag matproduksjon i tre kantiner og industrikjøkken i Oslo, men har allerede planer om å ekspandere.

– Vi ser på andre byer i Norge, men også Norden om ikke så lenge. Sverige i første omgang.

Gründerne mener hjemlevering har vært litt venstrehåndsarbeid på tradisjonelle restauranter.

– Vi har også den fordelen at vi ikke trenger å betale for dyre lokasjoner, og vi serverer ikke noen «in house».

De to venninnene synes det var ekstra kjekt å kunne tilby jobb til to kokker som var permitterte og uten jobb.

– Det var fantastisk å se hvor glade de ble. Det er en veldig god følelse og givende å kunne hjelpe noen ut av en permitteringssituasjon. Vi håper vi kan inspirere andre til å gjøre det beste ut av situasjonen de er i.

OSLO: Det er bare noen dager siden ledighetstallene for februar ble offentliggjort når VG snakker med lederen for den norske arbeids- og velferdsetaten (Nav), Hans Christian Holte. Oppsummeringen av det siste året er brutal.

– I februar i år hadde vi 207.900 ledige. For ett år siden var tallet 105.900. Det er en økning på 96 prosent. En dobling.

Holte sier at gruppene som fra før har utfordringer på arbeidsmarkedet har fått det ekstra tøft det siste året.

– Det gjelder innvandrere, lavinntektsgrupper og de som ikke har fullført videregående skole. De sliter spesielt i denne pandemien, sier Holte.

Geografisk og bransjemessig er ledigheten i stor grad knyttet til smitteverntiltakene, sier Nav-sjefen.

– I Oslo har det vært en økning i antall helt ledige på 158 prosent på ett år. I Vestland fylke er økningen 101 prosent, og i Viken fylke 96 prosent. Det er klart at nærheten til landets to største byer har hatt betydning her.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Holte sier det er reiselivs- og transportnæringen som har hatt den største økningen i ledighet siden februar i fjor, med en økning på hele 275 prosent.

– Ledigheten i denne gruppen var på 3,4 prosent i februar i fjor. Nå er ledigheten på 12,6 prosent.

Det har også vært en fordobling i ledigheten blant personer sysselsatt innen varehandel og andre servicenæringer.

– Nå er det viktig at de som er ledige skaffer seg mer kompetanse og faglig påfyll, slik at de kan se om det er andre bransjer og områder som kan være aktuelle.

Navs prognose «Vi forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet fra andre halvår i år i takt med at samfunnet gjenåpnes. I gjennomsnitt anslår vi at antallet registrerte helt ledige vil ligge på 104 000 i år og 87 000 neste år. Dette tilsvarer henholdsvis 3,7 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Sysselsettingen forventes å øke noe de kommende årene, hovedsakelig fra andre halvår i år. Vi forventer svak vekst i arbeidsstyrken som følge av lav befolkningsvekst og høy arbeidsledighet». (Utdrag fra NAVs arbeidsmarkedsprognose, publisert 10. mars 2021) Vis mer

Om utsiktene fremover sier Holte at ledigheten vil holde seg på et høyt nivå i alle fall et år til.

– Nylig laget Nav prognoser gjennom 2021 og frem mot 2022. Det som preger situasjonen nå er at større nedstengninger får konsekvenser for arbeidsmarkedet. Dermed endres prognosene for størrelsen på arbeidsledigheten.

Holte sier det vil ta lenger tid enn inneværende år å komme ned på nivået ledigheten var på før pandemien.

– Det avhenger av hvordan pandemien utvikler seg, og hvordan forbruksmønsteret utvikler seg. Det er flere usikre faktorer.

– Så det vil bli høy ledighet i alle fall til 2022?

– Ja.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

PS! 16. mars kom det oppdaterte ledighetstall fra Nav. Da var det registrert 205.800 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, 2100 færre enn ved utgangen av februar.