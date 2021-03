SJEKKER FORHOLDENE: Kommuneoverlege Anders Brabrand (t.h) inspiserer forholdene i Hafjell sammen med Jo Mork som er kvalitetsleder i Alpinco. Da kommer alpinutstyret godt med. Foto: Jørn Pettersen/VG

Kommuneoverlege bekymret og nervøs foran påsken: − Vi kan ikke sjekke passene til folk heller

HAFJELL (VG) Kommuneoverlege Anders Brabrand regner med at det kan komme opptil 20.000 påsketurister til Hafjell alene. – Noen av dem vil helt sikkert ha med seg coronasmitte, sier han.

VG treffer kommuneoverlegen under en inspeksjonsrunde på noen av spisestedene og i skianlegget i Hafjell sammen med Jo Mork som er kvalitetsleder i Alpinco.

Han forteller at på en god dag i en ordinær påske, kan det være opptil 10.000 besøkende i skianlegget i Hafjell.

– Men på grunn av covid-19 er et av tiltakene kapasitetsbegrensning, dette for å unngå køer og trengselspunkt, begrensningen er på mer en 50 prosent, sier Mork.

Avstandskravet i heiskøen er en stavlengde, og inne i heisen skal det være minst ett setes avstand mellom fremmede. Personer fra samme reisefølge kan kjøre sammen. Selskapet eier skianlegget og morselskap for restaurantene.

– Jeg er mye mer bekymret og nervøs for smitte nå enn tidligere. Smittetrykket i Oslo og Viken er mye høyere enn her i distriktet. Vi har vanligvis mange gjester fra disse områdene. Jeg tenker også at nå som Viken er nedstengt, vil kanskje enda flere komme hit til oss. Mange vil kanskje synes det er hyggeligere å være et sted hvor det tross alt er åpent, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Som kommuneoverlege i Øyer, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron legger han ikke skjul på at hans bekymring handler mye om serveringsstedene. Han minner om at gjester fra en kommune der utestedene er stengt, heller ikke bør oppsøke utesteder der du er på ferie i påsken.

For i regjeringens anbefalinger for påsken for de som kommer fra områder med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, heter det blant annet:

Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende.

BEKYMRET OG NERVØS: Kommuneoverlege Anders Brabrand i Øyer kommune er nesten sikker på at noen i hans område vil bli corona-smittet i påsken. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Dette er tillitsbasert. Vi kan ikke se på folk hvor de kommer fra. Sier de at bor på Lillehammer når de kjøper en øl, må vi stole på det. Vi kan ikke akkurat sjekke passene deres heller. Folk må ta med seg reglene der de kommer fra, sier Brabrand.

Han håper for øvrig at det blir mest mulig servering utendørs.

Selv om han er nesten helt sikker på at noen vil bli coronasmittet i hans område denne påsken, ser han likevel ikke behov for skjerpede tiltak i Innlandet.

– Blir det smitte, vil det først og fremst gå utover den enkeltes hjemkommune. Tilreisende smitter som oftest andre tilreisende, sier Brabrand.