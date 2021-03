Sture Pedersen,. Torgeir Dahl og Geir-Johnny Varvik Foto: VG og Høyre

Irritasjon innad i Høyre: Ordførere refser Molde-kollega

Flere av Høyres ordførere er oppgitte over kritikken mot Oslo fra deres partifelle Torgeir Dahl i Molde – en kritikk som Dahl fikk drahjelp til fra Erna Solbergs og Bent Høies nærmeste rådgivere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har snakket med flere av Høyres ordførere om angrepet på Oslos coronahåndtering fra Moldes ordfører Torgeir Dahl (H). Flere av Dahls ordførerkollegaer kritiserer Dahls Oslo-kritikk.

– Jeg begriper ikke vitsen med å komme med noe sånt i det hele tatt. Raymond Johansen har sikkert mye å tenke på. Det er Norges største by, og jeg tenker at de må håndtere ting på sin måte, sier Geir Varvik, Høyres nordligste ordfører i Storfjord kommune i Troms.

Han ber ordførerkollegaene sine om å slutte å blande seg inn i hvordan corona håndteres i andre kommuner.

les også Molde-ordfører: Hadde fire samtaler med Erna Solbergs statssekretær

– Jeg har ingen forutsetninger for å si at de har gjort det sånn og sånn. For jeg har ikke peiling på hva de har gjort. Og det tviler jeg også på at Molde-ordføreren vet, sier Varvik.

Det har kommet sterke reaksjoner på Dahls uttalelser, blant annet fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Det har Storfjord-ordføreren forståelse for.

– Jeg hadde også blitt sur og sint om en ordfører i en annen kommune hadde kommet og fortalt meg hvordan jeg skal gjøre min jobb, sier Varvik og understreker:

– Hvordan de gjør det i andre kommuner har ikke jeg noe med. Jeg hadde ikke kommet med et sånt utspill, for å si det sånn, sier Varvik.

les også Øker presset mot Erna Solberg: Ber om full åpenhet

– Har ikke sansen

Også flere andre Høyre-ordførere VG er snakket med er kritiske til utspillet fra kollegaen i Molde.

– Jeg hadde ikke sansen for det utspillet, for å si det sånn. Det kunne vi ha spart oss for. Jeg ser ingen grunn til å krangle innbyrdes, sier Karstein Totland (H), ordfører i Masfjorden.

Han får støtte fra Høyres ordfører i Askøy, Siv Høgtun.

– Jeg tenker at Oslo er i en helt annen situasjon enn Molde. Jeg er ikke enig med Molde-ordføreren, for å si det sånn. Jeg skjønner ikke helt baktanken med utspillet, sier Høgtun.

les også Solberg svarer Johansen: – Jeg kjente ikke til saken

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier han synes utspillet var uklokt.

– Ja, det synes jeg. Hvis han er sitert riktig, mener jeg det kunne ha vært unngått. Her prøver vi alle å gjøre vårt beste, sier Pedersen.

I motsetning til Dahl roser han Raymond Johansens innsats.

– Jeg vil tvert imot rose Raymonds innsats. Jeg synes Oslo har håndtert det ganske bra, sier Pedersen.

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Saken startet søndag da Dahl stod frem i VG og kritiserte Oslo-byrådet for ikke å håndtere smittesituasjonen i hovedstaden.

Mandag morgen fortsatte han kritikken i Politisk kvarter i NRK Radio.

I STORMEN: Molde-ordfører Torgeir Dahl får kraftig kritikk for sitt angrep på coronastrategien til Oslo-byrådet. Foto: Helge Mikalsen

Dahl sa først at han ikke hadde hatt kontakt med noen i regjeringsapparatet.

Mandag kveld sa statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor til NRK at han hjalp Dahl med å komme i kontakt med VG.

Krever full åpenhet

Det vakte harme.

– Det fremstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen her i Oslo, sa Raymond Johansen til NTB mandag kveld.

Tirsdag offentliggjorde Molde-ordføreren en redegjørelse, om sin kontakt med Erna Solbergs statssekretær Peder W. Egseth og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc.

Han diskuterte blant annet sin deltagelse i Politisk Kvarter på NRK Radio med Korkunc, og bekreftet da at han hadde fått hjelp med fakta til diskusjonen med Oslos helsebyråd Robert Steen.

BLIR AVKREVD SVAR: Statssekretær Peder W. Egseth og statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den viste at han hadde fire samtaler på til sammen 28 minutter med Egseth i helgen.

En rekke politiske ledere krever at statsminister Erna Solberg viser full åpenhet om hva som har skjedd, blant annet knyttet til samtalene Dahl hadde med Egseth søndag kveld, før Molde-ordføreren gikk i Politisk kvarter mandag morgen.

Statsminister Solberg har fremholdt i en melding og gjentatt i blant annet Dagbladet tirsdag, at utspillet til Dahl var et «unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen».

Hun sier også at hun vært tydelig på det overfor Egseth.

Men foreløpig har hun ikke ønsket å kommentere samtalene mellom SMK og Dahl lørdag og søndag.