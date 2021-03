BEKK I BUNNEN: Vellingbekken går nederst i skråningen ved Landfallbakken i Lier, der et mindre ras gikk like ved en bolig tidlig i januar. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Lier-raset: Vannlekkasje trolig årsak – kvikkleire 11 meter under bakken

LIER (VG) Raset på Egge i Lier få dager etter Gjerdrum-skredet, ble trolig utløst av en vannlekkasje i romjulen. Boring i grunnen mandag viste også kvikkleire 11 meter under bakkenivå.

Av Frank Ertesvåg

Det skriver Lier kommunes fagleder for beredskap, Morten Egeberg, i en e-post til VG onsdag ettermiddag.

Et mindre ras i et boligfelt i Lier 9. januar, gikk lenge under radaren – og helt i skyggen av det store skredet i Gjerdrum lille nyttårsaften i fjor.

Men raset som startet helt inntil en bolig i Landfallbakken 3 fikk beboerne til å evakuere og folk i nabolaget til å bekymre seg over ustabile grunnforhold og manglende informasjon om området som ligger i en kvikkleiresone.

TOK PRØVER: En liten borerigg hentet opp prøver fra grunnen ved rasområdet sist mandag. Det ble gjort funn av kvikkleire 11 meter under gressplenen på bildet, men bare et par meter under bekken nederst i skråningen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Sist mandag ble det iverksatt grunnboring, og allerede onsdag kan kommunen fortelle om sannsynlige årsaksforhold.

– Det synes å være mest sannsynlig at raset har sin årsak i en vannlekkasje som ble håndtert i romjulen 2020, men dette kan ikke fastslås med sikkerhet, skriver Egeberg i en e-post.

Det skal også foretas ytterligere grunnundersøkelse i området, både nede ved en bekk under selve raset og videre oppover.

– Hvordan vurderes faren for nye ras i området?

– Det kan fortsatt gå ras. Det må trolig gjøres tiltak i bekken for sikre mot flere ras, svarer Egeberg.

– Er det påvist kvikkleire-forekomst i grunnen?

– Ja, det er kvikkleire cirka 11 meter under nivået fra der prøvene ble tatt. Det vi si cirka 1–2 meter under bekken. Kvikkleiren antas å gå ned til cirka 30 meter under huset. Selve raset har ikke skjedd i kvikkleire, understreker Egeberg i Lier kommune.

Det er foreløpig ikke fastslått om en bekk med forholdsvis stor vannføring rett under rasskråningen har hatt noen betydning for utglidningen.

– Men erosjon langs bekken er ikke gunstig et slikt område, kommenterer Egeberg. Det er ikke uvanlig at bekkevann graver seg inn i skråninger og hellinger.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er ansvarlig skredmyndighet, ble informert om Lier-raset i «kvikkleiresone 309» først 23. februar.

– Med bakgrunn i at skredet har gått for noe tid tilbake og i informasjon fra Lier kommune og Politiet på skadestedet, ble det vurdert som lite sannsynlig at det ville være en større utvikling av skredet, skriver senioringeniør Jan Eirik Hønsi i NVE til VG i en e-post.

Løsmasser

Han kjenner til forholdene i kvikkleiresonen på Egge i Lier fra tidligere.

– NVE har en del kjennskap til områdene langs Vellingbekken fra tidligere sikringstiltak ved Eikenga. Ut ifra tidligere kjennskap om tilstøtende områder så er det nærliggende å anta at grunnforholdene består av et forholdsvis tykt lag av løsmasser over eventuell sensitiv leire, ifølge Hønsi.

Han peker på at skråningshøyden i rasområdet ned mot bekken er forholdsvis lav.

– Det er derfor sannsynlig at skredet i hovedsak er gått i løsmasser som ikke har kvikke egenskaper. Skredmassene ligger i dag i foten av skredgropen. Disse massene vil også ha en stabiliserende effekt i forhold til nye skred, skriver Hønsi.

Skal analyseres nærmere

I skredet på Gjerdrum fløt skredmassene bort og bidro ikke til en stabilisering av skredkanten, sammenligner Hønsi som mener skråningen i Lier har noe bedre stabilitet etter skredet enn før skredet gikk.

Morten Egeberg i kommunen opplyser til VG at svarene som er sendt til laboratorieanalyse må ses nærmere på før det kan vurderes om de evakuerte beboerne i Landfallbakken kan flytte tilbake.