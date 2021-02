Lørenskog-saken: Derfor tror politiet på løsning

Noen av oppgavene er knyttet til de digitale sporene i saken, deriblant kryptovaluta. Her er det muligheter for politiet å gjennomføre etterforskningsskritt og undersøkelser som de ikke var i stand til i 2018 og 2019. Det er også satt igang et prosjekt hvor trusselbrev og kommunikasjon med den såkalte motparten analyseres på nytt.

Etterforskningsgruppen har full støtte fra påtalemyndigheten. Målsettingen er å bygge en tiltale i saken, til tross for at de ikke har funnet Anne-Elisabeth Hagen. Det avgjørende for en eventuell drapstiltale, er å sannsynliggjøre utover enhver rimelig tvil at Anne-Elisabeth Hagen er død. Politiet mener nå at det er svært usannsynlig at hun er i live.