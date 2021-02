Ulvik: 18 nye smittetilfeller tirsdag

Bare matbutikker kan holde åpent, og det skal være begrenset tall kunder i butikken. Matbutikker må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt tall kunder i lokalet skal regnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet blir fulgt.