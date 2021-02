I SLEKT: Peggy Thomas (93) fra Storbritannia, grandtantebarnet Ingrid Marie Kåss (10) og Eleonore Garfelt (93) fra Porsgrunn. Foto: Privat

Britiske Peggy (93) er fullvaksinert – norske Eleonore (93) venter på første dose

Britiske Peggy Thomas har vært fullvaksinert i flere uker, mens norske Eleonore Garfelt er bekymret for når hun får den.

De to jevnaldrende damene er begge grandtantene til Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

– Jeg har det fint, men jeg venter jo så veldig på vaksinen. På mandag kveld skulle det være en oppringing, men jeg ble ikke ringt. Jeg ble så skuffet, sier 93 år gamle Eleonore Garfelt fra Porsgrunn.







Hun er grandtante til Kåss på morssiden.

Porsgrunn-ordføreren mener Norge burde åpnet slusene til oljefondet og sørget for egne avtaler med vaksineselskapene, for å sikre nordmenn nok vaksine, raskt nok.

STUSSER: Porsgrunn-ordfører og tidligere statssekretær Robin Kåss (Ap) er kritisk til regjeringens vaksinevei. Foto: Krister Sørbø, NTB

– Lengter etter seniordansen

Få vaksiner og det kritikere kaller en langsom utrulling gjør at Norge ikke har kommet langt i vaksineringen. Dagene til Eleonore går til boklesing, TV-titting – og å nøste i når hun får vaksinen.

– Da jeg hørte at en jeg kjenner som har etternavn som starter på N, tenkte jeg at nå har de hoppet over meg. Jeg har så mange tanker om hvorfor det ikke blir min tur snart, sier hun.

Mens Norge på torsdag har vaksinert 2,51 per 100 innbyggere, er tallet i Storbritannia et helt annet: 14.87. Britene ligger i verdensteten i vaksinetempo, og har skaffet seg avtaler på egenhånd.

Norge har satt 134.000 doser, mens britene har satt 10 millioner.

Eleonore har vært lege i 42 år, og forstår godt risikoen hun som 93-åring har hvis hun får viruset:

– Hvis jeg får sykdommen, må jeg regne med at jeg blir veldig syk. Jeg vil veldig veldig gjerne slippe å få coronasykdom.

– Vi har jo ikke så mange år igjen og vil gjerne benytte tiden vi har. Jeg lengter etter seniordansen, sittedansen, sangkor og få være sammen med barna, barnebarna og oldebarna.

– Håper dere får vaksinen snart

Peggy Thomas (93) fra Redruth i Cornwall i Storbritannia er Kåss’ grandtante på farssiden. Hun fikk første stikk før jul, og har derfor vært full beskyttet fra coronaviruset i et par uker.

– Jeg føler meg mye mer beskyttet nå, selv om vi fortsatt ikke kan gå noen steder, sier hun.

I Storbritannia er det fortsatt full nedstenging flere steder. Den britiske mutasjonen dominerer nå smittebildet i landet, og det er et kappløp med vaksinen.

Peggy forteller at det er satt opp flere vaksinesentre i byen, og at vaksineringen går raskt unna. De eldste er de ferdig med.

– Jeg håper dere i Norge får vaksinen deres snart slik som oss.

Ordfører: Vi er ikke på hugget

Robin Kåss har jobbet som lege både i Norge og Storbritannia, og synes tempoforskjellen mellom grandtantene er ille:

– Det er vel ikke noe annet land med bedre forutsetninger enn Norge. Vi er ikke helt på hugget.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt flere ganger at egne avtaler ville skapt store utfordringer.

Men Kåss mener Norge burde gjort alt for å skaffe flere vaksiner, også om det innebærer å forlate EU-prosjektet og skaffe dem direkte med selskapene.

–Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kunne klart det. Jeg mener ikke å snike i køen, men hvis vi hadde åpnet oljefondet og forhåndsbestilt, så kunne vi gitt bort det vi ikke brukte til fattige land.

Ordføreren er rask til å legge til at han er ivrig EU-tilhenger. Men:

– Vi er tross alt ikke med i EU. Om vi hadde betalt mye mer for vaksinene, mener jeg at det ikke skal mye raskere vaksinering til før vi har tjent inn de kronene. Når man tenker på hvor mye tiltakene koster.

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn å vaksinere innbyggerne mot coronavirus.

Høie: Noen ganger er ikke oljefond nok

Helseminister Bent Høie (H) mener dette ikke handler om penger:

– Dette har aldri handlet om å spare penger, men om å sikre befolkningen vaksiner som beskytter mot sykdom og død. Ved å bare satse på en eller to vaksiner, hadde vi tatt sjansen på at vi ble stående helt uten, skriver han i en e-post til VG.

SIKKER I SIN SAK: Helseminister Bent Høie (H) mener Norge valgte riktig vei. Foto: Helge Mikalsen

– Gjorde dere alt dere kunne for å få egne avtaler med Pfizer og andre?

– Vi kommenterer ikke samtaler med enkeltselskaper. Men for oss var det tydelig at samarbeid med EU fremstod som det tryggeste alternativet, og det alternativet som ville skaffe befolkningen i Norge vaksiner raskest.

– Selv om EU-avtalen gjør det lettere for oss, kunne vi ikke lagt mer penger på bordet som Israel har gjort?

– Vi kjenner ikke til detaljene i Israels avtaler. For vår del handler ikke dette om penger. Vi måtte ta en avgjørelse om hvordan vi skulle skaffe vaksiner til Norges befolkning lenge før vi visste hvilke vaksiner som ble godkjent først.

–Produksjonskapasiteten til selskapene har kommet på plass takket være tidlig investering fra EU, sier Høie og legger til at etterspørselen globalt er høy.

– Noen ganger er ikke et stort oljefond nok.

Kunne tilbudt data

Kåss sier han ikke kan vurdere alt regjeringen har gjort og ikke, men likevel:

– Jeg er overbevist om at hvis vi hadde vært tidligere og kraftigere på, kunne vi vært i en situasjon med flere vaksiner raskere.

Israel har gått med på å dele befolkningsrettede studier om vaksineeffekt med Pfizer. Han mener Norge kunne gjort det sammen.

– Vi har en homogen befolkning, elektroniske helsesystemer, god økonomi og har oppegående kommuner.

