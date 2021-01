POPULÆRT: Vestlia er et av flere hyttefelt på Geilo. Foto: Fredrik Solstad / VG

Frykter russefest på Geilo: − Ikke helgen for å reise hit

Politiet frykter russ i Bergen planlegger å reise til Geilo i helgen, til tross for sterke oppfordringer om å bli hjemme.

Publisert: Nå nettopp

Siste helg i januar pleier det å være mye aktivitet i vintersportsbygda i Hallingdal. De siste årene har bergenrussens årlig tur hit fått mye oppmerksomhet.

I fjor ble det en travel helg for politiet og flere personer ble anmeldt blant annet for besittelse og bruk av narkotika.

– Basert på de erfaringene vi gjorde oss i fjor, så var det et besøk vi kunne klart oss uten. Det var en del bråk og ordensforstyrrelser som gjorde at det ble litt utrivelig. Vi håper vi ikke får slike tilstander igjen. Spesielt med tanke på pandemien, sier politikontakt i Hallingdal Pål Mikkelrud til VG.

SPENT: Politikontakt i Hallingdal Pål Mikkelrud. Foto: Frode Hansen, VG

– Bekymret

For til tross for de strenge nasjonale corona-tiltakene frykter kommunen og politiet at russ fra Bergen og andre steder vil komme.

– Jeg er bekymret. Politiet i Bergen har fanget opp at det var ting på gang og Vy har registrert en økning i billettsalget, sier ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, til VG.

I forrige uke gikk politiet i Bergen, Askøy og Øygarden ut på Facebook med en oppfordring til foresatte om å snakke med sine ungdommer:

Foto: Skjermpdump, Facebook

Mikkelrud forteller at politiet på Geilo har hatt tett kontakt med politiet i Bergen.

– Vi har hatt en god dialog med Bergen, de har fulgt opp dette veldig bra. Så gjenstår det å se hvor mange som kommer, vi er litt spente, men basert på fjorårets erfaringer har vi tenkt at det er bedre å være føre var.

Politiet er kjent med at det er om lag 200 personer som har billett med avstigning på Geilo til torsdagens kveldstog fra Bergen.

Ordfører Rukke sier han først og fremst er bekymret for ungdommer som eventuelt velger å reise.

– Dette gjør vi av hensyn til deres egen sikkerhet. Det vi er redd for er at det i tillegg til folk fra Bergen også kommer ungdom fra for eksempel Oslo-området. Da har vi virkelig en utfordring med tanke på situasjonen i Nordre Follo, sier Rukke.

– Hvis det kommer folk fra flere kanter og de kobles sammen kan det bli dramatisk. Dette er ikke helgen for å reise på fest på Geilo, fortsetter han.

BEKYMRET: Petter Rukke (Ap), ordfører i Hol kommune. Foto: Christoffer Fagerli Rukke /PRIVAT

Har kriseplan

Kommunen, turistnæringen, handelsstanden og politiet har i forkant av helgen hatt møter om situasjonen. Det er blant annet lagt planer for hva som skal gjøres dersom situasjonen kommer ut av kontroll.

– Vi har gått igjennom hva som kan skje og hva vi skal gjøre. Hvor skal de isoleres? Hvordan skal vi få de hjem igjen? Dette er problemstillinger vi er forberedt på, sier ordføreren.

Forrige helg sendte Vestland fylkeskommune ut mellom 5000 og 6000 SMS-er til foreldre og foresatte i tredjeklassene ved de videregående skolene i Stor-Bergen, skriver Bergens Tidende.

Der ble elever og foresatte bedt om å lese politiets oppfordring om ikke å reise til Geilo.

Tror russen forstår alvoret

Russepresident i Vestland Asdis Eva Omarsdottir understreker overfor VG at turen til Geilo aldri har vært noe offisielt russearrangement.

– Jeg har ikke inntrykk at det er store grupper som skal reise. De som drar opp dit er folk som har egen hytte, og det er ikke ulovlig om man holder seg der, sier hun.

Omarsdottir mener at det ikke er bare russ som har pleid å reise på turen.

RUSSEPRESIDENT: Asdis Eva Omarsdottir er leder for russen i Vestland. Foto: PRIVAT

Det er ikke bare folk som er russ i år, men også mindreårige. Det er dumt at russen får et negativt rykte, selv om det er folk fra flere kull, sier hun.

Russepresidenten tror mange har fått med seg budskapet og forteller at hun har sett at flere russebusser har lagt ut innlegg på Instagram der de tar til orde for at det er lurt å holde seg unna Geilo denne helgen.

– Jeg tror de fleste har skjønt at de ikke burde dra opp. Selv om folk synes det er kjipt fordi vi i allerede har mistet mye av forberedelsene til russetiden, så forstår folk at dette er en alvorlig situasjon, sier russepresidenten.