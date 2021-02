STRENGT REGIME: Ann Kristin Nilsson er grensependler. Det arbeidslivet er sterkt preget av coronarestriksjoner. Foto: Privat

Pendler fra Sverige til Norge: − Du føler deg nesten som en forbryter

Sykepleier Ann Kristin Nilsson er norsk, men bor i Sverige – rett over grensen. Hun pendler daglig til jobb i hjemmesykepleien i hjemkommunen. Det har vært et hardt arbeidsår i et strengt coronaregime.

– Det er nesten så du føler deg som en forbryter, sier hun om regimet hun må gjennom for å dagpendle mellom Sverige og Norge.

Ann Kristin Nilsson er en av dem som kan bli rammet av forslagene i utredningen som Justisdepartementet fredag sendte til høring. Det er kommuner med stor arbeidsinnvandring fra Sverige som har mottatt forslagene. De skal svare senest tirsdag.

Justisdepartementet ber kommunene mene noe om to forslag:

1. Full stans i pendlingen fra Sverige og Finland til helse- og omsorgssektoren i Norge.

2. Ti dagers karantene for grensependlere i helse- og omsorgssektoren.

Nilssons sjef, kommunalsjef helse Evy Anne Vestli Heggen i Eidskog kommune, sier helsetjenesten i grensekommunen har minst 50 ansatte som pendler over grensen.

– Vi er helt avhengig av grensependlerne. Og vi er sårbare. Vi må hele tiden basere oss på at vi kan få et smitteutbrudd. Vi har i mange år rekruttert sykepleiere fra nabokommunene i Sverige. Mange bor i Charlottenberg, Eda eller Arvika, sier hun.

GRENSEN: På dette stedet passerer Ann Kristin Nilsson på vei til og fra jobb. Foto: Tommy Pedersen, TT / NTB

Grensepasseringene mellom Sverige har i årevis vært preget av det svært gode forholdet mellom landene. Nå er kreativiteten stor for å stanse coronasmitten på grensen.

Arbeidsnekt for grensependlere i helse- og omsorgssektoren er ett forslag.

Mottagelsen er svært lunken i kommunene VG har snakket med. Haldens ordfører Anne Karin Holm(Sp) kaller forslagene en katastrofe. Eidskogs ordfører Kamilla Thue(Ap) mener de er smittevern på villspor.

Strenge regler

HELT AVHENGIG: Ann Kristin Nilsson er en av minst 50 grensependlere i helse- og omsorgsektoren i grensekommunen Eidskog, Foto: Privat

Sykepleier Ann Kristin Nilsson føler at hun gjør det som er mulig for å unngå smitte og følger allerede strenge regler:

– Før jeg skal inn i Norge, går jeg inn på ENTRY NORWAY på mobilen og fyller ut et skjema. Jeg svarer på hvor jeg skal, hvor i kommunen jeg skal oppholde meg og hvem jeg skal møte. Jeg prøver å fylle ut dette på kvelden før jeg legger meg og sender inn skjemaet på SMS, forteller hun.

På grensen viser Ann Kristin fram passet. Hun har med seg et dokument som viser at hun er sykepleier og jobber i Eidskog kommune.

– Dette gjør jeg hver dag. Når jeg skal hjem på ettermiddagen, står det svensk politi på grensen. Det er nesten så man følger seg som en forbryter.

Coronatest hver uke



En gang i uken tar Ann Kristin en coronatest. Det gjør også kollegaene i hjemmesykepleien. Dette testregimet har de hatt i mange måneder.

– Jeg føler at jeg gjør alt for å unngå smitte og følge reglene. Jeg tror ikke de som lager reglene, forstår hvordan vi har det. Har de vært her og sett hvordan vårt arbeidsliv er, spør sykepleieren.

Hun avviser at smitten kommer med grensependlerne.

– Hvis myndighetene skal stoppe smitten, er det ikke oss de må ta. Det er andre som kommer langveisfra og ikke bryr seg like mye om smitten. De bør de stoppe, sier Ann Kristin Nilsson.

Hun har mor og brødre som bor Eidskog. For en pendler fra Sverige, er det ikke bare å stikke innom sin nærmeste familie.

– Jeg skal bare jobbe når jeg er i Norge. Når arbeidsdagen er slutt, kan jeg ikke være mer i Eidskog. Da skal jeg kjøre rett hjem til Sverige. Det hender jeg kjører innom broren min på veien hjem. Da sitter jeg i bilen og snakker med ham i telefonen.

Ann Kristin Nilsson bor alene i Sverige og synes coronalivet er ensomt.

– Situasjonen er ikke trivelig. Jeg kjører svenskregistrert bil. Jeg har begynt å tenke på at folk kanskje legger ekstra merke til det. Det tenkte jeg aldri på før coronaen.

