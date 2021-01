VENTER PÅ SVAR: For to uker siden sendte Oslo kommune positive prøver til analyse. Foto: Jørgen Braastad

Oslo kommune sendte prøver til analyse for to uker siden - ennå ikke fått svar

Oslo kommune sendte inn positive prøver til analyse fordi de oppdaget at virus på sykehjemmene spredte seg på kort tid. Kommunen venter fremdeles på svar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Så langt har vi ikke fått tilbakemelding på om det kan være det muterte viruset eller ikke, sier Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i Oslo, til VG.

Fra nyttår og frem til nå har smitten økt på sykehjemmene i Oslo, opplyser han.

– Da vi nærmet oss julaften, hadde vi nesten ikke noe smitte på sykehjemmene våre. Gjennom julen begynte dette å øke på, sier Mevold.

For omtrent to uker siden sendte kommunen positive prøver til analyse hos FHI fordi de så at smitten spredte seg raskt på sykehjemmene.

– Dette skilte seg litt fra sånn det har vært før. Vi har sett den britiske mutasjonen har kommet til Norge, derfor er prøvene sendt inn for å få dem analysert, sier han.

Fredag ble det kjent at det er et pågående coronautbrudd i Nordre Follo kommune. To sykehjemsbeboere, som nå er døde, var smittet av det muterte viruset.

Det tok 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene som var mistenkt mutert virus fra Nordre Follo kommune og til analysesvaret kom.

– Høyt smittepress

Fredag er 28 beboere og 81 smittet i sykehjemmene i Oslo.

– Slik jeg forstått det, er det mange kommuner som har sendt inn prøver til FHI. Vi har vært i dialog med dem for å se om vi kan få svar på våre prøver. Det kommer nok om ikke altfor lang tid, sier Mevold.

Ansatte fra Nordre Follo som jobber på sykehjemmene i Oslo kommune er nå bedt om ikke å komme på jobb.

– Det er et veldig høyt antall som gjør at vi jobber iherdig med smittesporing og testing og sender mange ut i karantene, sier Mevold.

– Vi er inne i en situasjon med høyt smittepress, og flere smittetilfeller samtidig enn noen gang i pandemien.

VG får opplyst at regjeringen har foreslått flere inngripende tiltak for kommunene som er berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Tiltakene støttes av kommunene til stede. Det er foreløpig ikke konkludert med hvilke tiltak som innføres.

Helseminister Bent Høie bekrefter dette ovenfor NRK.

VG får opplyst at regjeringen vil legge seg på det høyeste tiltaksnivået for kommuner, altså tiltaksnivå fem. Men det er uklart hvilke tiltak som vil gjelde.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK fredag kveld at regjeringen er beredt til å ta en beslutning om virusutbruddet i Nordre Follo-regionen i løpet av kvelden.