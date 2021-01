FRYKTER VILLSMITTE: Dersom den britiske varianten sprer seg ukontrollert, må Oslo innføre flere inngripende tiltak, varlser helsebyråd Robert Steen. Foto: Janne Moller-Hansen

Oppfordrer Oslo-borgere til å holde seg mest mulig i ro noen dager

Oslos helsebyråd Robert Steen oppfordrer Oslo-borgere til å begrense aktiviteter etter utbruddet med den britiske virusvarianten i Nordre Follo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det som gjør oss urolig med Nordre Follo, er at det er oppdaget villsmitte med den britiske varianten, sier helsebyråd Robert Steen.

Fredag opplyste Nordre Follo kommune at den mer smittsomme britiske virusvarianten er påvist i kommunen.

Steen forteller at flere kommuner nå er usikre på om virusvarianten kan ha spredd seg til andre kommuner

Ifølge NTB ber Oslo regjeringen om å sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

På en pressekonferanse onsdag opplyste Steen at han var mest bekymret for villsmitte av den britiske varianten i Norge.

– Det er der vi er nå. Det er mye større sannsynlighet for at det er villsmitte i Oslo enn vi trodde før klokken 12 i dag, sier han.

– Vi må gjøre alt vi nå kan gjøre sammen for å stoppe det. Nå må vi alle stå opp og hjelpe Nordre Follo så godt vi kan, ved å ikke reise dit de nærmeste dagene: sier Steen

Han oppfordrer alle osloborgere til å holde seg mest mulig i ro i noen dager.

les også Virusutbruddet i Nordre Follo: Ber folk om ikke å forlate kommunen

Ikke nye tiltak nå

Oslo har hatt en sosial nedstenging siden starten av november. Det er allerede innført en rekke strenge tiltak. I ettermiddag vil flere av kommunene rundt Nordre Follo møtes for å bli enige om tiltak.

Steen tror ikke det innebærer strengere tiltak for Oslo akkurat nå.

– Men dersom vi får konstatert villsmitte i Oslo, blir vi nødt til å se på flere inngripende tiltak, for å kjøpe oss tid til å få oversikt over hvor viruset er, understreker han.

Det er allerede påvist flere tilfeller av den britiske varianten i Oslo, men kommunen har foreløpig hatt kontroll på alle kjente tilfeller.

– Vi vet at vi har hatt den britiske virusvarianten i Oslo, men det har vært kontrollert. Det har vært importsmitte.Vi har klart å smittespore alle tilfellene tilbake til Storbritannia, sier helsebyråd Robert Steen.