FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm sier det kan være aktuelt å vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte. Foto: Helge Mikalsen, VG

FHI: Kan bli aktuelt å vaksinere yngre før eldre

Vaksiner som Pfizer og Moderna funker mot smittespredning. Det gjør at det kan bli aktuelt å endre på aldersrekkefølge, sier sjefen for vaksineprogrammet.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken ble det kjent at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot coronasmitte. Dermed kan ikke vaksinerte smitte videre.

For å få epidemien under kontroll så raskt som mulig, kan det da bli aktuelt å vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG:

–Ja, vi vil vurdere det på nytt når vi har vaksinert de i risikogruppene som har størst risiko for veldig alvorlig sykdom. Vi kan for eksempel vurdere å vaksinere de unge som er mest aktive i samfunnet før de eldre. Vi kommer til å gjøre den vurderingen når vi nærmer oss at de over 45 år er vaksinert.

Akkurat nå er det barn og ungdom som er de største smittesprederne. Men smitteverndirektøren understreker at vurderingen også vil være basert på de opplysningene FHI på det tidspunktet har, om hvem som blir mest smittet.

– Vi har jo sett at det har vekslet fra tid til annen, legger han til.

–Men det kan bli aktuelt å velge en 18-åring før en 30-åring, for eksempel?

– Ja, det kan være aktuelt å vurdere om yngre bør vaksineres før eldre, slik at rekkefølgen blir endret. Men dette er først aktuelt etter at de over 45 er vaksinert.

Kan få raskere flokkimmunitet

Hvis vaksinene er så effektive til å forhindre coronasmitte som det virker som, vil vaksinasjon bidra til å stoppe epidemien i landet. Smitteverndirektøren sier det er gode nyheter dersom den er så effektiv som den amerikanske studien viser.

–Hvis vaksinene faktisk har en så stor smittespredningshemmende effekt, vil vi få en type flokkimmunitet som gjør at vi får raskere kontroll med epidemien enn det vi hadde regnet med tanke på antallet som er vaksinert, sier Bukholm.

Flokkimmunitet handler om å få brakt R-tallet under 1, slik at epidemien dør ut av seg selv.

– Andelen av vaksinerte i samfunnet vil da føre til at det effektive R-tallet går ned tilsvarende. Det hjelper oss til å få kontroll på epidemien fortere.

– Hvor mye fortere?

– Det har vi ikke regnet på, men det kan gå mye raskere. Vi snakker nok om uker. Og også om en mer stabil effekt etter at vi har vaksinert alle ned til 18 år, slik at man ikke får en stor, ny smittebølge når vi slipper opp smitteverntiltak.

– Har dere ikke underkommunisert hvor mye vaksine hindrer smittespredning?

– Jo, vi har kanskje det. Vi har i utgangspunktet vært konservative i våre vurderinger for å ikke overestimere en effekt vi har vært usikker på. Vi har nok også tillagt de forskjellige vaksinene ulik evne til å hindre smittespredning. I våre modeller har fortsatt mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna, red.anm.) størst effekt når det gjelder smittespredning.

Visste du? Israel, som har vaksinert store deler av sin befolkning, har sett det samme. Allerede i starten av februar sa de at Israel, som har vaksinert store deler av sin befolkning, har sett det samme. Allerede i starten av februar sa de at Pfizer-vaksinen beskytter mot smittespredning

Jobber med detaljert plan

På mandag bekreftet FHI til VG at lettelser for vaksinerte vil komme etter hvert, blant annet på grunn av de nye tallene som viser at vaksinerte ikke smitter videre.

– Når kan vaksinerte kaste munnbindet?

– Det vet vi ikke ennå, men jeg tror det er viktig å vurdere dette nøye når alle over 45 år har fått tilbud om vaksine, sier smitteverndirektøren.

Danmark har laget en plan med datoer for når man kan lette på tiltak. Blant annet kan vaksinerte sitte inne og spise på restaurant fra 21. mai. Dette er på gang i Norge, sier Bukholm.

– Vi har så langt ikke datoer. Vi har sagt at dette er avhengig av smittesituasjonen, belastningen av helsetjenesten og hvor langt vi er kommet i vaksinasjonsprogrammet. Det er ikke slik at vaksinasjonsdekningen alene bestemmer dette.

– Men vi jobber med å konkretisere dette.

les også Stor gladnyhet om Pfizer og Moderna – FHI varsler lettelser for de vaksinerte

I tillegg planlegges det nå et coronapass for hvordan man skal kunne reise fremover:

– Vi utarbeider dette i samarbeid med EU og WHO. Hvilke rettigheter dette gir innen hvert enkelt land, vil i stor grad bestemmes av landene selv. Hvordan man bruker det når man flytter seg over landegrenser og hvilken betydning dette får for reiser og karanteneregler, vil man bli enig om i internasjonale avtaler, for eksempel. innenfor EU-området.