HOTELL-ANSVARLIG: Enhetsleder i Ullensaker kommune Sylvia Aastad har ansvaret for innkvartering på karantenehotellene rundt Gardermoen. Foto: Mattis Sandblad

Stikker fra karantene-hotellene – bryr seg ikke om bøter

GARDERMOEN (VG) 20–30 personer har den siste uken forlatt karantenehotellene ved Oslo Lufthavn før tiden var ute: – De ønsker ikke å bli bestemt over, sier Sylvia Aastad.

Av Sven Arne Buggeland

Hun er enhetsleder i Ullensaker kommune, med ansvar for å innlosjere passasjerer på hotellene rundt Gardermoen. Misnøyen er stor blant fritidsreisende som kommer hjem til påske.

Alle som siden mandag har returnert etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe hele karantenetiden på hotell. Tidligst etter syv døgn kan de sjekke ut, forutsatt to negative tester etter ankomst.

Den forrige regelen om karantenehotell i minst tre døgn for norske fritidsreisende gjaldt knapt to uker.

– Stor inngripen

– Tre døgn utløste mange reaksjoner – og det blir ikke færre nå. Mange synes regelen om hotellkarantene er en stor inngripen i deres liv og veldig firkantet, sier enhetsleder Sylvia Aastad til VG.

Romerikes Blad fortalte først om dem som har stukket av fra karantenehotellene før tiden. De kan vente forelegg på ca. 20.000 kroner for brudd på smittevernbestemmelsene.

– Jeg sier at de blir politianmeldt og bøtelagt, noen svarer at de ikke bryr seg om det. De synes ikke regelen er noe å forholde seg til, ønsker ikke å bli bestemt over og anser at de har rett til å dra hjem til sitt eget, sier Aastad.

HOTELLBUSS: Etter ankomst på Gardermoen blir alle som har vært på fritidsreise, skysset til hotell i nærheten. Foto: HELGE MIKALSEN

Hun minner om at store innstramminger er kommet på kort tid.

– Vi snakker om folkeregistrerte norske statsborgere som har vært på ferie eller har hus i utlandet. De har vært vant til å reise og komme hjem når de vil. Tenk hvor annerledes det er blitt.

– Kan bli ubehagelig

Enhetslederen forteller om passasjerer som lar sinnet gå ut over hotellets og kommunens ansatte.

– Det kan bli veldig ubehagelig. Jeg forstår at folk kan bli irritert, sinte og skuffet, men det er ikke vi som har satt reglene. Vi er bare satt til å utføre noe som regjeringen har bestemt, sier Sylvia Aastad.

Ca. 1750 personer satt i helgen i innreisekarantene på ti hoteller nær Norges hovedflyplass. Ullensaker kommune, som disponerer 3000 hotellsenger, venter enda flere i påskedagene.

KRITISKE: Tone og Jarle Wergeland mener det er pensjonister som har vært på langtidsopphold i varmere strøk, som rammes av skjerpede innreisebestemmelser. Foto: Mattis Sandblad

Pensjonistene Tone og Jarle Wergeland tilbringer vintermåneder på Kypros. Da de var hjemme i julen, satt de ti dager i karantene hjemme i Asker. Siden natt til søndag har de vært innkvartert på hotell.

– Stoler ikke på oss

På Hvalstad venter hus med to stuer, fire soverom, to bad og hage. På Gardermoen må de spise på sengekanten, fordi det ikke er plass til bord på rommet. Utenfor hotellet får de bare gå to timer om dagen.

– Vi skal ikke klage på hotellet, men friheten er tatt bort. Jeg synes det er ille at de får Stortinget med seg på å endre innreisereglene underveis. Det minner litt om unntakslovene etter krigen, sier Jarle Wergeland (75).

Ekteparet mener det fungerte perfekt med karantene hjemme.

– Regjeringen stoler ikke på oss. Da kan ikke vi stole på regjeringen heller. Så enkelt er det.

Ti anmeldt i Bergen

I Bergen er i underkant av ti personer politianmeldt siden oktober, for å ha unndradd seg innreisekarantene, opplyser beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

Fem har stukket av fra innreisekarantene i Sola kommune – to fra Stavanger lufthavn og tre fra Risavika havn.

– To av de tre som hadde vært på unødvendig fritidsreise i mars, returnerte til hotellet etter samtale med politi, sier kommunikasjonsrådgiver i Sola kommune Odd Kristian Stokka.

1100 personer har bodd på karantenehotell i Sandefjord, siden 9. november i fjor. Ingen har reist før tiden var ute.

– Så på tross av at ikke alle har vært fornøyd med at de må på karantenehotell, har alle vært lojale overfor reglene, sier rådgiver i Sandefjord kommune Thor Henry Thorød.

DA DANIEL DROG: Tre døgn på karantenehotell var regelen da Daniel Steen reiste til Finland. Det var skjerpet til syv døgn da han kom tilbake. Foto: Mattis Sandblad

Da Daniel Steen reiste for å besøke kjæresten i Helsinki, var han forberedt på tre døgn i hotellkarantene. Da han kom til Gardermoen tirsdag, var regelen endret til minst syv hotelldøgn.

– Jeg tror kanskje ikke jeg ville reist, om jeg hadde visst det. På flyplassen var det folk som grein da de fikk vite at de måtte på hotell, sier 19-åringen fra Finnøy i Ryfylke.

Skjerper reglene skjærtorsdag

Siden mandag må alle som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser til røde land og områder, tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

Tidligst etter den syvende dagen er det mulig å gå ut av karantene, dersom den reisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Også norske statsborgere må fylle ut et digitalt registreringsskjema før ankomst til Norge. Alle innreisende må teste seg på grensen.

Fra skjærtorsdag må også norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, fremvise fersk coronatest når de kommer fra et område med karanteneplikt.

GIFTEKLAR: Tyskeren Roman Kulig skulle forberede ekteskap i Trondheim, men sitter fast på karantenehotell på Gardermoen. Foto: Mattis Sandblad

Roman Kulig (37) kom lørdag, før hotellkarantenen ble forlenget, men sitter fremdeles på Gardermoen. Han er redd for at han må reise hjem til Tyskland med uforrettet sak.

– Virkelig forvirrende

– Jeg skulle besøke partneren min i Trondheim. Vi skulle registrere oss i påsken, for å gifte oss til sommeren. Hun hadde sjekket bestemmelsene og forberedt alle papirene. Og så endrer de reglene ...

Førskolelæreren fra Augsburg i Bayern er oppgitt.

– En sier tre dager, en sier syv dager, en sier ti dager. Ingen informerer skikkelig, det er virkelig forvirrende.

– Forstår du at noen blir hissige og stikker av?

– Folk er sinte. Kjæresten min er sint. Hun kaster ting i veggen og gråter.