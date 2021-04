Foto: Bjørn Steinar Delebekk

VG-fotografenes sterkeste bilder i mars

Hver måned velger VGs bildesjefer ut hvilke bilder som var de sterkeste visuelle øyeblikkene. Dette er bildene fra VGs fotografer i mars.

Tidenes seier

Therese Johaug (32) reiser hjem fra Oberstdorf med fire VM-gull på fire forsøk. Tremila ble historiens største parademarsj på distansen i mesterskap. Johaug parkerte feltet etter bare 3,8 kilometer og på det meste var skiløperen 2:57,7 minutter foran neste kvinne.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Ti år med krig i Syria

Syv år gamle Nadah ble født inn i en krig. Den har drept hennes far og tatt fra henne skolegangen. Nå må hun plukke søppel for å få nok mat til seg og familien.

Foto: Kyrre Lien

Brasil i full fart mot kollaps

En 84 år gammel kvinne ligger livløs på et flislagt gulv et sted i strøket som tidligere var en favela. Det er vanskelig å finne veien. Gatenavn og husnumre er helt tilfeldige i dette området, adressen finnes ikke på kartet. Folk blir raskere syke. Mange rekker aldri komme seg til sykehus. Og selv om de hadde rukket det er det ikke lenger sikkert at det ville vært plass til dem. I Taboão da Serra, utenfor São Paulo, skal 11 personer ha mistet livet i løpet av én natt mens de ventet på å slippe til på intensivavdelingen.

Foto: André Liohn

Vaksine på speed

Rio Rancho Events Center utenfor Albuquerque er kjent for å arrangere monstertruck-oppvisninger. Nå er det massevaksinering her. Fra du er i bilen til du sitter på en stol i den store arenaen og venter ut eventuelle bivirkninger i de obligatoriske 15 minuttene etter tatt vaksine, danner det seg ingen lange køer.

Foto: Thomas Nilsson

Utsiras eldste

På sykehjemmet på Utsira er brødrene Alf Magne (93) og Agnar (86) Hansen de eneste beboerne. Her er storebror Leif Tobias (95), kommunens eldste innbygger, på vei for å besøke brødrene sine.

Foto: Hallgeir Vågenes

Hvor var du da Bolsjunov knakk staven?

Johannes Høsflot Klæbo var først i mål på femmila, men ble disket etter at han og Aleksandr Bolsjunov gikk i hverandre på oppløpet, og staven til Bolsjunov knakk tidlig i spurten. Emil Iversen, som var annenmann i mål, fikk VM-gullet.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Elg i skolegården

En aggressiv og forvirret elg forvirret seg inn i en skolegård på Grindbakken skole i Oslo. Elgen ble avlivet. Alle barna ble tatt inn i sikkerhet, skriver politiet på twitter. Både politiet og viltnemda dro til skolen rundt klokken 10.40. – Elgen må nok dessverre avlives i følge viltnemda, skrev politiet.

Foto: Odin Jæger

Erna, alene

Lørdag formiddag den 13. mars talte Erna Solberg til partiets sentralstyremøte – men Høyre-lederen satt alene på Høyres hus. De andre sentralstyremedlemmene var forvist til hjemmekontor.

Foto: Helge Mikalsen

Én by – to verdener

Coronaviruset herjer fortsatt i Oslo, og det er særlig østkanten som sliter. Pandemien har bare gjort skillet mellom øst og vest enda tydeligere. På Vestli har Ela (11) hatt hjemmeskole i tre uker. De har levd isolert store deler av året, og vært i karantene fire ganger. På den andre siden av byen har femteklassingen Max sluppet unna. De har ikke hatt hjemmeskole siden mars i fjor.

Foto: Odin Jæger

Den tredje bølgen i Serbia

Rad på rad med kritisk syke coronapasienter koblet til respiratorer. Bli med på innsiden av et av de største covid-sykehusene i Europa. Omringet av grå luft ligger det enorme Batajnica-sykehuset, som i løpet av fem måneder ble reist for å ta vare på de rundt 900 sykeste covid-pasientene i Serbia.

Foto: Harald Henden

Klar for ny take-off

Fra sidelinjen har Bjørn Kjos sett livsverket legges i grus av corona. Nå sitter han på hytta på Nesfjell, noen timer utenfor Oslo. Her har den tidligere konsernsjefen i Norwegian tilbrakt mye tid det siste året – sammen med kona Gerd Helene (71) og hunden Laika, som de passer for datteren Anna Helene.

Foto: Terje Bringedal

