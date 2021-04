AVMAGRET: Over 400 mink måtte avlives da Mattilsynet gjennomførte to uvarslede tilsyn hos pelsdyrbonden i Rogaland. Foto: Mattilsynet

Pelsdyrbonde dømt til fengsel: Måtte avlive over 400 mink

En pelsdyrbonde i Rogaland er dømt til seks måneders fengsel etter at over 400 mink med sår, skader og underernæring måtte avlives.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi tar dommen til etterretning, men vi er fornøyde. Dette er likevel en trist sak hvor mange dyr har lidd unøvendig, sier seksjonssjef for seksjon for planter og dyr i Mattilsynet, Guro Myhrene, til VG.

Over 400 mink, både voksne dyr og valper, måtte bøte med livet på grunn av store skader og underernæring etter at Mattilsynet gjennomførte to uvarslede tilsyn hos pelsdyrbonden i Rogaland i 2017 og 2018.

Nå må den tidligere pelsdyrbonden sone seks måneder i fengsel for forholdene, som den lokale tingretten betegner som «grove».

– Dommen vil bli anket. Vi mener det er vesentlige feil i bevisdømmelsen og rettsanvendelsen som særskilt knytter seg til straffespørsmålet, sier bondens forsvarer, Christen Iben Tollefsen Minos til VG.

«Forferdelige» forhold

Høsten 2017 gjennomførte Mattilsynet et uvarslet tilsyn på gården, som hadde opptil 8000 mink. Der fant de flere mink i svært dårlig forfatning; flere av dem hadde sår og bittskader på halen, i hodet og andre stedet på kroppen.

AVMAGREDE OG SKITNE: Flere av minkene var svært avmagrede, både mordyret og minkvalpene. Foto: Mattilsynet

Det ble avlivet fire mink på stedet, og Mattilsynet besluttet å gjennomføre et mer omfattende tilsyn på gården dagen etterpå. De møtte da opp med flere pelsdyroppdrettere, og det ble tilslutt avlivet 110 mink.

les også Måtte avlive 29 katter: Bonde dømt til fengsel for grov dyremishandling

Noen av minkene hadde dype sår som hadde medført lammelser, på en mink var konturene av ryggsøylen synlig fordi den hadde blitt spist på, og de fant også to døde dyr i burene. Flere av dyrene hadde infiserte sår.

De utsendte på stedet beskrev forholdene på minkfarmen som «forferdelige», med vanstelte, avmagrede og aggressive dyr.

– Dette var en stor minkfarm. Det er ikke vanlige forhold ved slike typer farmer, og vi ser denne typen lovbrudd kun unntaksvis, sier Myhrene i Mattilsynet.

Mente de var magre grunnet årstid

Tidlig sommeren 2018 gjennomførte Mattilsynet nok et uvarslet tilsyn på minkfarmen, hvor det nok en gang ble avdekket store dyrevelferdsmessige avvik.

UTEN ØRE: Noen av minkene hadde fått spist av ørene. Foto: Mattilsynet

Retten la til grunn at det da ble funnet i overkant av 300 mink med så omfattende sår, skader og underernæring at de måtte avlives.

les også Katten «Kaffe» (13) ble funnet hardt skadet – Skrekkelig

Bonden mente at minkvalpene var små fordi de var født sent på året, og at minktispene var magre grunnet årstiden. Dette valgte retten å se helt bort fra, og viste blant annet til at flere av dyrene hadde begrenset tilgang til vann og at det i enkelte av burene lå hauger med avføring.

Et av vitnene som gjennomførte tilsynet, som har ført tilsyn med minkfarmer i 20 år, forklarte også for retten at hun aldri hadde sett så tynne minktisper på den aktuelle tiden av året.

UTEN HALE: En av minkene hadde ikke hale da Mattilsynet kom på uvarslet tilsyn. Foto: Mattilsynet

Retten mener forklaringene til Mattilsynets inspektører er «troverdig, detaljert og sammenfallende».

Drevet minkfarm siden 2005

Den domfelte bonden har drevet minkfarm siden 2005, og retten mener derfor at han har hatt god kunnskap om hvordan han skulle vurdere dyrenes tilstand.

les også Pytonslange dukket opp i Oslo-leilighet

Retten mente at pelsdyrbonden ikke hadde ment å påføre dyrene lidelse, men at han likevel unnlot å overholde sine plikter som dyreholder ved å behandle skadde dyr, separere skadde dyr, og avlive dyr for å unngå unødvendig smerte.

SÅR: Flere av minkene hadde sår på kroppen. Foto: Mattilsynet

Retten mener bonden har unnlatt å gi dyrene tilstrekkelig mat av god kvalitet, ikke sørget for at dyrene har hatt tilstrekkelig tilgang til drikkevann.

les også Fant 80 døde sauer i fjøs: – Sjokkert

– Tiltalte har vært i hallen flere ganger om dagen, og har dermed observert dyrenes tilstand, skriver retten.

Den lokale tingretten mener det Mattilsynet fant ved begge tilsynene er så grove at de hver for seg kvalifiserer til fengselsstraff.

Retten mente i utgangspunktet at ti måneders fengsel var passende straff, men bonden fikk fire måneders strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid.