I ARBEID: Her står Sophia i «atelieret» hos Hanson Robotics i Hongkong.

Kunsten til roboten Sophia solgt for 5,8 millioner kroner

Sophia, som ble verdens første robot til å få statsborgerskap, har nå blitt kunstner – men sikter mot en karriere innen musikken.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

I 2017 fikk roboten Sophia innvilget statsborgerskap i Saudi-Arabia – med det ble hun den første roboten til å bli statsborger i et land.

Siden har hun møtt flere prominente mennesker, blant annet vår egen statsminister Erna Solberg (H).

Tre år senere har roboten, i samarbeid med en menneskelig kunstner, skapt et digitalt kunstverk som ble solgt for 688.888 dollar – tilsvarende over 5,8 millioner norske kroner, skriver AP.

Kunstverket ble solgt på en auksjon som en såkalt non-fungible token (NFT) – dette er en unik digital kode som ligger i en blokkjede-database og som viser objektets historikk og eiere fra den ble skapt.

DIGITAL KUNST: Flere deler av det digitale kunstverket «Sophia Instantiation» laget av roboten Sophia i samarbeid med en menneskelig kunstner. Foto: Vincent Yu / AP

– Jeg mener dette var en stor suksess, sa Sophia da hun snakket i en direktesending etter salget, skrev New York Times etter salget.

Hun la til:

– Jeg er så glad for at arbeidene mine blir satt pris på.

Salget har kastet lys på den økende prisstigningen innen NFT-markedet.

På auksjonssiden kan du se kunstverket, som har fått navnet «Sophia Instantiation».

Sophia samarbeidet med den italienske kunstneren Andrea Bonaceto. Han tegnet flere portretter av henne – som hun prosesserte via nevrale nettverk og så laget et eget kunstverk.

Slik ser kunstverket ut – eieren av kunstverket får også med en fysisk versjon som er malt.

Det er det Hongkong-baserte selskapet Hanson Robotics som har utviklet Sophia. De har utviklet roboter i over tyve år.

Direktør David Hanson i selskapet mener at roboter med et realistisk utseende kan komme i kontakt med mennesker og hjelpe til i bransjer som helse og utdanning.

– Jeg hadde en visjon for Sophia som et kreativt kunstverk selv, som kunne lage kunst, sa Hanson i et intervju.

– Sophia er kulminasjonen av mye kunst og ingeniørarbeid, og ideen om at hun kunne lage kunst, var en vei for henne til emosjonelt og visuelt komme i kontakt med mennesker, la han til.

LAGER KUNST: Roboten Sophia foran noe av kunsten hun har laget ved selskapet Hanson Robotics i Hongkong. Foto: Vincent Yu / AP

Hanson sa at roboten vil fortsette å male i tiden som kommer. Han opplyste også at det neste steget i karrieren til Sophia kan være som musiker. Ifølge AP jobber hun nå på flere musikalske arbeider i et prosjekt kalt «Sophia Pop».

Også her samarbeider hun med mennesker for å lage musikk og tekster.

– Vi er så begeistret for karrieren til Sophia som en kunster, sa Hanson.