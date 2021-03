HARDT ARBEID: Paula Lykke leder intensivsykepleiernes faggruppe. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, NSF

Hun er fagleder for intensivsykepleierne: − Vi står i et levende mareritt

250 covidpasienter er innlagt på sykehusene i Helse Sør-Øst. Det jobbes på spreng for å bemanne nye intensivsenger. De neste ukene kan antall coronapasienter på sykehusene øke kraftig.

Av Anne Stine Sæther

– Vi står i et levende mareritt. Ingen visste at dette ville komme. Men mangelen på intensivsykepleiere er ingen overraskelse. Det har vi varslet om i årevis, sier Paula Lykke. Hun er leder for faggruppen av intensivsykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (NSFLIS).

Sykehusene i Helse Sør-Øst hadde tirsdag 250 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. 82 av dem ligger på intensivavdelinger, 50 får respiratorbehandling.

– Bygger team rundt intensivsykepleierne

– Vi forventer at antall pasienter kommer til å stige gjennom påsken, så håper vi at vi ser en knekk en gang etter påske, på bakgrunn av de strenge tiltakene, sa direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Lofthus bekreftet presset på intensivavdelingene, og sa at jobbes med å bygge opp team rundt intensivsykepleierne som kan avlaste med noen av oppgavene.

Paula Lykke beskriver arbeidssituasjonen til intensivsykepleierne som svært krevende i pandemien:

BEKYMRET: HSØ-sjef Cathrine Lofthus sin største bekymring er om de nye tiltakene følges, eller om smittetallene fortsette å øke. Foto: Mattis Sandblad

– Samarbeider med pasienten

– Vi behandler pasienter med truende eller omfattende svikt i ett eller flere organer. For eksempel må lungene til covid-syke behandles veldig forsiktig, sier Lykke.

Hun forklarer: Mange trenger respiratorbehandling. Dette kan gjøres mest skånsomt ved at våkne pasienter puster mot et overtrykk via en tett maske som festes til ansiktet.

– Det kan oppleves veldig ubehagelig fordi man føler at man må puste i sterk motvind og får blåst unaturlig mye luft ned i lungene. Da er det intensivsykepleieren som sørger for å samarbeide med pasienten slik at behandlingen kan gjennomføres, sier Lykke.

Dersom maskebehandling ikke er et alternativ, kan pasienten få respiratorhjelp gjennom en tube som legges ned i pasientens lunger. Da må pasienten legges i kunstig koma og maskinen gjør det meste av pustearbeidet.

VARSLET: Intensivsykepleierne har varslet om mangelen på bemanning i årevis. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Er slitne

Lykke får tilbakemeldinger fra kollegaer om en svært presset arbeidssituasjon.

– I tillegg til høyt arbeidspress, er de kjemperedde for å bringe smitte videre og for å bli smittet selv. Mange forteller at de i lang tid har selvisolert seg, de sover dårlig og er urolige. Det er rapporter som viser at en av fire helsepersonell har det slik. Det de uttrykker, er at de begynner å bli slitne, sier Lykke.

Hun sier at i forbindelse med første runde med pandemi våren 2020, ble det søkt etter intensivsykepleiere som var gått ut av yrket, men som kanskje kunne trå til ved behov.

– Vi fant 64 intensivsykepleiere som jobbet andre steder enn i sykehusene. Dette er et yrke der kompetansen er unik, det jobbes med høyt trøkk og man er redd for å gjøre feil. De kan kanskje hentes i en krisesituasjon, sier Lykke.

KAPASITET: Helsepersonell flyttet tidligere i mars en pasient med covid-19 fra Rikshospitalet til AHUS, grunnet kapasitetsproblemer. Foto: Odin Jæger, VG

– For få i mange år

Helsedirektoratet opprettet et register over intensivsykepleiere som meldte seg. Mangelen på intensivsykepleiere har vært påpekt i mange år.

– For eksempel sa Statens helsetilsyn i 1999 at det måtte jobbes med rekruttering av denne gruppen sykepleiere, sier Lykke.

Hun er leder for en faggruppe som er faglig oppdatert. I gruppen intensivsykepleiere har over 70 medlemmer en doktorgrad.

I Helse Sør-Øst jobbes det på spreng med å bemanne nye intensivsenger. De neste ukene kan antall coronapasienter på sykehus øke kraftig.