Helikopter-plan: Onsdag morgen er planen å fire mannskap ned igjen på lasteskipet «Eemslift Hendrika». Mandag ble mannskap firet andre veien i en redningsaksjon. Foto: JRCC SOUTH-NORWAY

«Eemslift Hendrika» skal slepes onsdag morgen

Tirsdag ettermiddag ble redningsplanen for lasteskipet «Eemslift Hendrika» klar. Skjebnen til servicebåten som falt av er imidlertid usikker.

Av Kristoffer Solberg

Lasteskipet, som har drevet i Norskehavet siden mandag kveld, skal ifølge planen taues i havn onsdag morgen. Det forteller beredskapsdirektør i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm til VG.

– Vi har hatt et møte med bergingsselskapet og driftsselskapet av fartøyet nå i ettermiddag, og de vil dra ut til havaristen i morgen tidlig for å forsøke å sette om bord personell slik at vi kan ta imot et nød-slep, forklarer Mortensholm.

Værsituasjonen tirsdag kveld ligger an til å være for krevende for aksjonen, men ifølge Mortensholm vil været roe seg og tillate et slep onsdag morgen.

– Kystvaktskipet «Sortland» vil bli værende ute ved havaristen inntil videre. De vil hele tiden ligge her, overvåke og være våre øyne der, sier Mortensholm om den løpende overvåkningen av «Eemslift Hendrika» frem til morgenkvisten.

Et døgn før land

Ifølge Mortensholm skal mannskap fra det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage flys ut til «Eemslift Hendrika» for å gjøre det klart til sleping. Deretter vil to slepebåter som er hyrt inn bringe skipet til havn.

Etter planen vil de to slepebåtene, som er engasjert fra Bergen og Kristiansund, nå ut til det nederlandske lasteskipet i 3–4 tiden i natt. Det skriver Kystverket på sine nettsider.

Kystvaktskipet «Sortland» vil bistå med nødløsning dersom det viser seg å være vanskelig å slepe skipet.

– «Sortland» er også i stand til nød-slep dersom reder og bergingsselskapets plan ikke blir iverksatt, forsikrer Mortensholm.

Ifølge Kystverkets siste oppdatering vil det ta omtrent et døgn med skipets nåværende kurs og fart før det når land.

FRI FLYT: Servicbåten, innfelt av den røde ringen, som skulle bli fraktet til Kolvereid og som er bestilt av selskapet AQS AS, har falt av det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» Foto: RESCUE HELICOPTER FLORO / HANDOU / RESCUE HELICOPTER FLORO

Usikker skjebne

Tirsdag formiddag falt en splitter ny servicebåt til 66-millioner kroner av «Eemslift Hendrika» og havnet i havet hvor den driver fritt. Båten er bestilt av det norske selskapet AQS AS. Skjebnen til båten er fortsatt usikker.

Ifølge Mortensholm i Kystverket er serviceskipet fortsatt flytende og befinner halvannen nautisk mil unna «Eemslift Hendrika», med en fart på omtrent 0,1 knop raskere enn det nederlandske frakteskipet. Kystverket prioriterer ikke servicebåten i redningen:

– Vi har ikke noe spesielt fokus på AQS-båten. Vi er mest opptatt av den plattformen som utgjør den største miljørisikoen, sier Mortensholm og påpeker at en eventuell redning av AQS-båten vil være opp til det nederlandske rederiet og bergingsselskapet.

Her ser vi hvordan lasteskipet «Eemslift Hendrika» har beveget seg det siste døgnet rundt 70 nautiske mil nordvest for Ålesund:

Teknisk sjef i AQS, Kristian Hjertvik, opplyser at servicebåten ikke er satt i drift, noe som gjør at båten ikke dukket opp med såkalte AIS-signal på overvåkningstjenester.

Hjertvik sier til VG at selskapet ikke har fått beskjed om en eventuell løsning for millionbåten som etter planen skulle brukes til blant annet slepeoppdrag og fortøyningsarbeid.

– Det er jo fortsatt en pågående redningsaksjon, så vi må jo bare forholde oss til «chain of command», sier Hjertvik til VG og legger til:

– Vi får håpe det løser seg.

VG har vært i kontakt med det nederlandske bergingsselskapet «Smit Salvage» tirsdag kveld, de ønsker ikke å kommentere saken. Det har ikke lyktes VG å nå det nederlandske rederiet «Amasus shipping». VG har også forsøkt å kontakte importøren av AQS-skipet, Moen Marine, men har ikke fått svar på henvendelsene.