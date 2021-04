ERNAS HJEMBY: De aller fleste VG møtte på kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen i Bergen tirsdag, var tilhengere av fortsatt strenge smitteverntiltak. Foto: Hallgeir Vågenes

Bergensernes beskjed til Erna: Ikke slipp opp for tidlig

BERGEN (VG) Onsdag skal statsminister Erna Solberg presentere regjeringens plan for gjenåpning av Norge. Blant bergenserne VG møtte i Solbergs hjemby tirsdag, var det nesten ingen som ville ha snarlige lettelser i smitteverntiltakene.

– Nå har vi en viss kontroll på situasjonen. Hvis vi slipper opp, er det fare for at vi mister kontrollen på smitten. Det ligger der som en ulmebrann, så vi må være veldig forsiktige, sier Paal Pettersen (57).

Han tror vi må leve lenge med en usikker situasjon.

– Det vil komme flere varianter av viruset. Det har vi jo allerede sett. Først kom den britiske mutanten. Så den sørafrikanske, og den brasilianske. Min vurdering er at vi må leve med dette i flere år. Kanskje blir vi aldri helt kvitt det.

TROR DET BLIR LANGVARIG: – Det ligger der som en ulmebrann, sier Paal Pettersen (57) om coronaviruset. Foto: Hallgeir Vågenes

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere sagt at de håper at de skal kunne starte første trinn i gjenåpningen i siste halvdel av mai, men at det er avhengig av hvilken smittesituasjon Norge er i og at man har fått vaksinert de man har planlagt å vaksinere.

– Jeg tror det blir med en stor risiko for oppblomstring. Vaksineringen går jo ikke i forhold til denne planen, sier Pettersen.

Pettersen jobber som takstmann, og sier han aldri har hatt mer å gjøre enn nå. Det siste året har han deltatt i taksering av rundt tjue hotelleiendommer i inn- og utland.

– Jeg har utført takseringsjobber i Danmark, Tyskland og Spania. Der er tidshorisonten 2024 eller 2025 når investeringer vurderes. Jeg tror vi må ha samme tidsperspektiv på pandemien, sier han.

FØDT MED HJERTEFEIL: Tirsdag tok Sandra Pedersen (33) med sønnen Trym på handletur. Der fikk den snart ett år gamle gutten sine første sko. Foto: Hallgeir Vågenes

«En pris jeg er villig til å betale»

Sandra Pedersen (33) jobbet i taxfreebutikken på Bergen lufthavn da pandemien rammet i mars i fjor. 17. mars ble hun permittert, noen få uker før hun skulle føde sitt andre barn.

Da Pedersen var seks måneder ut i svangerskapet, fikk hun vite at sønnen Trym ville bli født med en hjertefeil.

– Han kan være utsatt for økt risiko, så vi må være veldig forsiktige. Av den grunn er jeg skeptisk til gjenåpning. Min mening er at vi må være forsiktige, så vi ikke går på en smell.

– Men en lettelse i tiltakene kan øke sjansene for at du får tilbake jobben?

– Ja, men det er en pris jeg er villig til å betale. Det viktigste er å holde smitten nede.

Sandra fikk også merke smitteverntiltakene da hun skulle føde i fjor vår.

– Det oppsto komplikasjoner under fødselen, noe som medførte at jeg måtte flyttes til intensivavdelingen. Mannen min fikk ikke være med, så jeg fødte alene. Det har vært mye det siste året, både fysisk og psykisk, sier hun.

AVBESTILTE TUR: Fatoumatta Jones (37) mener det er for tidlig å lette på tiltakene. Foto: Hallgeir Vagenes

«Kommer ikke til å reise før det er helt trygt»

Fatoumatta Jones (37) er heller ikke tilhenger av en snarlig gjenåpning.

– Jeg mener det er for tidlig å lette på tiltakene i særlig grad. Situasjonen ute i verden er veldig ustabil, så det gjelder å passe på.

Firebarnsmoren fra Fyllingsdalen hadde planlagt ferietur til hjemlandet Gambia til sommeren, men i vinter avbestilte hun reisen.

– Det er ikke voldsomt mye smitte i Gambia, men mange er ikke bevisste nok på risikoen. De lever som vanlig og tar ikke ansvar. Så jeg ville ikke ta den risikoen, sier hun.

BEKYMRET: Ekteparet Anne Margrethe (66) og Geir Eilert Lund (73) mener de strenge tiltakene må videreføres. Foto: Hallgeir Vågenes

Ekteparet Anne Margrethe (66) og Geir Eilert Lund (73) er også skeptiske til å lette på tiltakene.

– Vi må være forsiktige. Jeg mener vi må kjøre på nedstenging en periode til, sier Anne Margrethe, og får støtte fra ektemannen.

– Nå blir det spennende å se hva som skjer med smittetallene etter påskeferien. Jeg tror det blir en ny omgang med økt smitte, slik vi så i februar.

Ekteparet har tilbrakt de 25 siste sommerferiene i Danmark. Nå tviler de på at det blir tur til sommeren.

– Vi kommer ikke til å reise før det er helt trygt. I år blir det trolig Norgesferie, sier de.

FIKK FØRSTE STIKK: Odd Hansen (73) savner de fatse treffene med kompisgjengen, men er tilhenger av fortsatt strenge smitteverntiltak. Foto: Hallgeir Vågenes

Odd Hansen (73) fikk sin første vaksinedose i Vadmyrahallen tirsdag. Han mener de strenge tiltakene må fortsette å gjelde, minst fire til seks uker til.

– Regjeringen må gå veldig sakte frem med lettelser. Selv om jeg er vaksinert, vil jeg ha det strengt fortsatt. Det har vært for mange frislipp, etter min mening, for mye av-og-på. Slik kan vi ikke fortsette å ha det, sier han.

– Hva tenker du om gjenåpning i mai?

– En forsiktig åpning i månedsskiftet mai/juni er innenfor hvis lovnadene om vaksinasjon holdes.

«Jeg savner samværet og kosen»

Pensjonisten sier pandemien har gått hardt ut over det sosiale livet.

– Vi er en kameratgjeng som har pleid å møtes hver dag her på kjøpesenteret, for å drikke kaffe og prate sammen. Nå er det over ett år siden vi sist møttes. Jeg savner samværet og kosen, men jeg aksepterer at det må være slik. I stedet får jeg lest alle bøkene jeg har hatt stående i bokhyllen i alle år.

Hansen har jobbet med idrett hele sitt voksne liv. Først som leder i stiftelsen Vestlandshallen, deretter som daglig leder i Fyllingen Idrettslag. Han mener de unge har måttet betale en for høy pris for smitteverntiltakene.

– De yngste skulle fått drive med idretten sin i større grad enn det som har vært tillatt. Resultatet vil bli et enormt frafall, og økt risiko for at barn og unge kan havne i gale miljøer.

VIL HA TYDELIGERE POLITIKK: Tine Krogsæther (32) mener regjeringen ente bør stenge alt ned i noen uker, eller åpne opp. Foto: Hallgeir Vågenes

Tina Krogsæther (32) mener regjeringen må føre en klarere smittevernpolitikk.

– Enten bør vi gjøre som Australia, stenge ned alt i noen uker, eller så bør vi åpne opp. Det har vært for mye frem og tilbake. Resultatet er at folk blir veldig leie. Og når folk begynner å bli leie, gir mange litt blaffen. Det er ganske farlig.

Krogsæther sier hun er bekymret for konsekvensene av pandemitiltakene for de unge og de eldste i befolkningen.

– Det er de svakeste gruppene som rammes hardest. Slik er det alltid. Det er vondt å høre om eldre som ikke får besøk, eller som må dø alene. De lider.

VIL HA GJENÅPNING: Juliana Iordache (35) håper Erna Solberg vil kunngjøre en gjenåpning av samfunnet når statsministeren informerer Stortinget onsdag. Foto: Hallgeir Vågenes

«Folk er veldig leie nå»

Juliana Iordache (35) jobber i Narvesen-kiosken på kjøpesenteret Oasen. Hun mener det er på tide med en gjenåpning.

– Folk er veldig leie nå, de vil ikke bare sitte hjemme. Jeg merket det i februar, da vi fikk en ny nedstenging, at mange var sinte. Mange eldre er isolerte, de vil tilbake til normalen.

Tobarnsmoren tror mange har problemer med å forstå logikken i noen av smitteverntiltakene.

– Jeg skjønner ikke at man kan handle på Vinmonopolet, men ikke få lov til å ta seg et glass vin eller en øl til maten på restaurant. Er det mindre smittefarlig å spise enn å drikke på en restaurant?