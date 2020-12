Foto: vg

Ringnes trekker all julebrus på glassflaske. Det utgjør hele 13 millioner flasker. Og det blir for knapt med tid for å produsere opp nye partier før jul.

Raghad Jalghoum (21) har merket forskjell på hvordan folk behandler henne når hun har på hijab og når den er av. De siste årene har hun slitt hardt med å få en jobb ved siden av studiene. Til slutt ble hun nødt til å endre navnet sitt på CVen.

I midten av mars ble det innført fjorten dagers portforbud i Peru. For Marianne Lindtjørn (28) og ektemannen Svein (30) skulle det ta nesten et halvt år før de kunne bevege seg fritt ute igjen.

Stemningen har så langt vært munter hjemme hos Klepp-bonden, men i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» oppstår det sjalusi og drama. Ronny Stokland (39) sliter med å gjøre alle frierne til lags. Én vurderer å forlate innspillingen.

Publisert: 14.12.20 kl. 00:08