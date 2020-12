NYTT SKJEMA: Det nye skjemaet for innreisekarantene trer i kraft kl 17.00 i dag. Foto: Skjermbilde regjeringen.no

Disse slipper karantenehotell

Flere vil nå slippe å dra på karantenehotell når de kommer til Norge. Her er det nye skjemaet fra regjeringen.

Fra kl 17.00 i dag trer de nye reglene for innreisekarantene i kraft.

Dersom du kan dokumentere at du har et egnet sted du kan være i karantene når du kommer fra utlandet, kan du slippe karantenehotell, bekrefter Justisdepartementet overfor VG.

– Hovedregelen er at den skal gjennomføres på hotell, men hvis man eier eller leier bolig, eller disponerer annet egnet sted, så kan man gjennomføre karantenen der, sier Monica Mæland.

For at et sted skal regnes som “egnet” må du ha enerom, tilgang til eget toalett, og tilgang til kjøkken eller matservering.

Flere mulige alternativ

Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene, fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Skjema finnes på regjeringens nettsider.

For å kunne være i karantene utenfor et karantenehotell må man krysse av på ett av flere punkter i skjemaet.

Enten at man er bosatt eller har fast bopel i Norge, og skal gjennomføre karantene i sin bolig eller på annet egnet oppholdssted, og at dette kan dokumenteres.

Eller at man er gift eller har felles barn med en person som er bosatt i Norge, og skal gjennomføre innreisekarantenen i boligen til denne personen, og kan dokumentere dette.

Et annet alternativ er at man har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag. Da må man bekrefte at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted med enerom med TV og internett, eget bad og kjøkken eller matservering.

Man kan også slippe karantenehotell om man har tilgang til annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, tilgang til eget bad og eget kjøkken eller matservering, og har bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til rådighet.

Ett siste alternativ er å gjennomføre karantene på karantenehotell.

KARANTENEHOTELL: Det er nå fullt på Comfort Hotel Runway på Gardermoen. Foto: Stian Lysberg Solum

Kan forlate hotellet

I skjemaet står det at man ikke kan tvinges til å oppholde seg på karantenehotell, og at man kan velge å forlate hotellet. Ved observert brudd på karantenereglene kan imidlertid politiet kontaktes. Politiet vil kunne vurdere strafferettslig forfølging av brudd på reglene.

Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av karantenereglene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, står det i skjemaet.

Publisert: 13.12.20 kl. 18:12

