ALVORLIG: Politiet jobber på ulykkesstedet etter at en ung gutt ble alvorlig skadet etter en påkjørsel torsdag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Gutt (13) kritisk skadet i Oslo – én pågrepet

Gutten ble påkjørt torsdag kveld av en bil øst i Oslo. En bil stakk fra stedet, og en mann i 30-årene er natt til fredag pågrepet i saken.

– En mann i 30-årene er pågrepet og en bil er tatt i beslag med tanke

på kriminaltekniske undersøkelser, sier vaktleder ved Krimvakten i Oslo Anne Tveit til VG fredag morgen.

Det var NTB som meldte om pågripelsen først.

Mannen ble pågrepet i 01-tiden, og vil bli avhørt i løpet av morgenen, sier vaktlederen.

– Hvordan fant dere frem til mannen?

– Det var godt politiarbeid. Han ble pågrepet i hjemmet i Oslo.

Påkjørselen skjedde ved Haugenstua øst i Oslo torsdag kveld.

– Det er en 13 år gammel gutt som har blitt truffet av det som muligens er en sort BMW, sa innsatsleder Steinar Bjerke i politiet til VG klokken 20.00.

Gutten er livstruende skadet og er kjørt til Ullevål sykehus. Pårørende er varslet. Politiet har fredag morgen ikke mer informasjon om guttens tilstand.

ULYKKE: Politiet gjør undersøkelser ved ulykkesstedet. Foto: HELGE MIKALSEN

Før pågripelsen natt til fredag, etterlyste politiet en bil etter hendelsen.

– Ingen personer er pågrepet, og vi har ikke kontroll på føreren så langt. Vi arbeider med flere spor, og har sikret video fra diverse kilder, sa politiets oppdragsleder Rune Hekkelstrand klokken 21.50.

Like over 22.30 skriver politiet på Twitter at de har avsluttet arbeidet på ulykkesstedet, og at de er usikre på hvilken modell som stakk fra stedet.

Operasjonslederen sier politiet har sikret video fra kameraovervåkning i området. De ønsker dessuten kontakt med vitner.

Politiet varslet først om ulykken på Twitter klokken 19.15 torsdag.

– Bilen traff gutten i et kryss i retning Grorud på Maria Dehlis vei, og så ble gutten ble kastet inn i en annen bil som kom i motsatt retning, sier innsatslederen.

Ifølge oppdragsleder Hekkelstrand er det et fotgjengerfelt ved stedet, men det ser ikke på nåværende tidspunkt ut som om ulykken har skjedd i eller ved fotgjengerfeltet.

– Kan ha vært en elbil

Politiet har kontroll på føreren av den andre bilen. Bjerke sier videre at bilen som først traff gutten, har stukket fra stedet og at politiet nå søker etter den.

– Vi har nå avsluttet det aktive søket etter den aktuelle bilen, skriver politiet i en oppdatering klokken 20.43.

Flere vitner har blitt avhørt på stedet, men politiet ønsker å komme i kontakt med andre som kan ha sett ulykken eller har informasjon som saken.

Ved 18.30-tiden skriver politiet at «vitner til hendelsen forklarte at bilen som kjørte på fornærmede, var lydløs». De mener at «dette kan tyde på at det kan ha vært en elbil».

De skriver videre at de er usikre på hvilken type bil det faktisk var, men at den skal ha svart farge.

I en oppdatering på Twitter skriver politiet at noen av vitnene er mindreårige som nå vil bli fulgt opp og tatt vare på av helsepersonell.